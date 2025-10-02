Manzanas al horno rellenas de frutos secos: un bocado dulce y crujiente que transporta a un otoño de película

Nada anuncia mejor la llegada del otoño que el aroma envolvente de unas manzanas asadas recién salidas del horno. Suaves, jugosas y con el toque crujiente de los frutos secos, las manzanas asadas rellenas de frutos secos son un postre clásico que invita al recuerdo y al disfrute, perfecto tanto para ocasiones especiales como para un sencillo capricho casero.
Tradicionalmente, este plato es una especialidad popular en la cocina española, considerado un manjar saludable y reconfortante. Las variantes regionales pueden sumar nueces, piñones, almendras o pasas. Suele acompañarse con un toque de vino dulce, y se marida perfectamente con helados de vainilla o cremas suaves. Las mejores manzanas para asar suelen ser de las variedades reineta o golden, por su equilibrio entre acidez y dulzor.
Receta de manzanas asadas rellenas de frutos secos
Para preparar manzanas asadas rellenas de frutos secos, se comienza vaciando el corazón de las manzanas y rellenando el hueco con una mezcla de frutos secos (nueces, almendras, avellanas, piñones, pasas) y, opcionalmente, azúcar y canela. Tras el relleno, se hornean hasta que estén tiernas y aromáticas, logrando que los frutos aporten textura y sabor intenso.
El resultado es una manzana tierna con interior dulce y crujiente, donde los frutos secos se tuestan suavemente e impregnan la pulpa con todos sus matices, haciendo de cada bocado una experiencia cálida y contrastada.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30-35 minutos
- Tiempo total estimado: 40-45 minutos
Ingredientes
- 4 manzanas (preferiblemente reineta o golden)
- 40 g de nueces troceadas
- 40 g de almendras picadas
- 2 cucharadas de pasas sultanas
- 2 cucharadas de piñones
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 20 g de mantequilla
- 100 ml de vino dulce o vino blanco (opcional)
Cómo hacer manzanas asadas rellenas de frutos secos, paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C.
- Lava las manzanas, sécalas y retira el corazón sin llegar al fondo para que el hueco no atraviese la fruta.
- Mezcla en un bol los frutos secos troceados, las pasas, el azúcar y la canela.
- Rellena cada manzana con la mezcla de frutos secos, presionando ligeramente.
- Coloca una pequeña porción de mantequilla sobre el relleno de cada manzana.
- Coloca las manzanas en una fuente para horno. Añade el vino dulce o blanco en el fondo de la fuente.
- Hornea durante 30-35 minutos o hasta que las manzanas estén blandas pero mantengan su forma.
- Si quieres un exterior dorado, sube la temperatura a 200°C los últimos cinco minutos.
- Sirve templadas o frías. Puedes acompañarlas con helado de vainilla o crema ligera.
Consejos clave:
- No atravieses la base de la manzana al quitar el corazón para que el relleno no se escape.
- El uso de vino realza los sabores y ayuda a caramelizar el exterior de la fruta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones, una manzana por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 200 kcal
- Grasas: 8 g
- Hidratos de carbono: 30 g
- Azúcares: 24 g
- Proteínas: 3 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las manzanas asadas rellenas pueden conservarse en nevera, en recipiente hermético, durante 2 a 3 días. Se recomienda recalentar antes de consumir o servir a temperatura ambiente.