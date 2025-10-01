‘Supervivientes All Stars’ deja su momento más tenso con la ceremonia del barro: el nombre del salvado y un robo que fue “una cerdada”

Prueba de barro en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Supervivientes All Stars ha vuelto a poner en un aprieto a sus concursantes. La gala de este martes era importante y es que tocaba elegir a los nominados de la semana para que el próximo jueves dos de ellos sean elegidos como candidatos a la expulsión.

La noche empezaba con cuatro nombres en la cuerda floja: Carlos Alba, Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy y Jessica Bueno, que se enfrentaron entre sí en la conocida prueba del barro. Finalmente, era la exmodelo quien se salvaba gracias a los espectadores, que le otorgaron un 53,1% de las votaciones.

La noche no se ha quedado ahí y es que los dos grupos de supervivientes se han enfrentado al ‘triángulo de fuego’, donde han repasado los momentos más polémicos de la convivencia de los últimos días. Como consecuencia, dos de los concursantes han sido castigados por su compañeros. Han sido Rubén Torres, por elección propia, y Jessica Bueno. La misión de redención para ellos es cambiarse de playa hasta el siguiente jueves y así unir lazos con sus contrincantes.

Jessica Bueno en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Durante la noche se realizó un nuevo juego de recompensa en el que los habitantes de cada playa compitieron entre sí por la oportunidad de disfrutar una ducha de agua caliente. En playa Caos, Gloria Camila logró imponerse al resto y completó la prueba en un tiempo récord. A pesar de conseguir la victoria, decidió no utilizar toda el agua para sí misma y optó por compartir la experiencia con su amiga Jessica Bueno.

El robo en Playa Armonía

El hambre y el cansancio no hacen más que aumentar entre los concursantes, motivo por el cual Poseidón otorgó ciertos privilegios a algunos participantes. Uno de estos beneficios provocó una de las mayores confrontaciones de lo que va de edición.

Noel Bayarri se acercó al pergamino que definiría si el premio era individual o para todo el equipo. Al leerlo en voz alta comunicó: “Has conseguido la piedra que te da el privilegio del robo. Escoge una persona de tu equipo y ambos pueden utilizar este salvoconducto para entrar en la playa vecina y robar dos objetos o la comida que deseéis”.

Tony Spina en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Finalmente, los integrantes de Playa Caos optaron por llevarse de la otra playa arroz y lentejas. “Nos querían dar la máscara y el machete, y como no han cedido, pues me las he llevado”, explicó Iván al regresar.

Tras ver las imágenes del momento, en Playa Armonía la reacción fue inmediata. Tony Spina expresó su malestar: “No me sentó nada bien. Entiendo que es una dinámica del juego, pero no me gustó la prepotencia con la que vinieron y aquí lo más importante es la comida, llévate unas gafas y una lata, pero creo que la segunda estuvo de más. Y más que nosotros siempre nos hemos portado bien con ellos, que en cada recompensa nos hemos acordado de ellos”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Y siguió: "Es una cerdada, y nos querían quitar las lentejas. Pero bueno, aquí se ve quién es quién. En la vida existe el karma. (...) Eso es de mal compañero. Y que nos han hecho un favor, según ellos porque se podían llevar la olla y no comíamos más en toda la semana, dicen".