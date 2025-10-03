Descubren el cadáver de un hombre en estado avanzado de descomposición bajo la lápida de una tumba ocupada

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo misterio ha salido a la luz en Blagnac, una localidad a las afueras de Toulouse (Francia), tras el hallazgo de un cadáver bajo una tumba durante una operación rutinaria en su cementerio municipal. No, no es “tenedor encontrado en cocina”: se encontraba a menos de un metro de profundidad, entre el ataúd cuya tumba señalaba la lápida (enterrado en el 91) y la superficie de tierra recientemente removida. Lo curioso de todo ello es que la persona a quien pertenece el cadáver, encontrado el lunes 29 de septiembre en avanzado estado de descomposición, había muerto diez años antes.

Un cadáver de 10 años, recién enterrado en una tumba ya ocupada

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. La División de Crimen Organizado y Especializado de Toulouse asumió la investigación, bajo la hipótesis de una posible ocultación de cadáver. Un agente implicado en la operación relató a La Dépêche la sorpresa del equipo al encontrar los restos en el lugar. El Servicio Interdepartamental de la Policía Judicial (SIPJ) decidió profundizar en cómo, cuándo y por qué ese cuerpo terminó allí sin registro oficial.

La autopsia realizada en el Instituto Forense de Toulouse ofreció los primeros datos relevantes: “Se trata de un individuo, probablemente masculino, fallecido hace más de 10 años y con secuelas de una intervención quirúrgica de importancia”, afirmó ese jueves el Ministerio Público, de acuerdo con información recogida por Le Parisien. El comunicado destacó: “En este momento, no hay indicios de una muerte violenta, y la investigación continúa buscando la causa de la muerte y tratará de determinar la identidad exacta del fallecido”.

El caso ha desatado especulaciones en la región, sobre todo en torno a personas desaparecidas. La fiscalía de Toulouse aclaró a Le Parisien que los análisis forenses descartaron vínculos con Delphine Jubillar, enfermera desaparecida en 2020, un caso de gran notoriedad mediática en Francia. El cuerpo de Delphine sigue sin localizarse y su esposo, Cédric Jubillar, está siendo procesado en el Tribunal Penal de Tarn, tras negar las acusaciones de asesinato en su contra.

Entre los expertos, la rareza del descubrimiento suscitó comentarios. Una fuente próxima a la investigación declaró a AFP: “Es muy intrigante descubrir estos huesos en una fosa común; podría parecer un cuerpo escondido”. La División de Crimen Organizado y Especializado de Toulouse continúa indagando posibles delitos relacionados con la ocultación del cuerpo y revisa expedientes de desapariciones no resueltas en la región. Los registros municipales, ahora reexaminados, buscan arrojar luz sobre la identidad del fallecido y la fecha exacta de su inhumación irregular.

La investigación, abierta para precisar las causas del fallecimiento, también contempla la verificación de archivos forenses por si el difunto estaba reportado como desaparecido en la última década. La autopsia descartó la violencia como motivo inmediato del deceso, pero la Fiscalía insiste en determinar el modo en que el cadáver terminó debajo de una tumba ya ocupada sin que nadie llegase a enterarse hasta ahora.

Mientras tanto, el hallazgo ha generado preocupación entre los vecinos y operadores del cementerio, que aguardan detalles sobre posibles cambios en los protocolos de inspección y gestión de espacios funerarios. Desde Toulouse, los forenses y agentes mantienen la incógnita sobre el origen del cuerpo mientras prosiguen las averiguaciones sobre posibles conexiones con otras investigaciones. Los próximos pasos contemplan revisiones de archivos médicos por las secuelas quirúrgicas detectadas, así como análisis de ADN y el rastreo de denuncias de desapariciones en la región del Alto Garona.