Marta Peñate y Tony Spina se reencuentran en ‘Supervivientes All Stars’ y acaban con una petición de boda: “Quiero casarme en Honduras, con un cura de verdad”

El reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' termina en boda. (Europa Press)

Supervivientes All Stars ha vuelto a sorprender a su audiencia con un giro totalmente inesperado. La quinta gala, emitida esta semana, quedará grabada en la memoria de los seguidores del reality después de que Marta Peñate, exparticipante y ganadora de la primera edición, hiciera una petición insólita: casarse en Honduras.

“Quiero casarme en Honduras, un deseo real y no ficticio. Pero que no lo haga Sonia Monroy, que lo haga alguien de verdad, que lo pueda validar luego en España”, decía convencida frente a cámara. Con su habitual sentido del humor, añadía entre risas: “Quiero amargarle la vida a Tony para siempre”. Lo que parecía una simple ocurrencia se transformó rápidamente en una de las sorpresas televisivas del año.

Nada más aterrizar en los Cayos Cochinos, Marta protagonizó un emotivo reencuentro con Tony Spina, con quien mantiene una relación desde hace años. Entre lágrimas y abrazos, se pudo escuchar al italiano decirle: “No me quiero separar más de ti”.

Confirmación en directo

Fue entonces cuando el presentador Jorge Javier Vázquez confirmó en directo que el deseo de Marta se haría realidad: “Tu deseo se va a hacer realidad. Te casarás en Honduras”. La noticia fue recibida con sorpresa y emoción en plató, mientras Marta, visiblemente aliviada, agradecía una y otra vez al programa la oportunidad. “Me ahorro mil cosas. Para mí es un peso menos. Tengo muchas cosas en mi vida y no tengo tiempo para organizar una boda”, confesaba con naturalidad.

Horas después, Marta y Tony tuvieron un momento de intimidad en el que llegó la gran pregunta. Marta se abrió ante su pareja:“Tú sabes que siempre decimos que somos nuestra prioridad, pero con las cosas que nos pasan, intento atrasar algo que sé que a ti te hace ilusión. Es verdad que, por intentar conseguir mis metas, no te doy la suficiente prioridad. Tony, mi amor, ¿quieres casarte conmigo?”.

La reacción de Tony fue inmediata y contundente. Se abalanzó sobre ella con un abrazo cargado de emoción y respondió sin dudarlo: “Pues claro, cómo no voy a querer si eres el amor de mi vida”.

Marta Peñate y Tony Spina. (Instagram)

Las familias reaccionan

Sin embargo, Marta reveló entre risas que su madre no se había tomado demasiado bien la decisión: “Que sepas que mi madre está muy cabreada conmigo por esto, porque dice que no le parece bien que haga esto así”.

Por su parte, la madre de Tony tuvo la oportunidad de intervenir en el programa y expresar su sentir. Hablando con Jorge Javier, reconoció que aunque no podía estar presente físicamente, se sentía feliz de que su hijo hubiera encontrado a la persona indicada.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Una gala histórica

La boda de Marta y Tony ha convertido la quinta gala de Supervivientes All Stars en una de las más especiales de esta edición, no solo por la fuerza del momento televisivo, sino también por la carga emocional que ha dejado en espectadores y concursantes.

Una vez más, el reality demuestra su capacidad de ofrecer a la audiencia momentos que trascienden lo puramente televisivo para convertirse en parte de la cultura popular. El futuro dirá si la unión de Marta Peñate y Tony Spina en Honduras se convierte en una de esas bodas televisivas que todos recuerdan con el paso del tiempo.