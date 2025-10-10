España

Hojaldre de manzana y crema pastelera: un postre perfecto para endulzar las tardes de otoño

Capas crujientes de hojaldre, crema sedosa y manzana caramelizada para disfrutar en cualquier ocasión especial

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Hojaldre de manzana con crema
Hojaldre de manzana con crema pastelera. (Adobe Stock)

Nada como el aroma de una tarta dorada y recién salida del horno para llenar la cocina de expectación y recuerdos familiares. El hojaldre de manzana y crema pastelera es uno de esos postres que seducen tanto por su sencillez como por su elegancia: manzana fresca, finísimas láminas de masa y una suave crema batida, todo dorado y ligeramente caramelizado.

Este postre, clásico en España y extendido por Europa, mezcla la ligereza del hojaldre con la jugosidad de la manzana y el carácter reconfortante de la crema pastelera. Perfecto para celebraciones o como broche de oro en una comida especial, acepta sutiles variaciones como mermelada en la base, un toque de vainilla o canela y marida bien con vinos dulces, café o té negro.

Receta de hojaldre de manzana y crema pastelera

La receta basa su sencillez y éxito en la calidad de los ingredientes y en el contraste de texturas: el hojaldre crujiente, la manzana jugosa y la crema pastelera untuosa. Se hornea hasta lograr una superficie dorada y brillante, decorada con láminas de manzana y, opcionalmente, un baño final de mermelada para dar brillo y sabor.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 25 minutos.
  • Cocción en el horno: 40 a 45 minutos.
  • Enfriado y reposo: 20 minutos.

Tiempo total aproximado: 1 hora y 30 minutos.

Ingredientes

  1. 1 lámina de masa de hojaldre (puede ser congelada o refrigerada).
  2. 1 kg de manzanas Reineta o Golden.
  3. 3 huevos grandes.
  4. 3 cucharadas soperas de azúcar.
  5. 2 yogures naturales.
  6. Un poco de canela en polvo.
  7. Crema pastelera (opcional): 50 g de harina, 125 g de azúcar, 1 huevo entero, 250 ml de leche, vainilla en polvo (ver procedimiento más abajo).
  8. Mermelada de albaricoque (opcional, para brillos).

Cómo hacer hojaldre de manzana y crema pastelera, paso a paso

Hojaldre de manzana y crema
Hojaldre de manzana y crema pastelera (Adobe Stock)
  1. Precalienta el horno a 200 ℃ (calor arriba y abajo, o función aire caliente).
  2. Estira la masa de hojaldre sobre una superficie enharinada. Forra un molde desmontable previamente engrasado con la masa, adaptándola bien a los bordes.
  3. Pela las manzanas, retira el corazón y córtalas en casquitos o láminas finas.
  4. Dispón las manzanas sobre el hojaldre cubriendo toda la superficie.
  5. En un bol, bate los huevos, el azúcar, los yogures y la canela hasta obtener una crema homogénea. (Si quieres añadir crema pastelera, prepárala y distribúyela primero sobre la base del hojaldre, antes de colocar las manzanas).
  6. Vierte la mezcla de huevo sobre las manzanas, repartiéndola de manera uniforme.
  7. Hornea durante 40 a 45 minutos, vigilando que la superficie quede dorada y el hojaldre bien hecho.
  8. Si deseas un acabado brillante, calienta unas cucharadas de mermelada de albaricoque y pincela toda la superficie una vez horneada y todavía templada.
  9. Deja enfriar antes de desmoldar y servir.

Consejos clave:

  • Para un hojaldre ultracrujiente, pincha la base con un tenedor antes de cubrirlo.
  • Utiliza manzanas firmes que conserven la forma tras el horneado y espolvorea ligeramente con azúcar antes de hornear para potenciar el dorado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de ocho a diez porciones normales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 250 kcal por porción
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 36 g
  • Azúcares: 17 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en la nevera, cubierta, durante hasta tres días. Es recomendable dejarla a temperatura ambiente unos minutos antes de consumir para realzar la textura del hojaldre.

