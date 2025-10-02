Encontraron el cuerpo del joven que era buscado en el Río de la Plata a la altura de Berisso

Testigos vieron al joven ingresar solo al agua con signos de ebriedad y sin ser identificado por los presentes

El cuerpo de un joven que había desaparecido en la Playa Municipal de Berisso fue encontrado sin vida por efectivos de Defensa Civil, a unos 50 metros de la orilla del Río de la Plata. El hallazgo puso fin a una intensa búsqueda que activó a múltiples organismos de emergencia.

Todo comenzó el pasado martes 30 de septiembre por la tarde, cuando un hombre, de entre 18 y 25 años, ingresó al agua luego de llegar solo al balneario y no se lo vio salir.

Según el testimonio de una chica, la persona en cuestión vestía una remera celeste y un pantalón oscuro tipo ambo, llevaba una mochila celeste y una botella, y al momento presentaba signos de ebriedad que no pasaron desapercibidos para quienes se encontraban en el lugar.

La cuidadora de la playa formalizó la denuncia tras el relato de la testigo, quien observó cómo el joven se desvestía parcialmente en la costa y caminaba hacia el río, en dirección a la zona de Palo Blanco. Ninguno de los presentes lo identificó, y testigos afirmaron que se hallaba solo.

De inmediato, las autoridades locales pusieron en marcha un rápido despliegue de búsqueda y rescate. El procedimiento incluyó a personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y equipos dependientes de la UFI 15, del Departamento Judicial La Plata.

Los equipos de rescate trabajaron en condiciones adversas. Obstáculos naturales, la baja visibilidad y la fuerte corriente del río complicaban la tarea. La búsqueda se amplió con lanchas, perros de rastreo y la participación de buzos tácticos para rastrear tanto el agua como la franja costera y los territorios adyacentes. Cada metro de la orilla fue revisado una y otra vez en el afán de hallar respuestas.

Al día siguiente, luego de horas de incansable labor, la búsqueda no había generado resultados positivos. La desesperación y la ansiedad crecían, hasta que finalmente el jueves, durante la continuidad del operativo, Defensa Civil halló el cuerpo sin vida de un hombre, a unos 50 metros de la costa, en inmediaciones de la Playa Municipal de Berisso.

Ante el hallazgo, se solicitó la llegada de la morguera y se notificó a la Fiscalía Interviniente, mientras las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la UFI N° 15.

Hasta el momento del hallazgo, la identidad de la víctima aparecía bajo reserva oficial, aunque según medios locales podría tratarse de un ciudadano colombiano.

Hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná

Rosario: investigan el hallazgo de un cuerpo en el río Paraná que tenía un golpe en la cabeza

Las autoridades locales identificaron el cuerpo hallado durante en el río Paraná, frente a la costanera central de Rosario. Según información de Infobae, la persona fallecida se llama Juan Manuel Gómez, tiene 42 años y vivía en situación de calle.

El reconocimiento de la víctima se realizó utilizando sus huellas dactilares (pulgares). Tras investigaciones y entrevistas en la zona, se constató que Gómez residía de forma precaria en la barranca situada entre los Silos y el Barquito en Puerto Norte, Rosario.

Los registros judiciales indican que el hombre tenía antecedentes por usurpación, robo agravado en banda y en zona poblada, además de daños.

En cuanto a las circunstancias de la muerte, los investigadores no descartan la hipótesis de homicidio. Durante la primera inspección no se advirtieron lesiones visibles, por lo que el Ministerio Público de la Acusación dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal. Allí, los forenses comprobaron la existencia de un traumatismo en el lado izquierdo del cráneo, lo que podría haber provocado el deceso.

El fiscal Patricio Saldutti, integrante del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, continúa a cargo de la causa y ordenó nuevos análisis para establecer la causa de muerte y la mecánica del golpe sufrido por Gómez.

Cuando fue encontrado, el cadáver llevaba puesto un buzo rojo, leggings azul y zapatillas negras. El informe médico forense estimó que el fallecido tenía entre 35 y 40 años y que llevaba varios días en el agua. Personal de la Prefectura Naval retiró el cuerpo del río y supervisó todo el operativo.

En la investigación también se dispuso el relevamiento de rastros, recolección de testimonios y revisión de imágenes de cámaras para reconstruir el trayecto que pudo haber seguido el cuerpo arrastrado por la corriente.

El Ministerio Público de la Acusación trabaja para establecer si el golpe en la cabeza se produjo fuera o dentro del agua. En caso de confirmarse que ocurrió fuera, la pesquisa intentará determinar si Gómez cayó ya muerto al río o si pereció por ahogamiento.