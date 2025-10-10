Hojaldre de manzana y crema pastelera: un postre perfecto para endulzar las tardes de otoño

Hojaldre de manzana con crema pastelera. (Adobe Stock)

Nada como el aroma de una tarta dorada y recién salida del horno para llenar la cocina de expectación y recuerdos familiares. El hojaldre de manzana y crema pastelera es uno de esos postres que seducen tanto por su sencillez como por su elegancia: manzana fresca, finísimas láminas de masa y una suave crema batida, todo dorado y ligeramente caramelizado.

Este postre, clásico en España y extendido por Europa, mezcla la ligereza del hojaldre con la jugosidad de la manzana y el carácter reconfortante de la crema pastelera. Perfecto para celebraciones o como broche de oro en una comida especial, acepta sutiles variaciones como mermelada en la base, un toque de vainilla o canela y marida bien con vinos dulces, café o té negro.

Receta de hojaldre de manzana y crema pastelera

La receta basa su sencillez y éxito en la calidad de los ingredientes y en el contraste de texturas: el hojaldre crujiente, la manzana jugosa y la crema pastelera untuosa. Se hornea hasta lograr una superficie dorada y brillante, decorada con láminas de manzana y, opcionalmente, un baño final de mermelada para dar brillo y sabor.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos.

Cocción en el horno: 40 a 45 minutos.

Enfriado y reposo: 20 minutos.

Tiempo total aproximado: 1 hora y 30 minutos.

Ingredientes

1 lámina de masa de hojaldre (puede ser congelada o refrigerada). 1 kg de manzanas Reineta o Golden. 3 huevos grandes. 3 cucharadas soperas de azúcar. 2 yogures naturales. Un poco de canela en polvo. Crema pastelera (opcional): 50 g de harina, 125 g de azúcar, 1 huevo entero, 250 ml de leche, vainilla en polvo (ver procedimiento más abajo). Mermelada de albaricoque (opcional, para brillos).

Cómo hacer hojaldre de manzana y crema pastelera, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ℃ (calor arriba y abajo, o función aire caliente). Estira la masa de hojaldre sobre una superficie enharinada. Forra un molde desmontable previamente engrasado con la masa, adaptándola bien a los bordes. Pela las manzanas, retira el corazón y córtalas en casquitos o láminas finas. Dispón las manzanas sobre el hojaldre cubriendo toda la superficie. En un bol, bate los huevos, el azúcar, los yogures y la canela hasta obtener una crema homogénea. (Si quieres añadir crema pastelera, prepárala y distribúyela primero sobre la base del hojaldre, antes de colocar las manzanas). Vierte la mezcla de huevo sobre las manzanas, repartiéndola de manera uniforme. Hornea durante 40 a 45 minutos, vigilando que la superficie quede dorada y el hojaldre bien hecho. Si deseas un acabado brillante, calienta unas cucharadas de mermelada de albaricoque y pincela toda la superficie una vez horneada y todavía templada. Deja enfriar antes de desmoldar y servir.

Consejos clave:

Para un hojaldre ultracrujiente, pincha la base con un tenedor antes de cubrirlo.

Utiliza manzanas firmes que conserven la forma tras el horneado y espolvorea ligeramente con azúcar antes de hornear para potenciar el dorado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de ocho a diez porciones normales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 250 kcal por porción

Proteínas: 5 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 36 g

Azúcares: 17 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en la nevera, cubierta, durante hasta tres días. Es recomendable dejarla a temperatura ambiente unos minutos antes de consumir para realzar la textura del hojaldre.