Georgina Rodríguez y Marta Ortega se coronan como las únicas españolas en la Met Gala 2026: sus looks más antagónicos

La modelo y personalidad de las redes sociales argentino-española Georgina Rodríguez posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, en Nueva York, EE. UU. (Nueva York) (EFE/EPA/SARAH YENESEL).

La escalinata del Museo Metropolitano de Arte volvió a convertirse en el epicentro mundial de la moda con la celebración de la Met Gala 2026, una edición marcada por el concepto “Fashion is Art”. En una noche dominada por propuestas teatrales, referencias históricas y estilismos de alta costura casi imposibles, solo dos nombres españoles lograron abrirse paso entre las grandes figuras internacionales: Georgina Rodríguez y Marta Ortega.

Ambas, desde posiciones muy distintas dentro del universo de la moda, ofrecieron dos lecturas opuestas —pero igualmente efectivas— del código de vestimenta, consolidándose como las representantes españolas más destacadas de la velada.

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Georgina Rodríguez: sugerir en lugar de mostrar

Si hubo una aparición capaz de generar conversación inmediata, fue la de Georgina Rodríguez. La empresaria e influencer optó por un estilismo que, lejos de caer en el exceso habitual de la gala, apostó por una narrativa más íntima y simbólica.

Su vestido, diseñado por Ludovic de Saint Sernin, se alejaba del blanco nupcial tradicional para adentrarse en un tono azul hielo que evocaba —sin replicarlo— el imaginario de una novia contemporánea. Más que una referencia literal, su look funcionaba como una insinuación de lo que está por venir: su futura boda con Cristiano Ronaldo.

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El elemento central del estilismo fue, sin duda, el velo. Ligero, translúcido y decorado con delicados bordados florales, aportaba una dimensión casi etérea a su presencia. En un entorno donde la exposición absoluta es la norma, Georgina introdujo un filtro visual que suavizaba su imagen sin ocultarla, generando un efecto de misterio poco habitual en la alfombra roja.

La modelo y personalidad de las redes sociales argentino-española Georgina Rodríguez posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, en Nueva York, EE. UU. (Nueva York) (EFE/EPA/SARAH YENESEL).

El diseño se construía a partir de contrastes. Mientras el velo evocaba ligereza, el corsé —con cordones visibles y estructura marcada— aportaba firmeza y sensualidad. Esta dualidad se completaba con una falda de caída limpia que evitaba cualquier exceso visual, demostrando que el impacto también puede lograrse desde la contención.

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Joyas con mensaje personal

Lejos de limitarse al vestido, Georgina añadió una capa emocional a su estilismo a través de las joyas. Fiel a su gusto por las piezas de Chopard, incorporó diamantes de gran tamaño, incluido su mediático anillo de compromiso.

Sin embargo, el detalle más comentado fue el rosario personalizado que sostenía entre sus manos. Elaborado con perlas, oro y piedras preciosas, incluía grabados con los nombres de su familia, convirtiéndose en un objeto que trascendía lo estético para adentrarse en lo simbólico. En una gala donde abundan las referencias externas, Georgina optó por hablar de sí misma.

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La modelo y personalidad de las redes sociales argentino-española Georgina Rodríguez posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, en Nueva York, EE. UU. (Nueva York) (EFE/EPA/SARAH YENESEL).

Marta Ortega: la elegancia de la discreción

Frente a la teatralidad que suele dominar la Met Gala, Marta Ortega ofreció una propuesta radicalmente distinta. La presidenta de Inditex, poco habitual en este tipo de alfombras rojas, apostó por un estilismo sobrio que reivindica el poder del minimalismo.

Acompañada por su marido, Carlos Torretta, Ortega eligió un vestido azul noche de líneas limpias, sin mangas y con escote barco. La pieza, rematada con una capa de gasa a juego, destacaba por su sencillez y precisión, alejándose deliberadamente de los excesos habituales del evento.

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Su elección de accesorios reforzaba esa misma filosofía: un pequeño bolso de pedrería, un conjunto de joyas discretas y un anillo con piedra verde como único punto de contraste. El peinado, recogido en un moño natural, y el maquillaje suave completaban una imagen coherente con su estilo habitual.