Pedro Sánchez reclama la entrada de Palestina en la ONU y exige medidas inmediatas para “frenar el genocidio en Gaza”

Pedro Sánchez exige medidas inmediatas para “frenar el genocidio en Gaza” en la Asamblea General de la ONU (REUTERS/Eduardo Munoz)

Esta semana, los líderes mundiales se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con motivo de la 80 Asamblea General de la ONU y en un contexto de agitación global. Hoy lunes, 22 de septiembre, los 193 Estados miembros asistido a la Conferencia sobre Palestina. Esta conferencia llega en plena ola internacional de reconocimiento del Estado de Palestina y tras la publicación de un informe elaborado por una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos que acusa a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio.

Concretamente, el informe señala abusos contra los derechos humanos en forma de ataques contra la población civil, de la imposición de “condiciones inhumanas que causan la muerte de palestinos, incluyendo la privación de alimentos, agua y medicinas”, del desplazamiento forzoso de la población de Ciudad de Gaza (con, se cree, alrededor de un millón de personas afectadas) y de la imposición de “medidas destinadas a impedir los nacimientos”.

El martes pasado, 16 de septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados afirmaba también que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Hace poco más de un año, la Corte Penal Internacional emitía una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; y contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su implicación en Gaza.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

“España adoptará un plan con medidas para frenar el genocidio en Gaza”

Durante la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de esta conferencia, ha reafirmado la posición de España ante la situación catastrófica en Gaza, haciendo eco de declaraciones previas. Sánchez, llamando a ser “claros”, reiteró que “no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio", declaraba ante el resto de mandatarios.

El presidente ha valorado que “todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida. Y esta conferencia alimenta esa esperanza”, calificando la Conferencia como “un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido". “Por tanto, hagamos de ella también un compromiso colectivo para frenar la barbarie y abrir un camino de paz“, ha reclamado Sánchez.

“Excelencias, esta conferencia marca un hito trascendental, pero no es el final del camino, solo es - debe ser - el principio. Por eso quiero hacer dos propuestas. La primera es que el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización en pie de igualdad con el resto de estados", propuso el mandatario durante su intervención.

“Y en segundo lugar”, continúa, “tenemos que adoptar con carácter inmediato medidas para frenar la barbarie y hacer posible la paz", antes de asegurar que “España, por supuesto, adoptará un plan con medidas para frenar el genocidio en Gaza y seguiremos tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse, porque Gaza lo necesita".

El presidente del Gobierno ha cerrado su intervención con contundencia y un recordatorio: “Excelencias, la historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado", llamando, por ello, a tomar “partido por la racionalidad, por la diplomacia, por el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, por el sentido común y por el humanitarismo más básico. Hagamos que este 22 de septiembre sea recordado como el primer gran paso. Hoy más que nunca, que lo injusto no nos sea indiferente. Nada más y muchas gracias.