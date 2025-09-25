Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

El buque de la Armada Española "Furor" (EFE/ Emma Agnini)

La Flotilla que partió del puerto de Barcelona hacia Gaza está atravesando toda una odisea, llegando a poner la vida de las personas a bordo en peligro. Sus integrantes están denunciando de forma constante los ataques recibidos por drones israelíes que buscan frenar su avance. Ante esta situación, los gobiernos italianos y español se han movilizado para proteger a los civiles embarcados.

Italia anunció el envío de la fragata ‘Fasan’ para acompañar y proteger a la embarcación. Horas después, España se unió a la iniciativa y anunció la movilización de un buque de la Armada. Se trata de uno de los patrulleros más modernos del Ejército y es de carácter defensivo y de protección.

El barco escogido por el Gobierno para esta tarea es el buque de ‘Acción Marítima (BAM) Furor’ (P-46). Saldrá este jueves desde Cartagena. Cuenta con un tamaño apto para atender a las personas de la Flotilla en caso de ser necesario, así como con los equipos y recursos convenientes y una experiencia en viajes y trayectos similares.

La Global Sumud Flotilla, que aspira a ser la mayor misión de solidaridad con Gaza hasta la fecha, para lo que cuenta con la participación de personas y entidades de 44 países y la presencia de una veintena de embarcaciones, partirá este domingo del puerto de Barcelona, con la activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre sus tripulantes.

Características de ‘Furor’

El patrullero oceánico ‘Furor’ es una de las unidades más recientes y avanzadas de su tipo en la Armada Española. Entregado en enero de 2019 y basado en el Arsenal de Cartagena, este buque es el sexto y último de la clase Meteoro, desarrollada por Navantia. Su diseño prioriza la autodefensa y la protección de la misión, prescindiendo de capacidades ofensivas. Está armado con un cañón de 76 mm y armamento ligero, pero destaca principalmente por sus tareas de vigilancia, escolta y salvamento.

Sus 93,9 metros de eslora, 14,2 de manga, 2.840 toneladas de capacidad y 22 nudos de velocidad permiten su uso en grandes misiones. El ‘Furor’ ha intervenido en operaciones relevantes como la lucha contra la piratería en el golfo de Guinea y la escolta al destructor ruso Vitse Admiral Kulakov por el estrecho de Gibraltar.

Su equipamiento incluye una cubierta apta para helicópteros de salvamento y dos embarcaciones semirrígidas para respuestas rápidas. Tiene una dotación de 51 personas, lo que facilita la acogida de personal rescatado. Dispone de instalaciones médicas para emergencias, superando la capacidad sanitaria de las patrulleras convencionales.

Envío del buque

Pedro Sánchez comunicó el pasado miércoles en la sede de la Representación Permanente de España ante la ONU el envío de un buque español a aguas internacionales con el fin de prestar apoyo a ciudadanos españoles a bordo de la flotilla Global Sumud. El presidente detalló que, desde Cartagena, partirá hoy, jueves, una unidad de acción marítima equipada para asistir a la flotilla o realizar tareas de rescate en caso de necesidad.

La decisión sigue al primer paso que dio Italia enviando una fragata para este cometido. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona que se encuentra a bordo de la Flotilla, también pidió protección tras denunciar ataques y actos de sabotaje sufridos en el barco y atribuidos a Israel. Este viaje está encabezado por la activista sueca Greta Thunberg, lo que lo ha convertido en un proyecto muy mediático. Las explosiones recibidas por parte de drones no han causado heridos pero ponen en riesgo a todas estas personas.