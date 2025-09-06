España

Sebastián Ramírez, abogado: “Si eres autónomo o tienes una pyme con menos de 3 empleados, esto es lo que puedes conseguir totalmente gratis”

Esta ayuda permite acceder a un bono de hasta 3.000 euros para contratar servicios tecnológicos destinados a impulsar el proceso de digitalización de trabajadores y empresas con menos recursos

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Feijóo propone bajar IRPF e IVA y eximir del pago de impuestos a los nuevos autónomos

Ser autónomo o gestionar una pequeña empresa en España supone enfrentarse a numerosos retos: desde la falta de recursos hasta la necesidad de adaptarse a un mercado cada vez más digitalizado. Para aliviar estas dificultades, el Gobierno ha puesto en marcha distintas líneas de apoyo económico, dirigidas a impulsar la competitividad y la modernización del tejido empresarial. Una de las más aplaudidas entre estas medidas es el Kit Digital, que, además de ser una de las ayudas más solicitadas en los últimos años, facilita a pymes y trabajadores por cuenta propia la incorporación de soluciones tecnológicas que mejoren su presencia online, optimicen procesos y fortalezcan su crecimiento sostenible.

El abogado Sebastián Ramírez ha recordado recientemente las ventajas de acogerse a esta iniciativa en un video publicado en redes sociales. El especialista jurídicio, que amasa ya una audiencia de más de 300.000 seguidores en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas), detalla que, gracias al denominado Kit Digital, “si eres autónomo o tienes una pyme con menos de tres empleados, puedes conseguir web, redes sociales e incluso un ordenador completamente gratis, a coste cero”.

El experto, que comparte sus conocimientos legales a través de sus perfiles en plataformas digitales, ha explicado como funciona este programa de ayudas públicas destinado a autónomos y pymes para financiar la adopción de soluciones digitales que impulsen su transformación tecnológica. “No es magia… es una ayuda del gobierno de hasta 3.000 euros en servicios digitales”, subraya el abogado.

Cómo funciona la ayuda

Según indica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la ayuda se concede en forma de bono digital, que el beneficiario utiliza para contratar servicios tecnológicos a través de agentes digitalizadores autorizados. El programa financia soluciones como presencia en internet, comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguridad o herramientas de oficina virtual y la actual convocatoria de solicitudes se mantiene abierta hasta el 31 de octubre.

Sebastián Ramírez, abogado: “Si eres
Sebastián Ramírez, abogado: “Si eres autónomo o tienes una pyme con menos de 3 empleados, esto es lo que puedes conseguir totalmente gratis”. (Montaje Infobae España)

Para acceder al Kit Digital, la empresa debe estar legalmente constituida, no superar los límites establecidos de facturación y empleados, cumplir con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no encontrarse en situación de crisis. Además, se exige una antigüedad mínima según el segmento de empresa al que se pertenezca.

El proceso de solicitud se realiza íntegramente en línea. El primer paso es registrarse en la plataforma Acelera Pyme y completar un test de autodiagnóstico digital. Después, el solicitante presenta su petición en la Sede Electrónica de Red.es, donde habitualmente se autoriza a la administración a verificar los datos de oficio, lo que simplifica los trámites. Una vez aprobada, la empresa puede canjear el bono digital con el agente elegido, abonando únicamente el IVA correspondiente.

Alternativas para la tramitación

Pese a tratase de un proceso completamente digital y gratuito, Ramírez ha advertido de posibles complicaciones a las que pueden enfrentarse los beneficiarios: “Solo hay un problema, y es que hay mucha gente que no sabe cómo pedirlo”. En este contexto, el abogado recuerda que existen empresas especializadas en agilizar este tipo de gestiones y recomienda la Orbidi, que según asegura “se encarga de todo” el proceso. A cambio de una tarifa, esta plataforma tramita la subvención, crea la web empresarial, gestiona la presencia en redes sociales, lleva el posicionamiento SEO y permite al usuario “focalizarse exclusivamente en el negocio”.

Temas Relacionados

TikTok EspañaSubsidios y AyudasDigitalizaciónAutónomos EspañaPymesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

Margarita Robles visitó el pasado viernes la Academia de Infantería de Toledo

Más de 8.000 militares ucranianos

La profesora que hace cada día 600 kilómetros para ir al trabajo: “He cogido miedo a conducir”

Alumnos y docentes regresan a las aulas en España en medio de polémica por adjudicación de plazas

La profesora que hace cada

En plena clase de educación física, una alumna sufre un paro cardíaco y es reanimada por su profesora: utilizó el desfibrilador

La docente, tras constatar el estado de emergencia, aplicó primeros auxilios de inmediato

En plena clase de educación

Rocío Flores abraza su nueva vida en Madrid: un exitoso negocio digital, una nueva faceta profesional y su regreso a la televisión

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha dado nuevos detalles sobre el rumbo que ha tomado su vida tras su última aparición en televisión en octubre de 2022

Rocío Flores abraza su nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 8.000 militares ucranianos

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

PSOE y Sumar negocian aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

EEUU rechaza el puente de Sicilia como gasto en defensa: Italia no consigue incluir obras públicas en el porcentaje pactado por la OTAN

Yolanda Díaz negocia con Puigdemont para intentar sacar la reducción de la jornada laboral: “España va a saber de qué lado está cada quién”

García Ortiz se desmarca de los ataques de Sánchez a los jueces: “Mi condición hace que tenga que defender la independencia de los tribunales”

ECONOMÍA

Cuáles son los horas más

Cuáles son los horas más caras y las más económicos para usar la luz este domingo 7 de septiembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Residencia de estudiantes o piso compartido, cuál es la mejor opción para los universitarios

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio