Receta de champiñones rellenos de manzana y queso azul, una cena de otoño original y con mucho sabor

Otoño es la etapa perfecta para probar recetas reconfortantes que tengan las setas como grandes protagonistas. Aunque en realidad podemos encontrar champiñones todo el año, esta época de hojas caídas, lluvias y días más cortos es la época por excelencia de este alimento. Una de las formas más ricas de disfrutarlos es rellenándolos con los ingredientes que más nos gusten, creando así un bocado riquísimo y muy versátil. Como relleno, hemos elegido una combinación llena de sabor, con manzana, una fruta también de otoño, y queso azul, una auténtica bomba de sabor.

Estos champiñones rellenos son una opción de entrante o de cena elegante pero muy fácil de preparar, ideal para quienes disfrutan contrastes entre lo dulce y lo salado y quieren probar una receta nueva con sabores diferentes. La textura jugosa de los champiñones y el toque crujiente de la manzana se combinan con la intensidad del queso azul, en una receta que resulta tan vistosa y sabrosa como diferente.

Receta de champiñones rellenos de manzana y queso azul

La receta de champiñones rellenos de manzana y queso azul alterna el dulzor natural de la fruta con el sabor intenso del queso y la suavidad propia de los champiñones. La técnica fundamental es el relleno y posterior horneado, que potencia los aromas y funde el queso azul sobre la jugosa mezcla interior.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15-20 minutos

Total aproximado: 30-35 minutos

Ingredientes

12 champiñones grandes

1 manzana (tipo Granny Smith o la de tu preferencia)

80 g de queso azul

1 cucharada de mantequilla

1 diente de ajo (opcional)

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Un chorrito de aceite de oliva

Cómo hacer champiñones rellenos de manzana y queso azul, paso a paso

Limpia los champiñones y retira los tallos con cuidado, reservando los sombreros enteros. Pica finamente los tallos de los champiñones. Pela y corta la manzana en cubitos pequeños. En una sartén, derrite la mantequilla y, si lo deseas, incorpora el ajo picado hasta que desprenda su aroma. Añade los tallos picados y la manzana y saltea hasta que la manzana esté tierna (unos cinco minutos). Evita que la manzana se deshaga completamente. Salpimienta la mezcla según tu gusto. Coloca los sombreros de champiñón en una bandeja de horno con la cavidad hacia arriba y rellénalos con la mezcla de manzana y tallos. No excedas la cantidad para evitar que se desborden al hornear. Desmenuza el queso azul y distribúyelo generosamente sobre el relleno de cada champiñón. Rocía con un poco de aceite de oliva y hornea en horno precalentado a 180 °C durante 15-20 minutos, hasta que los champiñones estén tiernos y el queso, fundido y ligeramente dorado. Decora con perejil fresco antes de servir en caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente cuatro porciones, considerando tres champiñones rellenos por persona como entrante o tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 8 g

Fibra: 1,5 g

Azúcares: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutritivos precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar refrigerada en un recipiente hermético hasta dos días. Para recalentar, utiliza horno o microondas, pero solo una vez para mantener la textura del champiñón.