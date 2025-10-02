La casa de comida de Barcelona donde comer el mejor ‘esmorzar de forquilla’ de todo Cataluña

Butifarra con alubias, un plato tradicional de la cocina catalana (Adobe Stock)

De las tres comidas principales del día, puede que el desayuno sea la más maltratada de todas. Nuestro estilo de vida urbana, con prisas y poco hueco para el disfrute entre fogones, nos ha obligado a relegar la primera comida del día a un mero trámite que, muchos, solucionan de cualquier manera. Pero aún queda gente que valora, incluso venera, una primera comida del día contundente, elaborada, de las que se comen con cuchillo y tenedor.

Y no hablamos del brunch, ni mucho menos. Hablamos del esmorzar de forquilla, una tradición catalana que cada vez más foodies reivindican. Este término, que podría traducirse como ‘desayuno de tenedor’, hace referencia a un desayuno contundente formado, habitualmente, por recetas tradicionales del recetario catalán. Nada de tostadas o bollería; los esmorzars catalanes incluyen desde butifarra con judías hasta rabo de toro o albóndigas con patatas, pasando por platos tradicionales como el fricandó, el bacalao a la llauna o el cap i pota, un guiso del morro y la pata de la ternera.

Este año, un nuevo concurso ha surgido para reivindicar esta costumbre, ayudando a mantenerla viva frente a las nuevas tendencias gastronómicas de influencia extranjera. Se trata de la Lliga del Porc i la Forquilla, un certamen que ha puesto a competir a cocineros de toda Cataluña para encontrar la mejor de estas recetas.

El ganador en esta primera edición ha sido Juli Alcoriza, del restaurante barcelonés L’Andreuenc, en el barrio de Sant Andreu. Este cocinero se llevó el título gracias a un mar i muntanya tradicional a la par que diferente, elaborado con botifarra del perol hecha en casa, mongetes del ganxet, una judía blanca y cremosa originaria de Cataluña y un sofrito de sepia cocinado a fuego lento.

Receta ganadora de la Lliga del Porc i la Forquilla, por el restaurante L’Andreuenc (Instagram / @esmorz_app)

La competición, puesta en marcha por el Grup de Sanejament Porcí, asociación de productores de carne y derivados del cerdo, se ha enmarcado dentro de las actividades de la Catalunya Región Mundial de la Gastronomia 2025. La final reunió en total a doce finalistas, que presentaron propuestas como el ‘Rostit de galta de porc desossada amb xampinyons’ (Asado de carrillera de cerdo deshuesada con champiñones), ‘Peus de porc amb cargols’ (manitas de cerdo con caracoles) o ‘Secret de porc, calamarsets i cansalada de coll curada’ (Secreto de cerdo, calamares y panceta curada).

Un bar de siempre con guisos y tapas originales

“Hacemos cocina tradicional catalana, siempre buscando toques algo distintivos. Nuestro eslogan, como si dijéramos, es: ‘No hagas lo mismo que hacen los demás’. Siempre se puede hacer cocina tradicional, pero dándole ese toque que te diferencia del resto de la gente”, explica el cocinero sobre la oferta gastronómica de L’Andreuenc en un vídeo compartido por las redes del propio concurso.

Desayunos y arroces en el restaurante L’Andreuenc (Instagram / @restaurantlandreuenc)

Este bar-restaurante de barrio de toda la vida fue recuperado como casa de comidas por Juli su hermana, Susana, encargada de la sala. El respeto por el producto y por el arte culinario catalán priman en su carta, que incluye recetas de la familia, como el morro de bacalao con tomate frito, pasas y piñones o los callos. Allí también se pueden probar arroces, como el de gamba de Palamós con sepia y allioli de azafrán; carnes a la piedra; y tapas llenas de originalidad como la ensaladilla de brandada, que presentan con dos rodajas de plátano macho frito, o las croquetas de txangurro con mayonesa de Sriracha.