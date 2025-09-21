El restaurante donde comer las mejores tapas de Cataluña está en Castelldefels: “Alto tapeo de barrio”

Katsu sando de cuello de cordero al curry, tapa ganadora de Casa Víctor

El tapeo es uno de los símbolos por excelencia de la personalidad y la cultura de España. Pinchos de tortilla, patatas bravas, un plato con jamón y queso, calamares, croquetas, pan tumaca, gildas, ensaladilla rusa, pescaíto frito... La lista puede continuar hasta quedarnos sin tinta. Tan generalizada es esta costumbre, la de quedar a nuestros bares a picar algo y comer a base de pequeñas raciones, que puede celebrarse en casi cualquier rincón del país, nos encontremos donde nos encontremos.

Precisamente esta diversidad que caracteriza a nuestra cocina es la que busca celebrar el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, un campeonato que pone a competir a cocineros de toda España para ver dónde se hace la mejor receta de todo el país. Cada comunidad autónoma lleva a su candidato, quien, por haber ganado a sus compatriotas en cada semifinal regional, se corona como el mejor cocinero de tapas de su zona.

Para probar la mejor tapa de toda Cataluña hay que visitar el municipio costero de Castelldefels y, una vez allí, acercarse a la calle de l’Onze de Setembre, muy cerca de la Iglesia de Santa María. Allí se encuentra Casa Víctor, un bar de tapas que ya se ha convertido en referente gastronómico de la zona. Lo ha hecho gracias a este reciente hito, convirtiéndose en el ganador de la ‘Mejor Tapa de Catalunya’ en la semifinal regional del concurso.

Si algo caracteriza España, es su gastronomía. Cada territorio tiene su plato típico que, sumado a la tapa, dan la combinación perfecta

La tapa que conquistó al jurado es un Katsu Sando de cuello de cordero al curri, firmada por el chef Carles Soriano, cocinero al frente de los fogones de Casa Víctor desde octubre de 2023. Con esta misma tapa como apuesta Casa Víctor viajará hasta la final del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid, defendiendo la propuesta catalana frente a los otros 45 finalistas llegados de toda la geografía española.

Tapeo de barrio (y con premio)

La tapa ganadora consiste en un cuello de cordero cocinado a baja temperatura con algunas especias, deshuesado y rebozado con panko, creando así una forma y textura similar a la del clásico relleno del katsu sando japonés. Se sirve en el interior de un pan de molde hojaldrado, acompañado de una salsa reducida de los propios jugos del cordero y de una salsa de coco que aporta un toque de frescor.

Tras vencer en este concurso regional, la tapa ganadora se suma a la ya larga lista de opciones que su carta ya presentaba. Entre las recetas que destacan, encontramos bocados como sus croquetas de chuletón madurado y gamba roja, su canelón de confit de pato hoisin con cacahuetes garrapiñados, sus tacos de ensalada césar, su brioche de tartar de atún rojo, aguacate y mayonesa o su tortilla abierta de sobrasada y queso.

Arroz a la ‘llauna’ de chuletón angus (Instagram / @casavictorcastelldefels)

En definitiva, la propuesta de su propietario, Víctor Martí, se basa en platos que fusionan tradición y creatividad, también con platos más contundentes como es el arroz a la ‘llauna’ de chuletón angus curado más de 45 días y foie, un plato perfecto para compartir. Su cocina a base de tapeo, “alto tapeo de barrio”, como ellos mismos definen, ya había logrado algunos reconocimientos, entre ellos el tercer puesto en este mismo campeonato regional en su edición de 2024.