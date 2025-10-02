España

Manzanas al horno rellenas de frutos secos: un bocado dulce y crujiente que transporta a un otoño de película

Esta receta tradicional es perfecta tanto para sorprender a tus visitas como para disfrutarla en soledad durante las tardes otoñales

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Manzanas asadas rellenas de frutos
Manzanas asadas rellenas de frutos secos. (Adobe Stock)

Nada anuncia mejor la llegada del otoño que el aroma envolvente de unas manzanas asadas recién salidas del horno. Suaves, jugosas y con el toque crujiente de los frutos secos, las manzanas asadas rellenas de frutos secos son un postre clásico que invita al recuerdo y al disfrute, perfecto tanto para ocasiones especiales como para un sencillo capricho casero.

Tradicionalmente, este plato es una especialidad popular en la cocina española, considerado un manjar saludable y reconfortante. Las variantes regionales pueden sumar nueces, piñones, almendras o pasas. Suele acompañarse con un toque de vino dulce, y se marida perfectamente con helados de vainilla o cremas suaves. Las mejores manzanas para asar suelen ser de las variedades reineta o golden, por su equilibrio entre acidez y dulzor.

Receta de manzanas asadas rellenas de frutos secos

Para preparar manzanas asadas rellenas de frutos secos, se comienza vaciando el corazón de las manzanas y rellenando el hueco con una mezcla de frutos secos (nueces, almendras, avellanas, piñones, pasas) y, opcionalmente, azúcar y canela. Tras el relleno, se hornean hasta que estén tiernas y aromáticas, logrando que los frutos aporten textura y sabor intenso.

El resultado es una manzana tierna con interior dulce y crujiente, donde los frutos secos se tuestan suavemente e impregnan la pulpa con todos sus matices, haciendo de cada bocado una experiencia cálida y contrastada.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30-35 minutos
  • Tiempo total estimado: 40-45 minutos

Ingredientes

  • 4 manzanas (preferiblemente reineta o golden)
  • 40 g de nueces troceadas
  • 40 g de almendras picadas
  • 2 cucharadas de pasas sultanas
  • 2 cucharadas de piñones
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 20 g de mantequilla
  • 100 ml de vino dulce o vino blanco (opcional)

Cómo hacer manzanas asadas rellenas de frutos secos, paso a paso

(Freepik)
(Freepik)
  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. Lava las manzanas, sécalas y retira el corazón sin llegar al fondo para que el hueco no atraviese la fruta.
  3. Mezcla en un bol los frutos secos troceados, las pasas, el azúcar y la canela.
  4. Rellena cada manzana con la mezcla de frutos secos, presionando ligeramente.
  5. Coloca una pequeña porción de mantequilla sobre el relleno de cada manzana.
  6. Coloca las manzanas en una fuente para horno. Añade el vino dulce o blanco en el fondo de la fuente.
  7. Hornea durante 30-35 minutos o hasta que las manzanas estén blandas pero mantengan su forma.
  8. Si quieres un exterior dorado, sube la temperatura a 200°C los últimos cinco minutos.
  9. Sirve templadas o frías. Puedes acompañarlas con helado de vainilla o crema ligera.

Consejos clave:

  • No atravieses la base de la manzana al quitar el corazón para que el relleno no se escape.
  • El uso de vino realza los sabores y ayuda a caramelizar el exterior de la fruta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones, una manzana por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 200 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Azúcares: 24 g
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las manzanas asadas rellenas pueden conservarse en nevera, en recipiente hermético, durante 2 a 3 días. Se recomienda recalentar antes de consumir o servir a temperatura ambiente.

