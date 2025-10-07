España

Las mejores patatas bravas de Barcelona se hacen en un restaurante vietnamita del Eixample (y en un gastrobar de Vic)

Unas bravas con carne de ternera y alioli han conquistado al público del Mahou Bravas Fest, mientras que el jurado se ha decantado por una alternativa con sabores asiáticos

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Barcelona vota sus patatas bravas
Barcelona vota sus patatas bravas preferidas (Instagram / @bravasfestoficial)

El pasado fin de semana en Barcelona, las patatas bravas estuvieron en boca de todos. Y es que se celebraba la cuarta edición del Mahou Bravas Fest Barcelona, en el Poble Espanyol, un evento que ha recibido más de 30.000 visitantes y ha ofrecido las recetas de bravas de 14 restaurantes barceloneses. Durante el festival se han utilizado hasta 10 toneladas de patatas, lo que supone unas 42.000 raciones de bravas servidas. Entre los participantes hubo nombres míticos como Bar Tomàs, Senyor Vermut o La Esquinica, y nuevos fichajes con toques internacionales como Món Viêt o La Mafia Mexicana.

Con tantas bravas aquí y allá, no es extraño que el público tuviera sus favoritas. Y así lo votaron, eligiendo así el ganador al premio popular a las mejores bravas de la Ciudad Condal. Este honor fue para la receta de Xin Vic Gastrobar, un local que consigue la medalla de oro en este concurso por segundo año consecutivo.

En este restaurante de Vic, en funcionamiento desde hace ocho años, su cocinero Eduard Viscarri se dedica a combinar su visión de la cocina creativa con sabores de la tradición, una fusión que le ha permitido convertirse en uno de los puntos gastronómicos más importantes del municipio barcelonés. Su receta ganadora, las braves medievals, es uno de sus platos estrella. Eduard las prepara con una base de patatas confitadas y fritas, acompañadas de un sofrito de carne de ternera, cebolla caramelizada y una suave salsa alioli.

Patatas bravas del restaurante Xin
Patatas bravas del restaurante Xin Vic (Instagram / @xinvicgastrobar)

Este local, fundado en 2017, se define como un ‘laboratorio culinario’, en el que se cocina con una gran inspiración en las recetas típicas de la gastronomía catalana, aunque con grandes influencias en la cocina de otras comunidades. Además de sus famosísimas bravas, que nacieron en un mercado medieval dos semanas después de inaugurar y se quedaron en carta por 8,90 € (la media ración a 7,00 €), cuentan con otras especialidades como tartar de atún con la lima, canelón de rabo de toro o croquetas de gamba al ajillo.

Unas bravas de curry y cacahuete

El pueblo habló y coronó a la tradición actualizada de este bar de Vic, pero el jurado profesional que componía el concurso también tuvo su opinión. Este elenco de expertos en gastronomía coronó a Món Viêt, un restaurante vietnamita del Eixample, como autor de las mejores bravas del concurso gracias a una atrevida receta con curry-mayo picante con salsa de cacahuete.

Patatas bravas del restaurante Món
Patatas bravas del restaurante Món Việt, en Barcelona (Instagram / @monvietbcn)

El restaurante, situado en el barrio de Sant Antoni (Barcelona), tiene como líderes a Anh Van Chac—segunda generación de familia vietnamita vinculada con la restauración, ya nacida en Barcelona— y su pareja Carles Amat, quienes ofrecen, desde 2017, una cocina basada en los sabores del Vietnam más callejeros, con platos desenfadados y con mucho sabor que han conquistado ya a muchos barceloneses.

Además de una variada carta, a la que sus patatas bravas se sumarán próximamente, Món Viêt cuenta con un menú degustación de tapas vietnamitas a 19,50 euros por persona, con opción vegana y omnívora y platos como rollitos fritos, pinchos de cerdo marinado, pho de tofu y verduras, ensalada de papaya verde o canelones de cerdo al vapor.

