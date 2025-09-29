Tarta de queso con chocolate blanco sin horno: fácil y rápida de hacer

Las tartas de queso son una apuesta segura: un postre versátil que suele conquistar y permite sorprender en cualquier ocasión. Esta versión con chocolate blanco y sin necesidad de horno destaca por su facilidad de preparación y por una textura cremosa que nada tiene que envidiar a la cheesecake clásica.
La tarta de queso de chocolate blanco es un postre sofisticado y suave que destaca por la cremosidad de su textura y el dulzor del chocolate blanco. A la hora de buscar acompañamientos puedes potenciar sus sabores optando por contrastes frescos, ácidos o incluso algunas bebidas específicas.
Receta de tarta de queso de chocolate blanco sin horno
La receta que te proponemos aquí utiliza queso crema, chocolate blanco y nata para montar como ingredientes estrella, acompañados por gelatina para conseguir la consistencia perfecta. El resultado es un postre con una base crujiente de galleta y un relleno firme, con el sabor suave del chocolate blanco realzado por la cremosidad del queso. Se prepara en pocos pasos y solo necesita reposar en nevera.
Tiempo de preparación
- Preparación de la base: 10 minutos
- Preparación del relleno: 15 minutos
- Refrigeración (cuajado): mínimo 4 horas
Tiempo total estimado: 4 horas y 25 minutos
Ingredientes
- 200 g de galletas Digestive o María
- 80 g de mantequilla derretida
- 400 g de queso crema (tipo Philadelphia)
- 200 ml de nata para montar
- 200 g de chocolate blanco
- 80 g de azúcar
- 6 hojas de gelatina neutra (o 10 g de gelatina en polvo)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Virutas de chocolate blanco o frutas rojas para decorar (opcional)
Cómo hacer tarta de queso de chocolate blanco sin horno, paso a paso
- Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino y mézclalas con la mantequilla derretida.
- Extiende la mezcla de galleta en el fondo de un molde desmontable, presionando para formar una base compacta. Reserva en la nevera.
- Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5-10 minutos.
- Fundir el chocolate blanco. Puedes hacerlo al baño María o en intervalos cortos en el microondas, removiendo para que no se queme.
- Calienta la nata en un cazo (sin hervir), añade la gelatina bien escurrida y remueve hasta disolver completamente.
- Bate el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla esté suave y sin grumos.
- Añade el chocolate blanco fundido y mezcla.
- Incorpora la nata con la gelatina (imprescindible que esté bien integrada para que la tarta cuaje).
- Vierte el relleno sobre la base de galleta y alisa la superficie.
- Refrigera al menos 4 horas. De preferencia, deja la tarta de un día para otro para que quede bien consistente.
- Desmolda y decora al gusto con virutas de chocolate blanco, frutas rojas o cacao en polvo. Utiliza una espátula caliente para conseguir un borde limpio al desmoldar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8-10 porciones, dependiendo del tamaño del molde y del corte.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: Aproximadamente 370 kcal
- Grasas: 25 g
- Hidratos de carbono: 30 g
- Proteínas: 6 g
- Azúcares: 19 g
- Grasas saturadas: 15 g
- Fibra: 0,8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se puede conservar en la nevera, bien tapada, durante 3-4 días. Es recomendable no congelarla, ya que los derivados lácteos alteran su textura tras la descongelación.