Andy, del dúo ‘Andy y Lucas’, prepara su carrera en solitario porque “la situación no está bien”

Andy y Lucas en la entrevista para Infobae España. (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

Andy y Lucas, uno de los dúos más conocidos dentro de la música española, se encuentra en la recta final de su carrera conjunta. Después de anunciar hace unos meses que se separarían tras una gira conjunta, el periodista Saúl Ortiz ha contado en una exclusiva en Fiesta que Andy está preparándose para iniciar su carrera en solitario.

El dúo gaditano, después de llevar a cabo la gira como despedida, va a separarse definitivamente. Andy, ha dedicado tiempo a darle forma a su nueva etapa como cantante solitario y ha grabado ya por su cuenta dos temas, los cuales es probable que podamos escuchar en el primer trimestre de 2026. “Está muy contento y tiene muchas ganas” ha comentado Saúl Ortiz en la exclusiva.

Tensiones entre el dúo

Más allá de lo musical, la convivencia entre el dúo gaditano parece haberse deteriorado. El periodista ha revelado que el dúo no está pasando por su mejor momento ‘’Me consta que la situación entre Andy y Lucas no está bien. A mí lo que me consta es que efectivamente, Andy Lucas en este momento no se hablan, que este pasado fin de semana tuvieron una bronca bastante fuerte. No es la primera que han tenido, ya sabéis que hace unos meses tuvieron una, que lo contamos’’, ha comentado.

La reacción de Lucas

A pesar de estas tensiones, Lucas ha querido mostrarse conciliador. El también cantante habló con el periodista Kike Calleja, a quien confesó que no conocía la noticia del proyecto de Andy.

“Estaría en todo su derecho de hacerlo porque al final nos vamos a separar y él tiene que seguir su camino y yo el mío. Es más, si saca el disco y hace un concierto, el primero que voy a estar ahí apoyándole voy a ser yo”, aseguró Lucas, intentando restar dramatismo a la situación.

Andy y Lucas han anunciado su separación en 'El Hormiguero' (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EL HORMIGUERO)

Últimos conciertos como dúo

El gaditano también dejó claro que no quiere que esta información cree tensiones en la gira de despedida que aún tienen pendiente.

“Son solo cuatro conciertos los que quedan. El último es el próximo día 10 de octubre aquí en Madrid. No queremos que haya mal rollo entre nosotros ni que el final de nuestra carrera conjunta sea un titular polémico”, explicó.

Además, Lucas abrió la puerta a una posible reconciliación artística: “A lo mejor en un futuro volvemos, no lo sé, ni siquiera yo”.

El final de una era musical

Andy y Lucas han publicado numerosos álbumes en más de dos décadas de trayectoria, han recorrido escenarios de España y Latinoamérica y dejado un legado que ya forma parte de la música española. Su gira de despedida, que terminará en Madrid, supone el cierre de una etapa en la que el dúo se convirtió en la banda sonora de miles de personas.

Su gira de despedida, que terminará en Madrid, supone el cierre de una etapa. Con Andy dando los primeros pasos en su carrera en solitario y Lucas sin proyectos musicales confirmados, el futuro de ambos aún está por escribirse.

Lo que sí parece claro es que, pese a las diferencias, ambos quieren despedirse de su público sin tensiones y con el mismo cariño que han recibido a lo largo de los años.