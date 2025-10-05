España

El sector agroalimentario gana músculo fortalecido por la exportación, la demanda y menores costes de producción

España se erige como la cuarta potencia exportadora de esta industria en la UE y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Viña del Marco de Jerez.
Viña del Marco de Jerez.

El sector agroalimentario español alcanza velocidad de crucero y presenta este año “un marcado tono expansivo” que consolida la senda alcista de crecimiento iniciada a mediados de 2023, indican los analistas de CaixaBank Research en su último informe sectorial. Atribuyen este buen comportamiento a la contención de los costes de producción, a la mejora de las condiciones meteorológicas y al repunte de la demanda, “que están favoreciendo un incremento sostenido tanto de la producción como de las exportaciones, que ya se sitúan en niveles prepandemia”.

La recuperación de la producción agraria también se refleja en una reactivación de la industria de alimentación, que creció un 1,4% interanual en el primer semestre de 2025, un registro “muy positivo”, que se suma a al dinamismo de su mercado laboral, según CaixaBank Research. Con este avance se consolida la reactivación registrada en 2024, de tal manera que la producción de la industria alimentaria se encuentra cerca de los niveles prepandemia.

Uno de los catalizadores del buen comportamiento del sector agroalimentario han sido las exportaciones, que en el primer semestre de 2025 crecen un 5% en volumen y un 5,6% en valor, superando el aumento del conjunto de bienes españoles exportados. Con estos porcentajes, España se consolida como la cuarta potencia exportadora agroalimentaria de la UE y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%.

Además de la internacionalización, otros de los pilares que sostienen el crecimiento del sector primario son la recuperación de la producción tras la sequía y su elevada competitividad, apuntan los analistas.

Riesgos y oportunidades

El buen comportamiento del sector se enfrenta a una serie de riesgos como la caída de precios en algunos productos clave, entre ellos, los aceites y las grasas; el estancamiento del volumen exportado de frutas, y el impacto del giro proteccionista en mercados como el Reino Unido, Estados Unidos y China. Todo ello, según el informe, “obliga a reforzar la estrategia de diversificación geográfica y comercial”.

Las nuevas barreras arancelarias impuestas por los dos gigantes económicos afectarán a productos como el aceite de oliva, los lácteos y las hortalizas. Y aunque la exposición directa es limitada, algunos productos presentan una alta dependencia de estos mercados.

Así se cosecha la aceituna en una de las almazaras más antiguas del mundo: un aceite de oliva virgen extra biodinámico y de premio

Otro de los retos a los que se enfrenta es “la mejora de la resiliencia del sector ante la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático”, subraya el informe.

En este escenario, al sector también se le presentan nuevas oportunidades derivadas del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que según los autores del informe, “emerge como una oportunidad estratégica para abrir nuevos canales de exportación”, especialmente en productos como frutas, vino, porcino y aceite de oliva. También plantea desafíos competitivos en sectores como la carne de vacuno o el azúcar, por lo que “será clave una adaptación ágil del tejido empresarial”, inciden.

Un pilar de la economía española

El sector primario sigue siendo un pilar económico y territorial en el que se apoya España, y aunque su peso en el valor añadido bruto (VAB) nacional ha descendido ligeramente en las últimas décadas —del 5,5% en los 2000 al 4,9% en 2022—, mantiene una relevancia estratégica gracias a su papel como impulsor de la competitividad internacional, la cohesión territorial y la autonomía estratégica.

En este sentido, los expertos de CaixaBank Research señalan el liderazgo de Andalucía, Castilla y León y Cataluña en la aportación al sector y que este es “especialmente importante” en las economías de Extremadura, La Rioja y las dos Castillas. También constatan una tendencia creciente hacia la industrialización, con un progresivo aumento del peso de la transformación alimentaria respecto al primario, especialmente en regiones como Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Temas Relacionados

AgriculturaMinisterio de AgriculturaAceite de OlivaExportaciónExportacionesArancelesGuerra ComercialLuis PlanasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las cuatro autonomías que no hacen abortos en sus centros públicos: solo una de ellas no está gobernada por el PP

Ocho de cada diez procedimientos se realizan en la sanidad privada, según el Ministerio de Sanidad

Las cuatro autonomías que no

Samantha Ballentines: “La ultraderecha va a por todo lo femenino, nos va a tocar a todas y hay que votar con cabeza”

‘Infobae España’ conversa con la artista, que vuelve a estar al frente de ‘Sí lo digo’ en atresplayer durante la emisión de la quinta temporada de ‘Drag Race España’

Samantha Ballentines: “La ultraderecha va

El gol de Vox a Almeida con el aborto devuelve al Gobierno la iniciativa política y vuelve a meter al PP en su eterna encrucijada

Presionados en las encuestas por Vox, los populares están dispuestos a asumir un ideario propio de la extrema derecha, aunque en el aborto todavía no son capaces de posicionarse de manera clara

El gol de Vox a

David Jiménez, un español que trabaja como profesor de inglés en Vietnam: “Hay veces que he podido ahorrar el sueldo mínimo de España”

Entre clases, fútbol y cerveza, el malagueño ha encontrado en Vietnam una oportunidad de empezar de cero y “ahorrar bastante dinero”

David Jiménez, un español que

La marea pro-palestina abarrota las calles de Italia y presiona a Meloni para que endurezca su postura contra Israel tras la captura de la flotilla

Bloqueando puertos, escuelas y carreteras, los estudiantes, sindicatos y marineros han protestado en las calles de decenas de ciudades en solidaridad de los activistas detenidos en Tel Aviv

La marea pro-palestina abarrota las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El gol de Vox a

El gol de Vox a Almeida con el aborto devuelve al Gobierno la iniciativa política y vuelve a meter al PP en su eterna encrucijada

Metro de Madrid busca una empresa que localice los rayos que caen a menos de tres kilómetros de sus depósitos y de algunas estaciones

El Gobierno muestra su disposición a Israel de repatriar en avión a los españoles de la flotilla

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

El PSOE y la familia desmienten la información sobre la muerte de Fernández Vara

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: resultados ganadores

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 4 del octubre

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Compra un avión por 5.700 euros y lo transforma en una vivienda turística: “Lo vi como una oportunidad de negocio”

Irene, abogada y experta fiscal: “Nos podemos deducir intereses de la hipoteca para comprar la casa, el IBI, la tasa de basuras, los gastos de reparación y conservación de la vivienda”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro