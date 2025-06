Marta Peñate y Tony Spina responden a las críticas por exponer su aborto: “A la gente qué coño le importa, el mundo está lleno de idiotas”

Marta Peñate y Tony Spina. (Instagram)

Marta Peñate y Tony Spina atraviesan uno de los momentos personales más difíciles. La pareja compartía hace un mes que, tras muchas pruebas y tratamientos de fertilidad, la ganadora de Supervivientes All Stars se encontraba embarazada. Sin embargo, apenas dos semanas después, una revisión médica rutinaria reveló una devastadora noticia: el embrión no presentaba latido cardíaco. Pese a este duro golpe, el cuerpo de Marta no logró expulsar de forma natural el embrión, lo que la llevó a enfrentarse a una decisión médica complicada: realizar un legrado o inducir la expulsión con medicamentos.

Este miércoles 25 de junio, la canaria anunciaba que había conseguido expulsar un embrión que le estaba costando la salud y así cerraba un capítulo de su vida. Para comentar sobre todo lo ocurrido, la pareja habló horas después con Infobae España durante la premier de Jurassic World: El renacer.

Consultados por el impacto de compartir su historia en redes sociales y la respuesta de sus seguidores, Tony fue claro al señalar que fueron conscientes de lo que implicaba hacerlo público. “Nosotros decidimos de hacerlo público, consecuentes de que puede haber críticas buenas y críticas no tan buenas. Primero lo hicimos porque era una alegría para nosotros y queríamos contarlo, y después también para compartir con mucha gente que está pasando por lo mismo que nosotros”, explicó. Añadió que, a raíz de ello, “en nuestras redes se ha creado un pequeño foro de gente que nos quiere y sufre como nosotros”. Aunque reconoció que “el 98% nos apoya, también es verdad que ese 2% hace mucho ruido”, y concluyó con optimismo: “Queremos pensar en lo positivo”.

Marta quiso ir más allá y señaló que parece que todos los “seguidores idiotas” de nuestro país dedicaban su tiempo en criticarla a ella: “Es que los idiotas tienen que comentar”, afirmó sin rodeos. “Yo claro que soy consciente de las críticas que he recibido, aunque es verdad que son más positivas que negativas”. Y añadió, con tono firme: “Pero yo a la gente que comenta cosas negativas, por ejemplo, sobre que me hago un programa hablando de X, pues chico, es mi vida, es mi historia y no le hago daño a nadie. Al revés, incluso puedo ayudar a mucha gente”.

Marta Peñate y Tony Spina. (Instagram)

“Un besito a todos”

Además, destacó la hipocresía de quienes callan ante personas que sí hacen daño con sus comentarios en redes sociales: “Ahí sí que pueden perder el tiempo”, remarcó. Y cerró su reflexión con una frase contundente: “Y es que a la gente qué coño le importa. Yo de verdad que digo y sigo afirmando que el mundo está lleno de idiotas y los que comentan ese tipo de cosas en un momento en el que yo lo he pasado mal, son absolutamente idiotas. Un besito a todos”.

Sobre cómo está viviendo el duelo emocional, Marta reconoció que le sorprende lo bien que se siente. “Creo que lo llevo bien porque me he desahogado”, comentó. Y explicó que, aunque pensó que la tristeza se alargaría más, “llegó un punto en el que hay que entrar y salir del pozo”.

También se confesaron sobre el valor de la comunidad que se ha formado en torno a ellos, una red de personas que empatizan con su experiencia. “De verdad que nos alegra que nuestra experiencia ayude a los demás”, dijo Tony. “Porque nosotros contamos la nuestra, pero desgraciadamente hay personas que están peor que nosotros. Hay quienes lo consiguen a la primera, como personas que han pasado por diez o quince abortos, que ocurren a los siete meses, a una semana de dar a luz”. Y agradeció especialmente la confianza de quienes también se han compartido su experiencia con ellos.