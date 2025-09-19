De Mar Flores, a Isabel Preysler. Derroche de elegancia en el histórico desfile de Carolina Herrera en Madrid

Carolina Herrera ha querido rendir homenaje a Madrid y declarar su amor por la ciudad española -en la que reside Carolina Adriana Herrera desde hace más de 25 años- presentando su colección primavera/verano 2026 en la emblemática Plaza Mayor de la capital.

Un desfile histórico que por primera vez no se ha celebrado en Nueva York, y al que han asistido 800 invitados, entre los que se encontraban los rostros más conocidos de nuestro país -como Isabel Preysler, Pedro Almodóvar, Mar Flores, Nieves Álvarez, Eugenia Martínez de Irujo, Esther Cañadas o Hiba Abouk- y celebrities internacionales como Olivia Palermo y Johannes Huebl, Karolina Kurkova, Alexa Chung, Becky G, Sebastián Yatra, Lucy Halle, o Luis Fonsi con su mujer Águeda López.

Y al margen de las impresionantes propuestas del director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon -con diseños coloridos que han rendido homenaje a las películas del director manchego sin renunciar a la elegancia y sofisticación que caracteriza a la firma- sobre la pasarela instalada en un escenario único, el photocall por el que han desfilado los asistentes se ha convertido en una oda y homenaje a la esencia de la icónica diseñadora venezolana. A continuación, los mejores looks:

Carolina Adriana Herrera. La anfitriona de esta velada inolvidable, acompañada por su hermana Patricia ante la ausencia de su madre, Carolina Herrera, deslumbró con un vestido ceñido con drapeados y manga larga con un delicado estampado floral en tonos azules sobre fondo negro.

Mar Flores. Convertida en la absoluta protagonista del momento tras la publicación de sus polémicas memorias, 'Mar en calma', y de que Terelu Campos se haya posicionado directamente con su exmarido invitando a Carlo Costanzia di Costigliole a su fiesta de cumpleaños, la modelo ha acaparado todos los flashes con un espectacular diseño bicolor con parte superior -ajustada y de manga larga- en color negro, y falda de vuelo a rayas horizontales en blanco y negro.

Isabel Preysler. Confirmando por qué está considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país, la madre de Tamara Falcó cautivó con un dos piezas de seda compuesto por top rosa pálido con escote bardot y manga larga, y falda larga amarilla con estampado de orquídeas en el mismo rosa que la parte de arriba.

Nieves Álvarez. Siempre perfecta, la modelo -radiante tras anunciar su compromiso con Bill Saad- ha apostado por un diseño midi en color blanco de guipur con flores de organza de seda bordadas, tirante ancho, cuerpo ceñido y falda con silueta evasé.

Eugenia Martínez de Irujo. Acompañada por su marido Narcís Rebollo, la duquesa de Montoro ha escogido uno de los looks más coloridos y aplaudidos de la noche, protagonizado por un vestido largo de seda en azul desvaído con estampado floral en rojo, y mantoncillo de manila al tono.

María Pombo. Sencillamente impecable, la influencer -que está esperando su tercer hijo con Pablo Castellano- ha enamorado con un diseño largo blanco con escote palabra de honor y silueta depurada que disimulaba su barriguita de embarazada con un drapeado en la parte delantera.

Olivia Palermo. La 'it girl' neoyorkina, inseparable de Johannes Huebl, ha destacado por su originalidad con un outfit informal que es pura vitamina con jersey tipo cropped en rosa chicle y falda tubo verde pistacho.

Karolina Kurkova. Impresionante, la top model ha arrasado con una de las creaciones más icónicas de Carolina Herrera, un minivestido blanco de seda con pequeños lunares negros y flores rojas con escote drapeado palabra de honor, y maxi cola.

Hiba Abouk. La actriz ha escogido un look de inspiración taurina con un dos piezas compuesto por top negro de escote halter y pantalones ceñidos de talle alto al tono con flores bordadas en blanco, haciendo efecto piernas infinitas.

Carmen Lomana. Otra que nunca falla. La socialité ha dado una lección de elegancia -y presumido de sus espectaculares piernas a sus 74 años- con un minivestido rojo con falda de tafetán con volumen, y cinturón con maxi lazo en la parte delantera.

Aitana Sánchez Gijón. Radiante, la actriz se ha decantado por un vestido midi con estampado floral de amapolas azules y hojas en verde con escote cuadrado, tirante fino y falda de vuelo.

Margarita Vargas. La venezolana, mujer de Luis Alfonso de Borbón, ha destilado sofisticación con un espectacular vestido negro de tul de largo midi con falda de vuelo y escote palabra de honor.

Silvia Alonso. La actriz, sin su novio David Broncano, ha impactado con una de las apuestas más arriesgadas del evento: un dos piezas compuesto por top tipo sujetador con flores tridimensionales de lentejuelas en negro, y falda satinada de corte evasé al tono.

Gala González. La influencer ha enamorado con un diseño muy Carolina Herrera; un vestido con escote corazón y falda asimétrica de vuelo en color rosa y rojo.