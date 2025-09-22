España

Andy, del dúo ‘Andy y Lucas’, prepara su carrera en solitario porque “la situación no está bien”

El dúo gaditano no está pasando por su mejor momento

Por Clara Barceló

Guardar
Andy y Lucas en la
Andy y Lucas en la entrevista para Infobae España. (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

Andy y Lucas, uno de los dúos más conocidos dentro de la música española, se encuentra en la recta final de su carrera conjunta. Después de anunciar hace unos meses que se separarían tras una gira conjunta, el periodista Saúl Ortiz ha contado en una exclusiva en Fiesta que Andy está preparándose para iniciar su carrera en solitario.

El dúo gaditano, después de llevar a cabo la gira como despedida, va a separarse definitivamente. Andy, ha dedicado tiempo a darle forma a su nueva etapa como cantante solitario y ha grabado ya por su cuenta dos temas, los cuales es probable que podamos escuchar en el primer trimestre de 2026. “Está muy contento y tiene muchas ganas” ha comentado Saúl Ortiz en la exclusiva.

Tensiones entre el dúo

Más allá de lo musical, la convivencia entre el dúo gaditano parece haberse deteriorado. El periodista ha revelado que el dúo no está pasando por su mejor momento ‘’Me consta que la situación entre Andy y Lucas no está bien. A mí lo que me consta es que efectivamente, Andy Lucas en este momento no se hablan, que este pasado fin de semana tuvieron una bronca bastante fuerte. No es la primera que han tenido, ya sabéis que hace unos meses tuvieron una, que lo contamos’’, ha comentado.

La reacción de Lucas

A pesar de estas tensiones, Lucas ha querido mostrarse conciliador. El también cantante habló con el periodista Kike Calleja, a quien confesó que no conocía la noticia del proyecto de Andy.

“Estaría en todo su derecho de hacerlo porque al final nos vamos a separar y él tiene que seguir su camino y yo el mío. Es más, si saca el disco y hace un concierto, el primero que voy a estar ahí apoyándole voy a ser yo”, aseguró Lucas, intentando restar dramatismo a la situación.

Andy y Lucas han anunciado
Andy y Lucas han anunciado su separación en 'El Hormiguero' (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EL HORMIGUERO)

Últimos conciertos como dúo

El gaditano también dejó claro que no quiere que esta información cree tensiones en la gira de despedida que aún tienen pendiente.

“Son solo cuatro conciertos los que quedan. El último es el próximo día 10 de octubre aquí en Madrid. No queremos que haya mal rollo entre nosotros ni que el final de nuestra carrera conjunta sea un titular polémico”, explicó.

Además, Lucas abrió la puerta a una posible reconciliación artística: “A lo mejor en un futuro volvemos, no lo sé, ni siquiera yo”.

El final de una era musical

Andy y Lucas han publicado numerosos álbumes en más de dos décadas de trayectoria, han recorrido escenarios de España y Latinoamérica y dejado un legado que ya forma parte de la música española. Su gira de despedida, que terminará en Madrid, supone el cierre de una etapa en la que el dúo se convirtió en la banda sonora de miles de personas.

Su gira de despedida, que terminará en Madrid, supone el cierre de una etapa. Con Andy dando los primeros pasos en su carrera en solitario y Lucas sin proyectos musicales confirmados, el futuro de ambos aún está por escribirse.

Lo que sí parece claro es que, pese a las diferencias, ambos quieren despedirse de su público sin tensiones y con el mismo cariño que han recibido a lo largo de los años.

Temas Relacionados

CantantesEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

Últimas Noticias

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Números ganadores del Super Once

La Aemet alerta del cambio brusco de tiempo: los termómetros se desploman y dejan mínimas por debajo de los 5 ºC en Castilla y León

España da la bienvenida al “tiempo plenamente otoñal” con lluvias en el norte y el este del país y temperaturas que “se situarán entre cinco y diez grados por debajo de lo normal para esta época”

La Aemet alerta del cambio

Cómo hacer bacalao al pil pil, la receta más fácil para bordar este clásico vasco

Este guiso de pescado se prepara con solo cuatro ingredientes, siendo el ajo y la guindilla los encargados de darle el sabor intenso a su deliciosa salsa

Cómo hacer bacalao al pil

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Sabadell considera que la oferta de BBVA es “mala” a pesar de la mejora del 10%: “Es peor incluso que la original”

El consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, ha afirmado que la nueva propuesta de la entidad vasca no satisface a los accionistas

Sabadell considera que la oferta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía local recibirá una

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

El BBVA tendrá que devolver 1.436,92 euros a un cliente por haber incluido una cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario

El “monstruo” que intentó salvar a su novia de quemarse: Vox mantiene su discurso xenófobo tras la excarcelación del menor migrante que fue acusado de ser el autor del fuego

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

Los bomberos buscan a dos personas desaparecidas por las fuertes lluvias en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Sabadell considera que la oferta de BBVA es “mala” a pesar de la mejora del 10%: “Es peor incluso que la original”

Andrés Millán, abogado, revela las cuatro razones por las que comprar una vivienda “será pronto solo para ricos”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 22 de septiembre

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”

Piqué la lía durante el último partido del Andorra y carga contra los árbitros: “Se acercó al asistente en actitud intimidatoria”

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri