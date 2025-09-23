España

Mariló Montero comparte su desgarrador drama en ‘MasterChef Celebrity’: “Mi padre se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto”

La presentadora ha hablado sobre el momento más duro de su vida, compartiendo además una lección sobre la resiliencia

Alba García

Por Alba García

Guardar
Mariló Montero en el programa
Mariló Montero en el programa 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La cuarta gala de MasterChef Celebrity 10 se ha convertido en mucho más que una simple competición gastronómica, pues los concursantes se han mostrado más naturales que nunca y han ofrecido a la audiencia uno de esos momentos de autenticidad que trascienden la pantalla.

Así ha pasado en la prueba de exteriores, que esta semana ha trasladado a los concursantes hasta la isla de Formentera, donde las cocinas al aire libre no solo han puesto a prueba las habilidades culinarias. Entre sartenes, cucharas y fuegos, ha tenido lugar una conversación que ha marcado a todos los presentes y, por extensión, a los seguidores del programa.

Ha sido en el equipo rojo, en el que Alejo Sauras se animaba a preguntar a Mariló Montero: “¿Tienes alma gemela?”. La periodista, lejos de dar una respuesta superficial, optaba por sincerarse y compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida, mostrando una faceta desconocida para muchos.

Mariló Montero en el programa
Mariló Montero en el programa 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

“Con 19 años me fui a vivir a Costa Rica y mi padre se preocupó de que conociera a alguien allí porque, evidentemente, él estaba preocupado”, relataba Montero, recordando aquella etapa de juventud en la que la soledad se mitigó gracias a la intervención de su padre, quien le presentó a una joven navarra. Aquella desconocida pronto se convirtió en su amiga más íntima.

Ante tal historia, Sauras le preguntó si seguía en contacto con esa amiga y la respuesta de la presentadora desarmó tanto al actor como al equipo: “Se mató en un coche con mi padre”. Todos se quedaron en silencio mientras Montero explicaba los detalles del accidente que marcó un antes y un después en su vida: “Mi padre fue a recogerla al aeropuerto, que venía de estar conmigo unos días en Sevilla, y se metió en un punto negro de la carretera y se estrelló contra una furgoneta. Mi padre se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto. Esa era mi alma gemela”.

Mariló Montero en el programa
Mariló Montero en el programa 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El impacto de la confesión llevaba a Sauras a consolar de inmediato a Montero, quien no dudaba en decirle que, pese a tratarse del golpe más duro de su existencia, la herida ha cicatrizado con el tiempo: “Eso pasó en el año 2000, ya está más que superado”.

Aunque el actor insistía en lo difícil que tiene que ser reponerse de algo así, la periodista compartía su visión sobre la resiliencia: “Las cosas se lloran una sola vez, si se lloran dos veces... Malo. Cuando te pasan tantas cosas en la vida, te das cuenta. La vida no te engaña, la vida te dice que vienes para irte y ya está”.

Temas Relacionados

Mariló MonteroMasterChef CelebrityTVERTVELa 1Televisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Cómo hacer gambones al horno, la receta más fácil y asequible para disfrutar del marisco

Su precio relativamente asequible y su disponibilidad en nuestras pescaderías, tanto fresco como congelado, convierte a este crustáceo en un marisco ideal para cualquier momento del año

Cómo hacer gambones al horno,

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, pero la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones de crecimiento al 2,6% este año

Los precios en España registrarán incrementos equivalentes a los del PIB: 2,6% en 2025 y 2% en 2026

España duplicará el crecimiento del

Muere un jardinero por la picadura de avispas asiáticas: “Se desplomó de repente”

Fueron cuatro heridas letales en la cabeza, que le causaron la muerte al instante

Muere un jardinero por la

El otoño arranca con frío y tormentas provocadas una dana, pero la Aemet ya tiene fecha para la vuelta del calor con el “veranillo de San Miguel”

El organismo meteorológico activa los avisos en Cataluña y Baleares, donde se esperan precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora

El otoño arranca con frío

Cinco cosas ilegales que no puedes hacer como dueño de un perro: “Es delito de prisión”

Tener una mascota exige una responsabilidad que muchas personas no cumplen. Una divulgadora de contenido sobre educación y bienestar canino informa sobre ello

Cinco cosas ilegales que no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una operación de más de

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La Audiencia Nacional anula la nacionalidad española a un marroquí por no acreditar conocimiento del idioma: tendrá que empezar de cero

Propietarios de coches Renault: la marca envía una carta a miles de conductores para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

ECONOMÍA

España duplicará el crecimiento del

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

DEPORTES

La historia de Vicky López,

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año