Mundo

Italia envió un segundo buque para escoltar a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza: “Tiene otras capacidades, si fueran necesarias”

El ministro de Defensa Guido Crosetto advirtió a los activistas que no podrá garantizar su seguridad si abandonan aguas internacionales y los instó entregar la ayuda en Chipre para evitar más riesgos tras haber sufrido agresiones con drones

Guardar
Italia envía un segundo buque de la Marina para escoltar la flotilla humanitaria a Gaza

Italia desplegó este jueves un segundo buque de la Marina para apoyar a la flotilla internacional de ayuda humanitaria que ha sido atacada repetidamente por drones mientras intenta entregar suministros a Gaza, informó el ministro de Defensa Guido Crosetto.

La decisión se produce después de que la Global Sumud Flotilla, compuesta por alrededor de 50 barcos civiles, denunciara nuevos ataques con drones en aguas internacionales cerca de la isla griega de Gavdos. La flotilla, que incluye a la activista sueca por el clima Greta Thunberg entre sus aproximadamente 500 participantes de 45 países, busca romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza.

“Hemos enviado un barco y otro está en camino, listo para cualquier eventualidad”, declaró Crosetto durante una comparecencia ante la Cámara Baja del Parlamento italiano. El ministro anunció que la fragata Alpino se suma a la primera embarcación enviada el miércoles, horas después de los últimos ataques reportados.

La fragata italiana "Alpino" se
La fragata italiana "Alpino" se suma a la primera embarcación enviada el miércoles, horas después de los últimos ataques reportados.

La flotilla informó que fue atacada con “dispositivos explosivos e incendiarios” y “sustancias químicas” a 30 millas náuticas de Gavdos, causando explosiones en varios barcos y neutralizando sus dispositivos de comunicación de emergencia. Los activistas culparon a Israel de los ataques, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí no respondió directamente a las acusaciones.

“Nos preguntamos qué podíamos hacer, qué podía hacer el gobierno, qué podía hacer la defensa para detener, para prevenir llegar a un punto de no retorno”, explicó Crosetto. “Lo que podíamos hacer era enviar un barco en este momento, al cual se añadirá otro, el barco ‘Alpino’, que ya ha partido y tiene otras capacidades, si fueran necesarias, pero no es nuestra intención mover barcos militares para hacer la guerra a un país amigo”.

El buque está "listo para
El buque está "listo para cualquier eventualidad”, según Crosetto.

El ministro expresó su preocupación por la escalada de tensiones y advirtió a los activistas sobre los riesgos de continuar con su misión. “Les aseguro que la situación es preocupante”, declaró. “Una vez que abandonen aguas internacionales y entren en aguas de otro Estado, ni nosotros, ni ningún otro país del mundo puede garantizar la seguridad”.

Crosetto instó a los participantes de la flotilla a aceptar la propuesta italiana de entregar sus suministros de ayuda en Chipre, permitiendo que el personal del Patriarcado de Jerusalén los distribuya en Gaza. “No puede considerarse como una expresión de libertad cuando esa libertad afecta a otro país y puede ser considerada por ese país como un acto de agresión”, advirtió.

El ministro de Defensa italiano,
El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, se dirige al Parlamento sobre la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza. (REUTERS/Remo Casilli)

España también anunció el envío de un buque de guerra para proteger a la flotilla. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó el miércoles que una embarcación partiría desde Cartagena para realizar operaciones de rescate si fuera necesario.

La flotilla, que partió hace varias semanas desde puertos de España, Túnez, Italia y Grecia, ha denunciado múltiples ataques desde septiembre. Los organizadores reportaron “14 explosiones” y vuelos de “drones no identificados” durante la madrugada del miércoles, además de interferencias en las comunicaciones.

La Sumud Flotilla teme “ataques de Israel”

Los organizadores reportaron “14 explosiones”
Los organizadores reportaron “14 explosiones” y vuelos de “drones no identificados” durante la madrugada del miércoles.

Este jueves, la Global Sumud Flotilla advirtió sobre “información de inteligencia creíble” que indica que Israel podría intensificar los ataques, “utilizando potencialmente armas que podrían hundir embarcaciones y herir o matar a los participantes” en las próximas 48 horas.

Israel ha rechazado permitir que la flotilla llegue a Gaza, proponiendo en su lugar que la ayuda sea entregada en puertos israelíes para su posterior distribución. Las autoridades israelíes consideran la misión como un “acto hostil” y han vinculado a la organización con el grupo terrorista palestino Hamas.

Los organizadores de la flotilla han rechazado estas propuestas, calificándolas como una “campaña sostenida de intimidación y desinformación por parte de Israel” destinada a “justificar preventivamente una acción militar contra una misión humanitaria no violenta dirigida por civiles”.

La flotilla continúa navegando al sur de la isla griega de Creta, rumbo sureste, según confirmó una portavoz de la Guardia Costera griega. A bordo viajan unos 60 ciudadanos italianos, incluyendo cuatro diputados, además de personalidades como la actriz francesa Adèle Haenel y el activista brasileño Thiago Avila.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque del grupo terrorista palestino Hamas en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 65.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto a causa de las represalias israelíes en el territorio palestino.

Temas Relacionados

ItaliaGazaGlobal Sumud FlotillaSumud FlotillaIsraelEspañaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Corea del Sur legalizó el tatuaje profesional sin título médico después de 33 años de prohibición

El parlamento surcoreano aprobó una ley fundamental para los tatuadores. Habrá un sistema de permisos y supervisión estatal para regular la actividad y garantizar condiciones seguras

Corea del Sur legalizó el

Ransomware y phishing: las amenazas digitales que desafían a América Latina

La escasez de profesionales y la falta de incentivos para la capacitación interna dificultan la creación de una cultura de protección en empresas y organismos públicos. Entrevista exclusiva con Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para las Américas de Kaspersky

Ransomware y phishing: las amenazas

Expertos en drones chinos asesoraron en Rusia a un fabricante de armas que provee a Putin para la invasión a Ucrania

Documentos surgidos de una investigación periodística muestran que la compañia rusa Kupol, sancionada por Occidente, recibió más de una docena de naves no tripuladas para ataques unidireccionales fabricados por Sichuan AEE

Expertos en drones chinos asesoraron

El momento en que el súper tifón Ragasa arrasa un restaurante en Hong Kong

Más de dos millones de personas fueron evacuadas en China tras el paso de la tormenta, que dejó inundaciones, cortes de energía y daños masivos

El momento en que el

Polonia y Corea del Sur pactaron una nueva cooperación bilateral para fortalecer las defensas ante eventuales ataques rusos

Los primeros mandatarios de ambos países dialogaron en la cumbre de Nueva York por la Asamblea General de la ONU y acordaron continuar ampliando la cooperación militar que incluye tanques, obuses, cazas y lanzacohetes

Polonia y Corea del Sur
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elementos decorativos que van a

Elementos decorativos que van a envejecer mal, según un interiorista

Racista del Metropolitano reaparece: “No todo lo que se dijo de mi persona es correcto”

Vicky Dávila volvió arremeter contra Abelardo de la Espriella citando entrevista donde el abogado dice que es amigo de Alex Saab: “Se han robado Venezuela”

El ‘Monstruo’ cayó en Paraguay: los delitos e historial del criminal más buscado del Perú y por el que se ofrecía un millón de soles

Colombia sin peligro de tsunami tras fuerte sismo en Venezuela, según autoridades

INFOBAE AMÉRICA
Reapareció en público el sospechoso

Reapareció en público el sospechoso del caso de Madeleine McCann y aseguró tener “información especial”

Intervienen en el Puerto de Las Palmas un contenedor con 130 kilos de cocaína procedente de Brasil

Carlos Alcaraz arranca con susto y victoria su andadura en el torneo de Tokio

Bruselas desembolsa 40 millones de euros en ayuda humanitaria ante el deterioro de la crisis en Yemen

Marc Márquez: "El valor de este campeonato, en mi interior, es más valioso que los otros"

ENTRETENIMIENTO

John Boyega criticó el rumbo

John Boyega criticó el rumbo de las secuelas de “Star Wars” y propone cambios

Miley Cyrus reveló los objetos que marcaron su vida: “Cada uno cuenta una parte importante de quién soy y del camino que recorrí”

El día que el dibujante de Marvel rechazó el traje negro de Spider-Man y dio vida a Venom

“Camina o muere”, la adaptación más brutal de Stephen King llega al cine

El tráiler de “IT: Bienvenidos a Derry” revela el lado más oscuro de la ciudad y un Pennywise renovado