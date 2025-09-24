Espana agencias

Albares tilda de "inaceptables" los ataques a la flotilla y esgrime que no supone "una amenaza para Israel"

Por Newsroom Infobae

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "inaceptables" los ataques sufridos en las últimas horas por la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, en la que viajan varios españoles, y ha dejado claro que gozan de "total protección diplomática" y que no suponen "una amenaza para Israel".

"Los ataques a la Global Sumud Flotilla son totalmente inaceptables. Los rechazo tajantemente y exijo que cesen", ha señalado el ministro en declaraciones desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU.

El ministro ha asegurado que sigue "muy de cerca" todo lo relativo a esta "flotilla humanitaria, pacífica, cuyo único objetivo es humanitario de entregar elementos básicos a la población de Gaza que deberían de poder entrar por vía terrestre si Israel no estuviera sometiendo a la Franja a este bloqueo".

En este sentido, ha indicado que a lo largo del día ha hablado con varios homólogos que también tienen a ciudadanos a bordo y se ha remitido al comunicado conjunto firmado por 17 ministros de Exteriores "dejando bien claro que haremos responsable aquel que ataque y dañe la flotilla y que tendrá que responder ante los tribunales internacionales de justicia".

Una vez más, y como ha venido haciendo desde que varias embarcaciones de esta iniciativa partieron desde el puerto de Barcelona a finales de agosto, ha recalcado que los españoles que van a bordo, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, "tienen toda la protección diplomática y consular del Estado español".

"Son ciudadanos pacíficos, con un fin y un objetivo estrictamente humanitario, que no son una amenaza para Israel ni para nadie", ha esgrimido Albares, después de que en las últimas horas la Global Sumud Flotilla haya denunciado la detección de drones, objetos lanzados, explosiones e interferencias en las comunicaciones en lo que ha calificado como "operaciones psicológicas" e intimidatorias, de las que ha responsabilizado a "Israel y sus aliados".

