Mariló Montero comparte su desgarrador drama en ‘MasterChef Celebrity’: “Mi padre se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto”

Mariló Montero en el programa 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La cuarta gala de MasterChef Celebrity 10 se ha convertido en mucho más que una simple competición gastronómica, pues los concursantes se han mostrado más naturales que nunca y han ofrecido a la audiencia uno de esos momentos de autenticidad que trascienden la pantalla.

Así ha pasado en la prueba de exteriores, que esta semana ha trasladado a los concursantes hasta la isla de Formentera, donde las cocinas al aire libre no solo han puesto a prueba las habilidades culinarias. Entre sartenes, cucharas y fuegos, ha tenido lugar una conversación que ha marcado a todos los presentes y, por extensión, a los seguidores del programa.

Ha sido en el equipo rojo, en el que Alejo Sauras se animaba a preguntar a Mariló Montero: “¿Tienes alma gemela?”. La periodista, lejos de dar una respuesta superficial, optaba por sincerarse y compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida, mostrando una faceta desconocida para muchos.

“Con 19 años me fui a vivir a Costa Rica y mi padre se preocupó de que conociera a alguien allí porque, evidentemente, él estaba preocupado”, relataba Montero, recordando aquella etapa de juventud en la que la soledad se mitigó gracias a la intervención de su padre, quien le presentó a una joven navarra. Aquella desconocida pronto se convirtió en su amiga más íntima.

Ante tal historia, Sauras le preguntó si seguía en contacto con esa amiga y la respuesta de la presentadora desarmó tanto al actor como al equipo: “Se mató en un coche con mi padre”. Todos se quedaron en silencio mientras Montero explicaba los detalles del accidente que marcó un antes y un después en su vida: “Mi padre fue a recogerla al aeropuerto, que venía de estar conmigo unos días en Sevilla, y se metió en un punto negro de la carretera y se estrelló contra una furgoneta. Mi padre se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto. Esa era mi alma gemela”.

El impacto de la confesión llevaba a Sauras a consolar de inmediato a Montero, quien no dudaba en decirle que, pese a tratarse del golpe más duro de su existencia, la herida ha cicatrizado con el tiempo: “Eso pasó en el año 2000, ya está más que superado”.

Aunque el actor insistía en lo difícil que tiene que ser reponerse de algo así, la periodista compartía su visión sobre la resiliencia: “Las cosas se lloran una sola vez, si se lloran dos veces... Malo. Cuando te pasan tantas cosas en la vida, te das cuenta. La vida no te engaña, la vida te dice que vienes para irte y ya está”.