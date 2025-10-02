España

Cómo hacer fiambre de pollo casero, una alternativa saludable, barata y muy fácil de hacer en casa

Este embutido casero quedará de maravilla en sándwiches y bocadillos, también en ensaladas, en una tabla con quesos, en empanadas, como aperitivo…

Ana Plaza

Ana Plaza

Fiambre casero de pollo, fácil
Fiambre casero de pollo, fácil y saludable (Adobe Stock)

Cada vez son más quienes empiezan a evitar introducir productos ultraprocesados en el carrito de la compra. Para ellos, aprender a cocinar alternativas en casa puede ser una solución maravillosa, no solo más saludable y natural que las opciones industriales, sino además mucho más económica que productos orgánicos o ‘bio’ que podemos encontrar en las tiendas. Sucede, por ejemplo, con los fiambres y embutidos, productos que suelen actuar como salvavidas en desayunos, bocadillos de media mañana y cenas y que, en realidad, son muy sencillos de recrear en casa.

Pueden prepararse de miles de maneras, con diferentes carnes y con sabores o añadidos especiales, aunque hoy hablaremos de una de las versiones más básicas y sencillas, a la vez que deliciosas. Se trata de un fiambre casero a base de pechuga de pollo, la cual moleremos hasta formar una pasta a la que daremos forma con papel film. Todo ello, condimentado por supuesto con las especias que más nos gusten, irá directo a la olla, cocinándose al vapor o hervido hasta obtener esa textura típica de embutido.

Una vez listo, solo quedará esperar para que el fiambre se enfríe por completo y esté listo para cortar en finas lonchas y servir. Quedará de maravilla en sándwiches y bocadillos, también en ensaladas, en una tabla de embutidos, como aperitivo... Las opciones son casi infinitas para una receta que, además, podemos adaptar a nuestras preferencias añadiendo las especias que más nos gusten.

Receta de fiambre de pollo casero

Hacer este fiambre conlleva un proceso muy sencillo, en el que la carne es procesada y aliñada para, posteriormente, darle forma y cocción. El resultado es un embutido compacto, fácil de cortar en finas lonchas, saludable y adaptable a los ingredientes que tengamos disponibles.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la mezcla: 10 minutos
  • Formado del fiambre: 5 minutos
  • Cocción: 35 minutos
  • Enfriado y reposo: mínimo 2 horas

Tiempo total estimado: 2 horas y 50 minutos (incluyendo el reposo en frío)

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo (puede ser molida o entera)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 1 diente de ajo picado o ajo en polvo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1/2 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
  • Papel film (plástico de cocina)

Cómo hacer fiambre de pollo casero, paso a paso

  1. Procesa la pechuga de pollo (si es entera) hasta obtener una pasta uniforme.
  2. Mezcla el pollo con el huevo, pan rallado, ajo, sal, pimienta, pimentón, mostaza y perejil en un bol. Amasa hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. Extiende un trozo grande de papel film sobre una superficie y coloca la mezcla en el centro.
  4. Dale forma cilíndrica, enrollando con el papel film y apretando bien. Asegúrate de girar y atar los extremos del film para evitar que entre agua durante la cocción.
  5. Lleva agua a ebullición en una olla grande. Cuando hierva, reduce a fuego medio y coloca el rollo de pollo sumergido en el agua. Coloca una tapa encima si es necesario para que el fiambre se mantenga sumergido.
  6. Cocina durante 30-40 minutos.
  7. Tras la cocción, retira del agua y deja enfriar a temperatura ambiente.
  8. Refrigera al menos 2 horas antes de retirar el film y cortar en lonchas.
  9. Guarda bien envuelto en film o recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6-8 porciones (dependiendo del grosor de las rodajas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Aporte calórico aproximado: 90-110 kcal por porción
  • Bajo contenido en grasas saturadas
  • Fuente de proteínas magras (16-18 g por porción)
  • Bajo en carbohidratos
  • Libre de conservantes industriales

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El fiambre de pollo casero se conserva en la nevera, bien envuelto o en un envase hermético, hasta por cinco días. No se recomienda congelar una vez cocido, ya que su textura puede cambiar.

