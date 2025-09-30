España

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Para inscribirse se requiere estar dado de alta en la Seguridad Social, cotizar por formación y cumplir con los requisitos específicos de la oferta, como nivel de estudios o experiencia previa

Las personas desempleadas, registradas como demandantes de empleo, también podrán acceder a los cursos (Freepik)

La formación continua es clave para mantenerse competitivo en el mercado laboral, pero muchos trabajadores desconocen que existen programas y subvenciones que permiten acceder a cursos financiados con fondos públicos, a través del SEPE y los servicios de empleo autonómicos. Así, estos cursos permiten a los empleados actualizar sus conocimientos, especializarse en nuevas áreas y mejorar su rendimiento profesional sin tener que pagar nada.

El SEPE, mediante la web tuscursossepe.com, ha creado varias formaciones dirigidos a profesionales de los sectores de sanidad, hostelería y turismo, aunque también hay plazas disponibles para profesionales de cualquier otro sector y para desempleados y personas en ERTE. Estos cursos cuentan con certificación oficial y son compatibles con la actividad laboral, al poder realizarse íntegramente a distancia y con horarios flexibles.

Cursos gratis de hostelería y turismo

Dentro de la amplia oferta de cursos para los sectores de hostelería y turismo, cabe destacar el de Análisis de la rentabilidad en los establecimientos hoteleros. Este curso, de 30 horas, tiene como objetivo manejar una herramienta que permita diagnosticar tu negocio y sus oportunidades, de forma que puedas conocer en tiempo real elementos diferenciadores que permitan la implantación de mejoras y la toma de decisiones.

Otro de los cursos destacados en el sector es el de Animación turística, de 50 horas, que tiene como objetivo adquirir los conocimientos necesarios para programar, coordinar y ejecutar actividades lúdicas y deportivas, con el fin de que un cliente de un establecimiento de hostelería disfrute de su tiempo libre de manera activa y participativa.

También cabe destacar el de Cocina internacional, de 30 horas. Este curso, que divide su temario en cocina europea, americana, oriental y africana, tiene como objetivo adquirir los fundamentos básicos en dietética, productos y técnicas de este tipo de cocina. Otro de los cursos es la Digitalización y rrss como estrategia corporativa, de 100 horas, y con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para optimizar al máximo las ventajas que ofrece tener un negocio en línea y conocer las posibilidades que brindas las redes sociales a cualquier organización empresarial.

La inteligencia artificial se cobra 8.000 empleos: la empresa alemana SAP recortará su plantilla en todo el mundo pese a ganar un 167% más.

Por su parte, el curso de Eventos, catering y banquetes, de 40 horas, busca enseñar a los interesados a mejorar la calidad del servicio y atención al cliente en banquetes y eventos realizando la puesta a punto del salón. Por último, destacan también los cursos de inglés, siendo de 60 horas para profesionales del turismo y de 110 horas para el sector de la restauración. En ambos cursos se trabaja la resolución de situaciones laborales de sus sectores en habla inglesa.

Curos gratis de sanidad

Dentro de los cursos ofrecidos por el SEPE en materia de sanidad, cabe destacar el de Cuidados paliativos, de 100 horas, cuy objetivo es utilizar los medios materiales y humanos para atender a personas dependientes terminales, mejorando su calidad de vida. El temario repasa desde la introducción a los cuidados paliativos, los derechos de los pacientes y familiares, el control de síntomas, los cuidados básicos y la atención emocional y la comunicación al final de la vida.

Por su parte, el curso de Auxiliar de enfermería: servicios especiales (UCI, urgencias, quirófano y diálisis), también de 100 horas, tiene como objetivo que los inscritos adquieran las habilidades necesarias para la adecuada intervención en UCI y conocer las principales intervenciones que se deben desarrollar en urgencias, quirófano y diálisis. Otro de los cursos que dura 100 horas es el de Enfermería: prescripción, que tiene como objetivo saber aplicar la farmacología de los cuidados a través de la prescripción enfermera, incrementando el crecimiento de la calidad asistencial con el fin de potenciar la seguridad clínica de los pacientes.

Requisitos para acceder a los cursos del SEPE

Para acceder a uno de los tantos cursos que proporciona el SEPE, siendo trabajador activo, se requiere estar dado de alta en la Seguridad Social, cotizar por formación y cumplir con los requisitos específicos del curso, como nivel de estudios o experiencia previa. Además, los plazos de inscripción dependen dela convocatoria de cada curso. Algunos están abiertos durante todo el año y otros tienen fechas concretas de inscripción.

Los cursos también son válidos para personas desempleadas, siempre que estén registrados como demandantes de empleo, y autónomos, aunque dependerá de la oferta formativa. Las clases del SEPE son gratuitas y podrán cursarse en las modalidades presencial, online o mixta, accediendo así a nuevas oportunidades laborales.

