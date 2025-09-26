El buque de Acción Marítima ‘Furor’ zarpa desde el puerto de Cartagena en una “misión de acompañamiento” a la Flotilla a Gaza

El buque de acción marítima ‘Furor‘ zarpó a las 00:29 horas del viernes desde el puerto de Cartagena con el objetivo de apoyar a la Global Sumud Flotilla, que transporta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios barcos el martes anterior. La decisión del Gobierno español de enviar este navío responde a la necesidad de proteger a los activistas y a los ciudadanos españoles, en línea con el comunicado internacional conjunto firmado el 16 de septiembre por otros 16 países en el que se advertía que “cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes”, incluidos ataques como los que la flotilla ha reportado en repetidas ocasionas, conllevará “la rendición de cuentas”.

El buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’ (P-46) cuenta con una dotación de 52 personas, 60 si se incluyen los sanitarios. El navío está preparado para operaciones convencionales de vigilancia marítima y está armado con un cañón de 76 mm y armamento ligero.

Los preparativos para la salida del buque comenzaron el jueves en el muelle de La Curra, donde la tripulación y personal de la Armada española realizaron labores de alistamiento y aprovisionamiento para acelerar la partida hacia la zona de conflicto, de acuerdo con información de EFE. La grúa del buque estuvo operativa desde primera hora, cargando suministros, alimentos y bebidas, mientras se completaba la carga de combustible bajo estrictas medidas de seguridad. Alrededor de las 17:00, familiares de los marinos se acercaron para despedirse y subieron maletas al navío. Poco después, un helicóptero de la Armada aterrizó en la cubierta.

Según EFE, a media tarde, con la tripulación a bordo, una barcaza pasó junto al ‘Furor’ y sus ocupantes animaron a la dotación, que respondió con saludos. Pasadas las 22:00, un alto cargo de la Armada se dirigió a la tripulación por megafonía: “Vais a una misión de acompañamiento y estáis más que cualificados para llevarla a cabo”, instando a los marinos a centrarse en la misión y regresar sanos y salvos: “Solamente os pido una cosa, dedicaros a la misión, no somos políticos, no somos civiles, somos militares, somos marinos de la Armada y esto es lo que sabemos hacer, cumplir la misión que nos encomienden sin pensar en nada más. Haced las cosas con seguridad, y volved sanos y salvos”

El buque de acción marítima Furor zarpó a las 00:29 horas del viernes desde el puerto de Cartagena

La misión del buque, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, consiste en acompañar a la flotilla y prestar asistencia en caso de necesidad a los ciudadanos españoles a bordo, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Además, el buque atenderá también a ciudadanos belgas, a petición expresa del Gobierno de Bélgica. Albares recalcó que los activistas de la Global Sumud Flotilla “son personas pacíficas, con un objetivo humanitario y que no suponen una amenaza para nadie, ni para Israel, ni para el pueblo israelí ni para la seguridad de Israel”. El ministro insistió en que los españoles cuentan con plena protección diplomática y consular.

La urgencia de la misión se intensificó tras los ataques sufridos por la Global Sumud Flotilla el martes anterior. La organización denunció explosiones, ataques con enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones, hechos que motivaron un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Israel y detenga los ataques contra los miembros de la iniciativa. La flotilla, compuesta por 51 barcos y unos 500 activistas procedentes de España, Túnez, Italia y Grecia, navega desde principios de septiembre con el objetivo de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a Gaza.

Reacciones diplomáticas y posturas internacionales

En el plano diplomático, el Gobierno español ha adoptado una postura firme. Albares advirtió a Israel de que España responderá ante cualquier acto que “viole” la libertad de movimiento de la flotilla, su libertad de expresión y el derecho internacional. Por su parte, el gobierno israelí ha comentado que no considera problemático el envío del buque español, aunque reiteró que ningún barco podrá entrar en Gaza, calificada como “zona de combate activa”. Italia también ha autorizado el envío de dos barcos para posibles operaciones de socorro, dado que entre los activistas hay ciudadanos italianos.

El contexto humanitario en Gaza - que el Gobierno, el 82% de la población española y comisiones de investigación de la ONU califican de genocidio - y el papel de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) han sido destacados por el Gobierno español. Albares, tras participar en una reunión ministerial de apoyo a la UNRWA en Nueva York, defendió la necesidad de detener la “incesante matanza en Gaza, que no tiene ningún objetivo”. El ministro subrayó que “esta no es una acción antiterrorista, esto es una especie de castigo global contra todos los palestinos en Gaza”, y reiteró que no existe alternativa a la UNRWA para la asistencia humanitaria, considerándola esencial tanto en el presente como en el futuro de la región.