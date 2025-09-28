España

Piccata de pollo: una receta italiana con alcaparras que se prepara en solo 20 minutos

Una opción sabrosa, ligera y fácil de hacer para cualquier día de la semana

Piccata de pollo. (Freepik)
El pollo es una de las carnes más utilizadas en la cocina. Esto se debe a su gran versatilidad, su aporte proteico, su bajo contenido calórico y su sabor suave que combina bien con muchos ingredientes.

Si eres una persona que consume mucho pollo pero está cansada de hacer las mismas recetas una y otra vez, esta deliciosa y creativa opción casera es ideal para ti.

Receta de piccata de pollo

La piccata de pollo se caracteriza por filetes de pechuga enharinados y dorados, a los que se añade una salsa con ajo, limón, vino blanco y alcaparras, montada con mantequilla hasta lograr una textura cremosa y un sabor intenso. Se decora con perejil fresco, lo que aporta frescor y equilibra la intensidad de la salsa. El resultado es un pollo meloso con el punto justo de acidez.

Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 pechugas de pollo
  2. 50 g de harina de trigo
  3. Pimienta negra molida
  4. Sal
  5. Aceite de oliva virgen extra
  6. 125 g de mantequilla
  7. 3 dientes de ajo
  8. 2 limones
  9. 20 g de alcaparras
  10. 50 ml de vino blanco
  11. 100 ml de caldo de pollo
  12. Perejil fresco

Cómo hacer piccata de pollo, paso a paso

  1. Salpimenta la harina y reboza en ella las pechugas de pollo previamente cortadas por la mitad (cada una en dos filetes gruesos).
  2. Fríe las pechugas en una sartén, a fuego medio-alto, con un fondo de aceite de oliva virgen extra durante dos minutos.
  3. Añade la mitad de la mantequilla y gira el pollo para dorarlo por el otro lado. Retira el pollo y resérvalo.
  4. Baja el fuego y rehoga los dientes de ajo, pelados y picados junto con las alcaparras.
  5. Echa el vino blanco y deja reducir la salsa un par de minutos para que se evapore el alcohol.
  6. Incorpora el caldo de pollo y el jugo de uno de los limones.
  7. Vuelve a poner el pollo a la sartén junto con el resto de la mantequilla y cocina un par de minutos más, regando las pechugas con la salsa de vez en cuando.
  8. Sirve inmediatamente, colocando el pollo sobre rodajas de limón y decorando con perejil fresco.

Consejos clave:

  • Seca bien las pechugas antes de pasar por harina para un rebozado más crujiente.
  • No sobrecocciones el pollo, para que quede jugoso.
  • Utiliza mantequilla fría al finalizar la salsa para montar y dar cremosidad.
  • Añade las alcaparras y el ajo justo antes del vino para evitar que se quemen y amarguen.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para dos personas, pero puedes incrementar las cantidades para que coman más personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 475 kcal
  • Proteína: 32 g
  • Grasas: 25 g
  • Hidratos de carbono: 19 g
  • Azúcares: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La piccata de pollo se puede conservar en un recipiente hermético en el frigorífico durante 2 días. Se recomienda recalentarla poco a poco para evitar el pollo se reseque.

