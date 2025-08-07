La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo en una lujosa urbanización a 20 minutos de Barcelona: más de 10.000 metros cuadrados, piscina climatizada y pista de pádel

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

Es uno de los futbolistas más premiados de la historia y, de manera inevitable, gran parte de su éxito está ligado a su etapa en Barcelona. Leo Messi, natural de Argentina y una de las máximas referencias en el deporte, hace años que encontró en el municipio catalán de Castelldefels el santuario perfecto para vivir con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en común. Allí, a solo 20 minutos de la Ciudad Condal en coche, la familia consiguió encontrar un lugar en el que disfrutar de un entorno que les permite conservar su privacidad mientras se deleitan con vistas al Mediterráneo.

Un hogar con vistas al Mediterráneo y su propio campo de fútbol

Según ABC, el futbolista factura 50 millones al año solo en patrocinios, a lo que se suman unos 55 millones de euros del salario anual que recibe del Inter Miami, club de fútbol en el que juega desde 2023. Cabe asumir entonces, teniendo esto en cuenta además sus 20 años de trayectoria como futbolista profesional, que Messi podría vivir con infinita comodidad en cualquier parte.

De acuerdo con lo publicado en RAC1, desde que se la familia se instaló en la exclusiva urbanización Bellamar en 2009, su vivienda ha sido testigo de innumerables momentos destacados en el ámbito profesional y personal. Las casas en esta zona se venden por precios que superan el millón de euros, con muchas rondando los 3 millones o incluso superando los 7 millones, según datos de Idealista. El hogar del futbolista, sometido además a una reforma millonaria, está pensado para la intimidad, el descanso y la comodidad: todo lo necesario para una familia que, de manera inevitable, ha tenido que aprender a vivir bajo la presión constante que llega de la mano de la fama y el éxito.

La lujosa mansión de Messi en Barcelona

La pareja compró también terrenos colindantes para garantizar la máxima privacidad y amplió la extensión de su propiedad hasta superar los 10.000 metros cuadrados. La renovación, valorada en más de seis millones de euros, añadió a la propiedad del futbolista una serie de lujosos espacios: un extenso jardín, una piscina climatizada, un balneario privado, un gimnasio, y una pista de pádel. Como para aburrirse, prácticamente un resort vacacional, con zonas de juegos para los niños, un campo de fútbol privado donde Messi puede entrenar sin salir de su casa; y varias terrazas con vistas panorámicas al mar Mediterráneo.

En el interior, la decoración parece apostar principalmente por colores neutros y materiales naturales, con grandes ventanales que permiten la entrada de mucha luz natural a la par que adornan las vistas con el paisaje: un diseño que combina funcionalidad y estética, pensado para que cada rincón sea un espacio de encuentro y convivencia familiar.

La privacidad, teniendo dos hijos que han crecido en el lugar, es de lo más importante en el hogar del futbolista. A pesar de que Messi ya no juega el Barça desde que firmó por el Inter de Miami - por lo que vive en Estados Unidos -, mantiene su propiedad en Barcelona: la mansión de Castelldefels sigue siendo como una segunda base para su núcleo familiar, utilizándola como segunda residencia.