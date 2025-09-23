España

Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’: del cáncer de su padre a sus problemas con Rene Russo

La mítica modelo de los 90 ha visitado a Pablo Motos tras su reaparición en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

Alba García

Por Alba García

Guardar
Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’.
Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’. (Flickr)

La semana ha arrancado por todo lo alto para los seguidores de El Hormiguero, que han visto sentarse junto a Pablo Motos a un icono de la moda española: Esther Cañadas. La modelo ha llegado al espacio de Antena 3 tras su regreso a la pasarela junto a Carolina Herrera, para quien desfiló hace unos días en la Plaza Mayor de Madrid. Con esa percha, la top albaceteña ha estado charlando sobre su trayectoria profesional, de algunos de sus secretos como maniquí y también de su vida personal.

Uno de los instantes más personales de la entrevista ocurrió cuando Cañadas compartió con Pablo Motos el duro proceso que atravesó su familia durante la enfermedad de su padre. “Mi padre tuvo un cáncer, estaba muy malito”, explicó Esther, añadiendo ella y su hermano le quisieron rendir un homenaje permanente, “llamé a mi hermano y le dije que nos íbamos a tatuar los dos la palabra ‘jefe’”, contó.

Y aunque pensaba que su hermano no querría, al final ambos accedieron, aunque no lo hicieron. “De hecho, no logramos encontrar el momento”, señaló. Pese a ello, la intención de hacerlo ya emocionó a su progenitor, que le animó a tatuarse algo diferente.

Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’.
Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’. (Flickr)

“Él quería que le pusiese sus iniciales, que son las mías. Mi padre estaba muy emocionado”, compartió Cañadas, que añadío que “Ricky Martin, que es muy amigo mío, me regaló el tatuaje”. La modelo añadió que ella también le había regalado un tatuaje al cantante cuando nacieron sus hijos. Finalmente, decidió tatuarse las iniciales en el cuello y, durante mucho tiempo, cada vez que se encontraba con su padre, “este se acercaba y me besaba el cuello justo donde me lo había tatuado”.

En sus palabras se notaba el orgullo que siente hacia su familia, pues como explicó hace un tiempo en Harper’s Bazaar sus padres siempre se esforzaron para darles lo mejor. “Ellos trabajaban mucho y no tuve la infancia más acomodada, pero de alguna manera me dieron todo lo que soy hoy: la responsabilidad, el ayudar en casa... Eso te curte, te ayuda a valorar todo y a darle sentido a cada cosa”·

Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’.
Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’. (Flickr)

Sus problemas con Rene Russo y sus trabajos más exigentes

En su trayectoria Esther Cañadas también ha hecho sus pinitos como actriz. Junto a Pablo Motos recordó uno de los episodios más delicados que atravesó durante el rodaje de El secreto de Thomas Crown, cinta que rodó en Hollywood.

“Rene Russo no quiso compartir escena conmigo”, contó la modelo, añadiendo que en aquel set hubo momentos de tensión por parte de la actriz. “Era un rodaje importantísimo y cuando llegamos estaba todo parado y no sabíamos qué pasaba. Nos enteramos de que era porque ella no quería rodar conmigo”, relató.

Rene Russo en la 72º
Rene Russo en la 72º edición de los Globos de Oro. (Europa Press/Action Press)

Lejos de dejar que la situación afectara al trabajo, Cañadas decidió afrontar el conflicto de forma directa. “En ese momento no creo que fuese algo personal. Yo pedí hablar con ella. Fui al camerino, hablamos y ella se relajó, de hecho nos hicimos amigas”, añadió. Finalmente, el rodaje pudo continuar con normalidad: “Al final rodamos juntas y estuvo muy bien”.

Entre recuerdos y anécdotas, Esther Cañadas compartió con el público algunos de los retos más exigentes de su carrera como modelo. Durante su paso por el plató de Antena 3, explicó lo que supone pasar largas jornadas sobre tacones: “Tener que pasar hasta 10 horas subida en unos tacones y tener que hacerse un kilómetro de pasarela... Si no llevas nunca tacón y te haces eso, está complicado, te van a doler los pies”. Por eso, confesó que intenta llevar tacones en ocasiones en las que no lo haría normalmente, para acostumbrarse, aunque reconoció que ha sufrido “muchas agujetas de tacones”.

Cañadas también mencionó la parte más divertida del oficio: coincidir con diseñadores muy diferentes, cada uno con su visión propia de la mujer. Recordó especialmente a Thierry Mugler, el diseñador que más la hacía sufrir en la pasarela debido a su creatividad y constante improvisación durante los desfiles. “Era muy creativo y durante el desfile cambiaba continuamente”, relató. Entre risas, recordó que en una ocasión llegó a desfilar con “pétalos de flores en las pestañas”.

Respecto a Giorgio Armani, recientemente fallecido, la modelo española se refirió a él como alguien para quien era “un privilegio ver”. Explicó su curiosa forma de trabajar en los desfiles: “Él veía el desfile desde la parte de atrás por un agujerito, te preparaba para salir y se asomaba por un agujerito”.

Temas Relacionados

Esther CañadasEl HormigueroPablo MotosAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

Según ese escrito, había adquirido los dos inmuebles por 125.000 euros en 1986

Anulado el contrato presentado por

Los aeropuertos de Copenhague y Oslo paralizan temporalmente el tráfico aéreo tras avistar varios drones

Por el momento, las autoridades no han determinado el origen de los drones ni si se trata de una incursión extranjera

Los aeropuertos de Copenhague y

Seguir una dieta keto podría tener consecuencias perjudiciales para la salud meses después de empezarla

Una alimentación baja en carbohidratos y rica en grasas saludables puede acabar dañando el hígado

Seguir una dieta keto podría

¿Es delito mirar el WhatsApp de tu pareja? Un asesor judicial responde: “Podrías acabar en prisión”

Este es un delito regulado en el Art. 197 del Código Penal y, según la ley, constituye una vulneración de la intimidad

¿Es delito mirar el WhatsApp

Cuidados del hibisco: una planta con floraciones vibrantes, mantenimiento asequible y aire exótico

Conocido como rosa china o flor de Jamaica, el Hibisco se corona como una de las plantas favoritas para llenar de color y un toque tropical el hogar, tanto en interior como en exterior

Cuidados del hibisco: una planta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este coche ha batido el

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

Los híbridos que pierden la Etiqueta Cero de la DGT el 1 de enero de 2026: así será la nueva clasificación ambiental

Dos vecinos y la marca de ruedas condenan a una promotora a una multa histórica de 251.000 euros por talar un árbol protegido

El Gobierno busca empresa que gestione el 016: las llamadas de víctimas crecen un 113% pero los operadores seguirán siendo los mismos

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado,

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU

DEPORTES

¿Cuántas entradas para el GP

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”