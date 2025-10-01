Rosalía cumple el sueño de una española al visitar su cafetería de París 371 días después de la apertura: “Nos dijo que le encantaba el proyecto, el café y todo el concepto”

Rosalía cumple el sueño de una terrassense al visitar su cafetería de París 371 días después de la apertura (Montaje Infobae, @cortado.paris)

El barrio de Le Marais, en París, ha sido el escenario donde esta semana se ha materializado el sueño largamente esperado por los fundadores de Café Cortado. Todo ocurrió cuando Rosalía se presentó por sorpresa en el local que lleva más de un año contando los días (literalmente) hasta su llegada. Según ha relatado Diari de Terrassa, la artista catalana visitó la cafetería de inspiración mediterránea y catalana gestionada por la terrassense Helena Martín y su familia, que tras 371 jornadas de espera, en una visita que logró emocionar tanto al equipo como a los seguidores del proyecto.

Helena, originaria de la Rambla de Ègara y con más de una década de residencia en la capital francesa, decidió junto a su marido Adrià y su cuñado Tom Aymerich abrir en septiembre de 2023 el primer café de París en servir café de Nomad Coffee (un café de especialidad de Barcelona) en exclusiva. Desde su apertura, el local se ha consolidado como un referente para españoles, latinoamericanos y turistas estadounidenses, que acuden no solo atraídos por la autenticidad de su carta, sino también por una atmósfera que evoca la cultura catalana.

“Fue supernatural, muy bonita, muy cercana”

El vínculo entre el café y la artista surgió apenas tres meses tras la apertura, cuando los fundadores lanzaron un reto público a través de redes sociales para atraer una visita que se convirtió en parte del relato cotidiano del proyecto. Además, la cafetería organizó un concurso de imitadores de Rosalía en noviembre del año pasado, evento que reunió a un centenar de personas, consolidando la complicidad del público con sus dueños. Pero lo que sin duda revolucionó su presencia en las redes ha sido la cuenta atrás que lanzó el equipo: desde la apertura, colocaron en la entrada una camiseta blanca con letras rojas con la leyenda “Day nº... waiting for Rosalía en Cortado” y actualizaban cada jornada el número de días aguardando a su visitante soñada. La iniciativa tomó forma cuando la propia Rosalía comenzó a seguir la cuenta del café en sus redes sociales y dio las primeras interacciones en las publicaciones, alimentando aún más la expectativa de clientes y amigos del local.

Rosalía cumple el sueño de una terrassense al visitar su cafetería de París 371 días después de la apertura (Montaje Infobae, @cortado.paris)

Sin embargo, el pasado lunes 29 de septiembre, todos se quedaron perplejos cuando la catalana entró por la puerta del local acompañada de su hermana Pili y su mánager. Su visita ha coincidido con la Semana de la Moda en París, a la que la artista va a acudir un año más. “Fue supernatural, muy bonita, muy cercana. Nos dijo que le encantaba el proyecto, el café y todo el concepto de la camiseta”, afirmó Helena para Diari de Terrassa. Durante el encuentro, Rosalía tuvo tiempo para hablar con los propietarios, firmar camisetas y posar para distintas fotografías, mientras se tomaba su Nomad Coffee. “No parecía que habláramos con alguien tan conocido”, ha añadido finalmente la responsable del establecimiento.

La reacción de la comunidad virtual de Café Cortado no se hizo esperar. El vídeo del momento compartido en redes, donde se veía a Tom Aymerich informando a Rosalía del número exacto de días contabilizados por el equipo y los clientes, ha arrasado con más de 300 reproducciones y 12 mil ‘me gusta’. “¡71!”, respondieron al unísono cuando la cantante preguntó la cifra. “Yo estaba en la caja cogiendo pedidos y de pronto veo a un grupo de gente con una chica que se parece mucho a Rosalía. ¿Sabes cuándo estás acostumbrado a ver a alguien mucho en televisión y de pronto la ves y dices… se parece mucho, pero dudas? Entonces, ella me mira y se echa a reír”, ha recordado Martin para Vanity Fair.

“Nos dijo que le encanta el proyecto y que si no había venido antes es porque cuando viene a París tiene una agenda muy apretada”, ha explicado Martín. Los detalles personales de la visita permitieron a los anfitriones profundizar en la conversación: “Cambiamos al catalán porque yo soy de Barcelona, le preguntamos qué tal en Los Ángeles y nos dijo que bien, pero que nada como las ciudades europeas, París, Milán o Barcelona… A ella le gusta pasearse por el centro”, compartió la anfitriona. Además, la artista probó el café latte de avena del local y compartió la admiración por la mezcla de tradición y sencillez del espacio.

Rosalía cumple el sueño de una terrassense al visitar su cafetería de París 371 días después de la apertura (Montaje Infobae, @cortado.paris)

En paralelo, la franquicia familiar suma desde el julio pasado un nuevo proyecto gastronómico con Cantina Cortado, justo frente al café original. La propia hermana de Rosalía mostró interés en conocer la propuesta antes de marcharse de la ciudad. “A veces los sueños se pueden hacer realidad”, expresó emocionada Helena, convencida de que un símbolo local con raíces en Terrassa y corazón en París ha conseguido atraer la atención y el aprecio de una de las figuras más reconocidas de la música internacional. Ahora está a la espera de que le llegue el cuadro de la prenda que la artista firmó en su visita: “Ya hemos enviado a enmarcar la camiseta”, ha admitido.