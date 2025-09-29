Aparece en El Ejido el cadáver con signos de violencia de un hombre desaparecido en Berja

La Guardia Civil ha localizado en el maletero de un coche ubicado en el núcleo ejidense de San Agustín el cuerpo sin vida y con signos de violencia de un hombre de 54 años de Berja (Almería) cuya desaparición fue denunciada el pasado sábado por la tarde.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de este varón, cuya desaparición fue comunicada oficialmente a las autoridades sobre las 17,00 horas de este domingo, si bien desde el sábado por la noche se desconocía su paradero.

Ha sido durante la madrugada de este lunes cuando el cuerpo sin vida de este vecino de Berja ha sido localizado en el vehículo, situado junto a unas instalaciones hortofrutícolas. La zona fue acordonada mientras los investigadores actúan.

La última vez que se le vio, sobre las 21,00 horas del sábado, viajaba en un Volkswagen Passat de color blanco. Desde entonces, ni familiares ni amigos habían logrado contactar con él.

Antonio Campos era ampliamente conocido por su participación en la vida social, cultural y religiosa del municipio como miembro de la Hermandad de la Virgen de Gádor, como técnico de Turismo y Cultura hace algunos años en el Consistorio virgitano y como historiador, fuertemente vinculado al Centro Virgitano de Estudios Históricos.

Algunas instituciones como el Ayuntamiento de El Ejido, municipio en el que ha aparecido el cadáver y donde desempeñaba su labor actualmente como funcionario del Consistorio, han expresado ya su "más sentido pésame" por quien prestó servicio público "siempre con responsabilidad".

"Lamentamos profundamente su fallecimiento y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, a quienes acompañamos en este momento de dolor", han compartido en sus redes desde el Consistorio ejidense.