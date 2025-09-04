España

Una protesta medioambiental en Cayos Cochinos obliga a modificar en directo el estreno de ‘Supervivientes All Stars’: “La playa de juegos no se puede usar”

“Debido a un problema con una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales de la zona, la playa de juegos no se puede usar”, explicó Vázquez, enfatizando el respeto absoluto a la decisión tomada

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

El estreno de Supervivientes All Stars ha arrancado repleto de obstáculos, antes incluso de que los concursantes hayan tenido ocasión de ponerse a prueba bajo el sol de los Cayos Cochinos. Tras el anuncio del regreso y la confirmación de cada participante, el reality planeaba elevar la exigencia con normas y desafíos adaptados a esta edición especial. La organización lo tenía todo preparado para inaugurar la temporada: la temida Noria Infernal, uno de los retos clásicos de la recta final, iba a ser la primera piedra de toque nada más pisar la isla. Ser el primero en superarlo garantizaba el ansiado collar de líder y la inmunidad en las nominaciones.

Este arranque buscaba también poner un hándicap extra a los concursantes: ninguna provisión para empezar. Solo lo que pudieran reunir en la playa marcaría la diferencia en los días iniciales. Tras los saltos en helicóptero - otro clásico -, el paso por el barro y las pruebas de localización, debía llegar el esperado reparto entre las playas Armonía y Caos, verdadero pistoletazo de salida para el programa.

“Nos vemos obligados a alterar el programa”

Todo ese plan quedó en suspenso en cuestión de minutos. Jorge Javier Vázquez, conductor de la gala, no tardó en anunciar ante las cámaras y la audiencia que el formato se veía obligado a cambiar sobre la marcha. “Teníamos preparado un espectacular juego de barro y la temida noria infernal. Desgraciadamente, y por motivos completamente ajenos a nosotros, nos vemos obligados a alterar el programa”, comunicó el presentador.

El motivo quedaba vinculado a un conflicto local: “Debido a un problema con una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales de la zona, la playa de juegos no se puede usar”, explicó Vázquez, enfatizando el respeto absoluto a la decisión tomada. “Respetamos su derecho a expresarse de la manera que consideren. No sabemos si podremos realizar los juegos previstos. Deseamos que, a lo largo de la noche, la situación se pueda resolver”, añadió, transmitiendo la incertidumbre del equipo y el ánimo de buscar solución durante la emisión.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La comunidad garífuna había organizado una manifestación pacífica en los Cayos Cochinos, tal y como mostraron cámaras de HCH Televisión Digital. Varios medios locales hablaron de protesta ambiental por el deterioro ecológico del entorno, mientras la policía delimitaba la zona para evitar incidentes.

El giro de guion se redobló cuando, más tarde, el presentador confirmó otra novedad: la cancelación temporal de los saltos en helicóptero. “Estamos viviendo un estreno que nos obliga a cambiar en directo por un problema con las comunidades autóctonas y las comunidades locales. En estos momentos, no podemos hacer los saltos”, afirmó, dejando en el aire uno de los rituales más icónicos del formato.

En una conexión posterior, Laura Madrueño recogió el desconcierto sobre el terreno. “No sabemos si será posible (hacer los saltos), pero vamos a intentarlo. De momento, voy a conocerlos aquí”, comentó desde la palapa, dejando constancia de que, por una vez, las presentaciones de los participantes no vendrían acompañadas de un salto desde las alturas.

Supervivientes All StarsCayos CochinosJorge Javier VázquezTelecincoRealityTelevision EspañaEntretenimiento EspañaEspaña-televisiónEspaña Noticias

