Un bar de tapas cordobés se corona como mejor restaurante del mundo gracias a las reseñas de los usuarios

El restaurante Bodegas Mezquita de la céntrica calle Céspedes se ha alzado con un premio inédito, concedido gracias a las más de 13.000 reseñas que ha acumulado en los últimos 25 años de vida

Ana Plaza

Ana Plaza

Platos del restaurante Bodegas Mezquita
Platos del restaurante Bodegas Mezquita Céspedes (Web del restaurante)

El mejor de entre los mejores. Es el título que se ha ganado el restaurante Bodegas Mezquita Céspedes, un establecimiento cordobés que ha conseguido conquistar en los premios Tripadvisor Traveler’s Choice de este 2025. En estos galardones, celebrados cada año, son los usuarios de Tripadvisor quienes votan por sus lugares, atracciones y restaurantes favoritos del mundo. Las millones de opiniones recogidas por la web de reseñas resultan en la lista Best of the Best Restaurants, con ocho categorías diferentes que van desde la alta cocina hasta locales donde se admiten mascotas.

Pero el gran premio al que todos los restaurantes aspiraban es el All Time Best, un galardón que por primera vez ha recopilado los restaurantes favoritos de los viajeros desde el año 2000. Y este premio, creado con motivo del 25 aniversario de la marca, ha viajado hasta Córdoba, entregando a Bodegas Mezquita Céspedes, un pequeño restaurante de tapas, el título a mejor del mundo.

Restaurante Bodegas Mezquita, en Córdoba
Restaurante Bodegas Mezquita, en Córdoba (Web del restaurante)

Este restaurante, situado a solo unos metros de la espectacular Mezquita, ha recibido “elogios de muchos viajeros por su céntrica ubicación cerca del centro histórico de Córdoba, lo que lo convierte en un lugar ideal para hacer turismo”. También, por supuesto, ha recibido halagos su cocina, de “auténticos sabores cordobeses”, y su variado menú, aunque algunos mencionan inconsistencias ocasionales. La suma de todas sus reseñas, más de 13.000 desde el principio del milenio, le otorga una puntuación de 4,6 estrellas.

Esta no es la primera vez que Tripadvisor sitúa a Bodegas Mezquita Céspedes entre sus recomendaciones imperdibles. En 2024, este local cordobés ya fue reconocido como mejor restaurante casual de España y tercero mejor del mundo en la misma categoría.

Qué se come en Bodegas Mezquita

La carta de este bar de tapas, especializado en cocina cordobesa, incluye opciones para todos los gustos, con entrantes, tapeo, platos para compartir, pescados, carnes, postres y alternativas sin gluten, además de ocho menús distintos. Destaca especialmente el menú del día, que por 20,60 euros incluye un primero, segundo, postre y bebida. Existe, además, la opción de disfrutar de un menú de tapas para dos personas, por 21,65 € por cabeza, y de otras opciones que alcanzan los 42,95 euros.

Entre las especialidades más queridas de su carta, figuran el salmorejo, el rabo de toro a la cordobesa, la mazamorra, las albóndigas mozárabes, el remojón, el flamenquín y las berenjenas califales, todo ello platos característicos de la cocina de tapeo propia de la ciudad del Guadalquivir.

La bodega forma parte esencial del atractivo de Bodegas Mezquita Céspedes, ya que ofrece una cuidada selección de vinos locales con denominación de origen Montilla-Moriles y etiquetas de la provincia de Córdoba que acompañan a la perfección sus propuestas gastronómicas.

Los mejores del mundo, según Tripadvisor

Al restaurante cordobés le siguen otras propuestas galardonadas, restaurantes que se reparten por todo el planeta y que presentan propuestas de lo más variopintas. La segunda posición de los premios Tripadvisor Traveler’s Choice ha sido para Floresta Das Escadinhas, en Lisboa, un restaurante situado dentro de una antigua iglesia. El tercer puesto ha recaído en Canadá, en el restaurante The Balkan Mediterranean, en la localidad de Banff. Abierto por un inmigrante griego de primera generación, ofrece una experiencia auténtica que incluye romper platos y danzas griegas tradicionales una noche a la semana.

Esta es la lista completa con los 25 restaurantes premiados por Tripadvisor en honor a su 25 aniversario:

  1. Bodegas Mezquita Céspedes, España
  2. Floresta Das Escadinhas, Portugal
  3. The Balkan Mediterranean Restaurant, Canadá
  4. Fellini, Uruguay
  5. Restaurante Marius Degustare, Brasil
  6. The Witchery Restaurant, Reino Unido
  7. Vivi Cafe, Italia
  8. GYOPAO Gyoza Roppongi, Japón
  9. Tower Tandoori Restaurant, Reino Unido
  10. Gabah Indonesian Cuisine, Indonesia
  11. Restaurante Universal, Brasil
  12. El Mercado, Argentina
  13. Cafe Indochine Restaurant, Camboya
  14. Olondi Restaurant, Grecia
  15. Come Prima Restaurante Italiano, Portugal
  16. Jazz on the Rocks at Sunset Point, Mexico
  17. Last Ottoman Cafe & Restaurant, Turquía
  18. Los Danzantes Coyoacán, Mexico
  19. Restaurant Pic, Francia
  20. Carousel Buffet, Singapur
  21. Restaurant L’ecluse Beziers, Francia
  22. Karibu Restaurant, Sudáfrica
  23. El Albergue, Perú
  24. The Silk Road, Tailandia
  25. B.B. King’s Blues Club, Estados Unidos

