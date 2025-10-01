España

‘Supervivientes All Stars’ deja su momento más tenso con la ceremonia del barro: el nombre del salvado y un robo que fue “una cerdada”

La tensión sigue creciendo entre los concursantes, a quienes el hambre empieza a causar estragos

Alba García

Por Alba García

Guardar
Prueba de barro en
Prueba de barro en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Supervivientes All Stars ha vuelto a poner en un aprieto a sus concursantes. La gala de este martes era importante y es que tocaba elegir a los nominados de la semana para que el próximo jueves dos de ellos sean elegidos como candidatos a la expulsión.

La noche empezaba con cuatro nombres en la cuerda floja: Carlos Alba, Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy y Jessica Bueno, que se enfrentaron entre sí en la conocida prueba del barro. Finalmente, era la exmodelo quien se salvaba gracias a los espectadores, que le otorgaron un 53,1% de las votaciones.

La noche no se ha quedado ahí y es que los dos grupos de supervivientes se han enfrentado al ‘triángulo de fuego’, donde han repasado los momentos más polémicos de la convivencia de los últimos días. Como consecuencia, dos de los concursantes han sido castigados por su compañeros. Han sido Rubén Torres, por elección propia, y Jessica Bueno. La misión de redención para ellos es cambiarse de playa hasta el siguiente jueves y así unir lazos con sus contrincantes.

Jessica Bueno en 'Supervivientes'. (Mediaset
Jessica Bueno en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Durante la noche se realizó un nuevo juego de recompensa en el que los habitantes de cada playa compitieron entre sí por la oportunidad de disfrutar una ducha de agua caliente. En playa Caos, Gloria Camila logró imponerse al resto y completó la prueba en un tiempo récord. A pesar de conseguir la victoria, decidió no utilizar toda el agua para sí misma y optó por compartir la experiencia con su amiga Jessica Bueno.

El robo en Playa Armonía

El hambre y el cansancio no hacen más que aumentar entre los concursantes, motivo por el cual Poseidón otorgó ciertos privilegios a algunos participantes. Uno de estos beneficios provocó una de las mayores confrontaciones de lo que va de edición.

Noel Bayarri se acercó al pergamino que definiría si el premio era individual o para todo el equipo. Al leerlo en voz alta comunicó: “Has conseguido la piedra que te da el privilegio del robo. Escoge una persona de tu equipo y ambos pueden utilizar este salvoconducto para entrar en la playa vecina y robar dos objetos o la comida que deseéis”.

Tony Spina en 'Supervivientes'. (Mediaset
Tony Spina en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Finalmente, los integrantes de Playa Caos optaron por llevarse de la otra playa arroz y lentejas. “Nos querían dar la máscara y el machete, y como no han cedido, pues me las he llevado”, explicó Iván al regresar.

Tras ver las imágenes del momento, en Playa Armonía la reacción fue inmediata. Tony Spina expresó su malestar: “No me sentó nada bien. Entiendo que es una dinámica del juego, pero no me gustó la prepotencia con la que vinieron y aquí lo más importante es la comida, llévate unas gafas y una lata, pero creo que la segunda estuvo de más. Y más que nosotros siempre nos hemos portado bien con ellos, que en cada recompensa nos hemos acordado de ellos”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Y siguió: "Es una cerdada, y nos querían quitar las lentejas. Pero bueno, aquí se ve quién es quién. En la vida existe el karma. (...) Eso es de mal compañero. Y que nos han hecho un favor, según ellos porque se podían llevar la olla y no comíamos más en toda la semana, dicen".

Temas Relacionados

Supervivientes All StarsTelecincoMediaset EspañaJorge Javier VázquezTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Un avión privado se estrella durante una exhibición aérea ante los espectadores: el piloto sufrió “pérdida de consciencia”

El accidente ocurrió en 2024 y se acaba de publicar el informe que determina las causas

Un avión privado se estrella

Receta de zarzuela de pescado y marisco, un clásico mediterráneo para triunfar en ocasiones especiales

Se trata de un estofado de pescado, habitualmente de merluza y rape, que se complementa con diversos mariscos y con un sabroso sofrito de tomate y verduras

Receta de zarzuela de pescado

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La oposición tilda la medida de “propia del NO-DO”, mientras que desde el partido de ultraderecha aseguran que desde hace años se realiza una “propaganda salvaje” de este derecho

Almeida aprueba una propuesta de

Toni Pérez, fisioterapeuta, sobre cómo recuperarse de una fascitis plantar: “Este dolor se metió en mi vida”

El profesional cuenta cómo se trató su propia fascitis plantar con ejercicios de fuerza

Toni Pérez, fisioterapeuta, sobre cómo

Horas en furgonetas sin ventilación, jaulas sucias o gatos separados de sus madres lactantes: así funcionan las empresas de control de plagas contratadas por los ayuntamientos

Crece la preocupación por empresas contratadas para gestionar colonias felinas que acaban empeorando las condiciones de los gatos callejeros

Horas en furgonetas sin ventilación,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida aprueba una propuesta de

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

ECONOMÍA

Sube el precio, pero no

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

Un abogado explica cuáles son los tres motivos más comunes por los que se despide a trabajadores de supermercado: “La empresa le procede a despedir por una transgresión de la buena fe contractual”

Viajes del Imserso 2025/2026: las fechas clave para no perder tu plaza

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson