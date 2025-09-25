Las exportaciones de España a la UE se disparan un 49% en cinco años, pero pierden fuelle frente a China y EEUU

Dos trabajadores con un vehículo de la fábrica de Ford en Almussafes, Valencia (Rober Solsona / Europa Press)

El crecimiento de España hasta convertirse en los dos últimos años en la locomotora económica de la Unión Europea ha venido de la mano de un aumento de las exportaciones. 2024 fue el segundo mejor año de la serie histórica al alcanzar las exportaciones de bienes españoles los 384.465 millones de euros, mientras que las importaciones registraron 424.741 millones, lo que hizo que el déficit comercial descendiera un 0,7%, hasta los 40.275,9 millones de euros, según datos del Ministerio de Economía.

El principal mercado de los productos españoles es la Unión Europea que cada vez demanda más nuestros productos y servicios. Lo que hizo que el superávit comercial con los países de la unión alcanzara el año pasado los 30.285,4 millones de euros, encadenando 14 años consecutivos con superávit.

Los datos del año pasado consolidan una tendencia positiva que se viene produciendo en los últimos años. “Los exportadores españoles han ganado cuota de mercado en la UE en el último lustro. Entre 2019 y el primer trimestre de 2025, el valor de las exportaciones totales de bienes y servicios a la UE se incrementó un 49%”, apunta Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, en su informe La economía española y el auge de los bloques comerciales.

Además, como las importaciones han crecido menos que las exportaciones, el saldo comercial con la UE arroja un superávit creciente, pasando del 3,1 % del PIB en el periodo 2015-2019 al 5,4% en 2024.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

Los catalizadores de la remontada

Torres atribuye el buen comportamiento del comercio exterior español a los bajos costes relativos de producción que han contribuido a la solidez del superávit con la UE, impulsando las exportaciones y reduciendo la elasticidad de las importaciones con respecto a la demanda interna.

“Los costes laborales descendieron durante el periodo de ajuste posterior a la crisis financiera y el diferencial con respecto a los principales socios comunitarios se ha mantenido sin grandes cambios en el periodo reciente. Por otra parte, la moderación de los costes energéticos, en términos relativos, desde el estallido de la guerra en Ucrania, ha añadido un plus de competitividad, contribuyendo a explicar las mejoras de cuota de mercado en la UE”, argumenta en su artículo el director de Funcas.

El débil crecimiento de la UE puede lastrar a España

Las buenas cifras del sector exportador español en Europa pueden verse empañados por el débil crecimiento de la economía europea que, a juicio de Torres, “arrastra un crecimiento muy débil, algo que de por sí tiende a lastrar el comercio intraeuropeo”. A este riesgo se suma el derivado de la guerra arancelaria declarada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha elevado los aranceles hasta niveles nunca vistos desde la creación de las instituciones de Bretton Woods en el siglo pasado.

En este contexto, las ganancias de cuotas de exportación de España podrían “ser insuficientes para compensar la atonía de la economía comunitaria, agravada por la fragmentación rampante que desgarra el mercado único, y la escalada arancelaria instaurada por el recién sellado acuerdo entre EEUU y la UE”, incide Torres.

Un acuerdo que, a su juicio, además de afectar directamente las exportaciones, podría también perpetuar el actual clima de incertidumbre, pesar sobre las decisiones de inversión y ensombrecer las perspectivas europeas.

China y EEUU, los talones de Aquiles del comercio exterior español

El superávit del sector exportador español en la UE contrasta con el déficit creciente respecto al resto de países, que ha aumentado tras la guerra comercial. Según datos de Funcas, en los últimos cinco años, el saldo de la balanza comercial española respecto a países no pertenecientes a la UE se ha mantenido en terreno negativo, con una tendencia a agravarse en el periodo más reciente.

Dentro del área no-UE, destaca el creciente déficit con China, que, en opinión de Raymond Torres, parece haber aumentado la entrada a España de productos procedentes del gigante asiático, coincidiendo con el recrudecimiento de la guerra comercial. Las exportaciones de España a China alcanzan los 7.500 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de ese país asciende a 45.000 millones, es decir, seis veces más de lo que exportamos.

En cuanto a Estados Unidos, el saldo total de bienes y servicios ha pasado de equilibrio, a una posición deficitaria en el primer trimestre de 2025, lo que también refleja los efectos de los aranceles.

Los principales riesgos

Los buenos resultados de nuestro comercio exterior respecto a los países de la UE pueden empeorar debido a la “persistente fragmentación del mercado único”, y al “débil avance de la demanda” en la eurozona, advierte Torres.

Para evitar un posible declive, el director de Funcas, considera crucial reactivar el mercado único mediante reformas e inversiones mancomunadas en bienes públicos, lo que es clave para acelerar la adaptación tecnológica, mejorar la productividad y contrarrestar el deterioro de los términos de intercambio en los mercados globales. Por ello considera necesario “un nuevo ciclo de reformas y de inversión, tanto a nivel español como europeo”.