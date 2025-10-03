España

Descubren el cadáver de un hombre en estado avanzado de descomposición bajo la lápida de una tumba ocupada

El cuerpo pertenecía a un hombre sin identificar, fallecido alrededor de 10 años años antes, y se encontraba a menos de un metro de profundidad en una tumba ya ocupada

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo misterio ha salido a la luz en Blagnac, una localidad a las afueras de Toulouse (Francia), tras el hallazgo de un cadáver bajo una tumba durante una operación rutinaria en su cementerio municipal. No, no es “tenedor encontrado en cocina”: se encontraba a menos de un metro de profundidad, entre el ataúd cuya tumba señalaba la lápida (enterrado en el 91) y la superficie de tierra recientemente removida. Lo curioso de todo ello es que la persona a quien pertenece el cadáver, encontrado el lunes 29 de septiembre en avanzado estado de descomposición, había muerto diez años antes.

Un cadáver de 10 años, recién enterrado en una tumba ya ocupada

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. La División de Crimen Organizado y Especializado de Toulouse asumió la investigación, bajo la hipótesis de una posible ocultación de cadáver. Un agente implicado en la operación relató a La Dépêche la sorpresa del equipo al encontrar los restos en el lugar. El Servicio Interdepartamental de la Policía Judicial (SIPJ) decidió profundizar en cómo, cuándo y por qué ese cuerpo terminó allí sin registro oficial.

La autopsia realizada en el Instituto Forense de Toulouse ofreció los primeros datos relevantes: “Se trata de un individuo, probablemente masculino, fallecido hace más de 10 años y con secuelas de una intervención quirúrgica de importancia”, afirmó ese jueves el Ministerio Público, de acuerdo con información recogida por Le Parisien. El comunicado destacó: “En este momento, no hay indicios de una muerte violenta, y la investigación continúa buscando la causa de la muerte y tratará de determinar la identidad exacta del fallecido”.

El caso ha desatado especulaciones en la región, sobre todo en torno a personas desaparecidas. La fiscalía de Toulouse aclaró a Le Parisien que los análisis forenses descartaron vínculos con Delphine Jubillar, enfermera desaparecida en 2020, un caso de gran notoriedad mediática en Francia. El cuerpo de Delphine sigue sin localizarse y su esposo, Cédric Jubillar, está siendo procesado en el Tribunal Penal de Tarn, tras negar las acusaciones de asesinato en su contra.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los expertos, la rareza del descubrimiento suscitó comentarios. Una fuente próxima a la investigación declaró a AFP: “Es muy intrigante descubrir estos huesos en una fosa común; podría parecer un cuerpo escondido”. La División de Crimen Organizado y Especializado de Toulouse continúa indagando posibles delitos relacionados con la ocultación del cuerpo y revisa expedientes de desapariciones no resueltas en la región. Los registros municipales, ahora reexaminados, buscan arrojar luz sobre la identidad del fallecido y la fecha exacta de su inhumación irregular.

La investigación, abierta para precisar las causas del fallecimiento, también contempla la verificación de archivos forenses por si el difunto estaba reportado como desaparecido en la última década. La autopsia descartó la violencia como motivo inmediato del deceso, pero la Fiscalía insiste en determinar el modo en que el cadáver terminó debajo de una tumba ya ocupada sin que nadie llegase a enterarse hasta ahora.

Mientras tanto, el hallazgo ha generado preocupación entre los vecinos y operadores del cementerio, que aguardan detalles sobre posibles cambios en los protocolos de inspección y gestión de espacios funerarios. Desde Toulouse, los forenses y agentes mantienen la incógnita sobre el origen del cuerpo mientras prosiguen las averiguaciones sobre posibles conexiones con otras investigaciones. Los próximos pasos contemplan revisiones de archivos médicos por las secuelas quirúrgicas detectadas, así como análisis de ADN y el rastreo de denuncias de desapariciones en la región del Alto Garona.

Temas Relacionados

FranciaSucesosCadáverCementerioTumbasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Más de 8.600 fondos privados institucionales de todo el mundo participan en el Ibex 35, con un total de 207.300 millones de euros a cierre del primer trimestre

Los extranjeros son los grandes

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

La reunión del jueves entre el Gobierno y las comunidades concluye sin consenso sobre el futuro Plan Estatal de Vivienda, tras un debate marcado por la confrontación de modelos, y aplazándola a la semana que viene

Sin pacto de Estado para

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: cuál será

Las ballenas del Mediterráneo siguen en peligro: organizaciones ambientalistas exigen limitar la velocidad de los barcos ante el riesgo mortal de colisiones

El 57 % de la distancia total que los buques realizan en el Corredor de Migración de Cetáceos se navega a más de 10 nudos, lo que supone una amenaza para estos mamíferos

Las ballenas del Mediterráneo siguen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué ha pasado con el

¿Qué ha pasado con el estatuto del becario? 28 meses después de llegar a un acuerdo con los sindicatos no se ha aprobado: “Cuando haya hueco”

San Fernando de Henares se quiere ‘comer’ un trozo de Madrid capital: un nuevo barrio de 700 viviendas cuyo suelo está ahora en manos de solo 14 propietarios

El viaje de Julio Llamazares tras los pasos de su padre en la Guerra Civil: “La gente que la vivió llegó tan herida que no les gustaba hablar”

La Flotilla no ha conseguido llegar a Gaza, pero tampoco ha fracasado: la intercepción de los activistas desata protestas multitudinarias en todo el mundo

Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

ECONOMÍA

Los extranjeros son los grandes

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

La DANA de Valencia costó un 0,65% del PIB y si hubiera sido en Barcelona sería devastadora para el empleo: los desastres naturales ya lastran la economía

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”