España

El restaurante donde comer las mejores tapas de Cataluña está en Castelldefels: “Alto tapeo de barrio”

La tapa del chef Carles Soriano, cocinero al frente de los fogones de Casa Víctor desde octubre de 2023, conquistó al jurado del Concurs de Catalunya de Pintxos i Tapes

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Katsu sando de cuello de
Katsu sando de cuello de cordero al curry, tapa ganadora de Casa Víctor

El tapeo es uno de los símbolos por excelencia de la personalidad y la cultura de España. Pinchos de tortilla, patatas bravas, un plato con jamón y queso, calamares, croquetas, pan tumaca, gildas, ensaladilla rusa, pescaíto frito... La lista puede continuar hasta quedarnos sin tinta. Tan generalizada es esta costumbre, la de quedar a nuestros bares a picar algo y comer a base de pequeñas raciones, que puede celebrarse en casi cualquier rincón del país, nos encontremos donde nos encontremos.

Precisamente esta diversidad que caracteriza a nuestra cocina es la que busca celebrar el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, un campeonato que pone a competir a cocineros de toda España para ver dónde se hace la mejor receta de todo el país. Cada comunidad autónoma lleva a su candidato, quien, por haber ganado a sus compatriotas en cada semifinal regional, se corona como el mejor cocinero de tapas de su zona.

Para probar la mejor tapa de toda Cataluña hay que visitar el municipio costero de Castelldefels y, una vez allí, acercarse a la calle de l’Onze de Setembre, muy cerca de la Iglesia de Santa María. Allí se encuentra Casa Víctor, un bar de tapas que ya se ha convertido en referente gastronómico de la zona. Lo ha hecho gracias a este reciente hito, convirtiéndose en el ganador de la ‘Mejor Tapa de Catalunya’ en la semifinal regional del concurso.

Si algo caracteriza España, es su gastronomía. Cada territorio tiene su plato típico que, sumado a la tapa, dan la combinación perfecta

La tapa que conquistó al jurado es un Katsu Sando de cuello de cordero al curri, firmada por el chef Carles Soriano, cocinero al frente de los fogones de Casa Víctor desde octubre de 2023. Con esta misma tapa como apuesta Casa Víctor viajará hasta la final del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid, defendiendo la propuesta catalana frente a los otros 45 finalistas llegados de toda la geografía española.

Tapeo de barrio (y con premio)

La tapa ganadora consiste en un cuello de cordero cocinado a baja temperatura con algunas especias, deshuesado y rebozado con panko, creando así una forma y textura similar a la del clásico relleno del katsu sando japonés. Se sirve en el interior de un pan de molde hojaldrado, acompañado de una salsa reducida de los propios jugos del cordero y de una salsa de coco que aporta un toque de frescor.

Tras vencer en este concurso regional, la tapa ganadora se suma a la ya larga lista de opciones que su carta ya presentaba. Entre las recetas que destacan, encontramos bocados como sus croquetas de chuletón madurado y gamba roja, su canelón de confit de pato hoisin con cacahuetes garrapiñados, sus tacos de ensalada césar, su brioche de tartar de atún rojo, aguacate y mayonesa o su tortilla abierta de sobrasada y queso.

Arroz a la ‘llauna’ de
Arroz a la ‘llauna’ de chuletón angus (Instagram / @casavictorcastelldefels)

En definitiva, la propuesta de su propietario, Víctor Martí, se basa en platos que fusionan tradición y creatividad, también con platos más contundentes como es el arroz a la ‘llauna’ de chuletón angus curado más de 45 días y foie, un plato perfecto para compartir. Su cocina a base de tapeo, “alto tapeo de barrio”, como ellos mismos definen, ya había logrado algunos reconocimientos, entre ellos el tercer puesto en este mismo campeonato regional en su edición de 2024.

Temas Relacionados

CataluñaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: pronóstico de

Clima hoy en España: temperaturas para Valencia este 21 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas

Las opciones para la defensa aérea conjunta de Europa que pide Zelenski: el sistema antimisiles de Francia e Italia o la disuasión nuclear que ofrece Macron

Ucrania continúa sufriendo duros ataques rusos a través de misiles

Las opciones para la defensa

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

En España se necesitan edificar entre 1,6 y 2,3 millones de casas en los próximos cinco años para cubrir el actual déficit, satisfacer la demanda y equilibrar el mercado

Más suelo, menos burocracia y

Marta Luisa de Noruega cumple 54 años: la vida de una princesa ‘rebelde’ que renunció a su puesto en la familia real

La hija de los reyes Harald V y Sonia de Noruega ha destacado por su particular estilo de vida

Marta Luisa de Noruega cumple
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los secretos de la cámara

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

ECONOMÍA

Más suelo, menos burocracia y

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

¿Por qué la deuda pública tiene a Francia en vilo y a España no? “La prima de riesgo es como el sarampión, se contagia muy fácilmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno