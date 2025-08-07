España

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo en una lujosa urbanización a 20 minutos de Barcelona: más de 10.000 metros cuadrados, piscina climatizada y pista de pádel

Leo Messi, natural de Argentina y una de las máximas referencias en el deporte, hace años que encontró en el municipio catalán de Castelldefels el santuario perfecto para vivir con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en común

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

Es uno de los futbolistas más premiados de la historia y, de manera inevitable, gran parte de su éxito está ligado a su etapa en Barcelona. Leo Messi, natural de Argentina y una de las máximas referencias en el deporte, hace años que encontró en el municipio catalán de Castelldefels el santuario perfecto para vivir con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en común. Allí, a solo 20 minutos de la Ciudad Condal en coche, la familia consiguió encontrar un lugar en el que disfrutar de un entorno que les permite conservar su privacidad mientras se deleitan con vistas al Mediterráneo.

Un hogar con vistas al Mediterráneo y su propio campo de fútbol

Según ABC, el futbolista factura 50 millones al año solo en patrocinios, a lo que se suman unos 55 millones de euros del salario anual que recibe del Inter Miami, club de fútbol en el que juega desde 2023. Cabe asumir entonces, teniendo esto en cuenta además sus 20 años de trayectoria como futbolista profesional, que Messi podría vivir con infinita comodidad en cualquier parte.

De acuerdo con lo publicado en RAC1, desde que se la familia se instaló en la exclusiva urbanización Bellamar en 2009, su vivienda ha sido testigo de innumerables momentos destacados en el ámbito profesional y personal. Las casas en esta zona se venden por precios que superan el millón de euros, con muchas rondando los 3 millones o incluso superando los 7 millones, según datos de Idealista. El hogar del futbolista, sometido además a una reforma millonaria, está pensado para la intimidad, el descanso y la comodidad: todo lo necesario para una familia que, de manera inevitable, ha tenido que aprender a vivir bajo la presión constante que llega de la mano de la fama y el éxito.

La lujosa mansión de Messi
La lujosa mansión de Messi en Barcelona

La pareja compró también terrenos colindantes para garantizar la máxima privacidad y amplió la extensión de su propiedad hasta superar los 10.000 metros cuadrados. La renovación, valorada en más de seis millones de euros, añadió a la propiedad del futbolista una serie de lujosos espacios: un extenso jardín, una piscina climatizada, un balneario privado, un gimnasio, y una pista de pádel. Como para aburrirse, prácticamente un resort vacacional, con zonas de juegos para los niños, un campo de fútbol privado donde Messi puede entrenar sin salir de su casa; y varias terrazas con vistas panorámicas al mar Mediterráneo.

En el interior, la decoración parece apostar principalmente por colores neutros y materiales naturales, con grandes ventanales que permiten la entrada de mucha luz natural a la par que adornan las vistas con el paisaje: un diseño que combina funcionalidad y estética, pensado para que cada rincón sea un espacio de encuentro y convivencia familiar.

La privacidad, teniendo dos hijos que han crecido en el lugar, es de lo más importante en el hogar del futbolista. A pesar de que Messi ya no juega el Barça desde que firmó por el Inter de Miami - por lo que vive en Estados Unidos -, mantiene su propiedad en Barcelona: la mansión de Castelldefels sigue siendo como una segunda base para su núcleo familiar, utilizándola como segunda residencia.

Temas Relacionados

MessiLeo MessiAntonella RoccuzzoFutbolistasBarcelonaCastelldefelsMansiones De FamososCasas FamososEspaña-entretenimientoEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Un informe de Fedea revela que solo esas tres comunidades autónomas sostienen el modelo, mientras el resto obtiene fondos muy por encima de su recaudación

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

España registra la peor cifra en ahogamientos de la última década: “La bandera roja es como un semáforo, no te la puedes saltar. Falta cultura de prevención”

Un total de 302 personas han muerto ahogadas en espacios acuáticos hasta el 31 de julio, la cifra más alta desde 2015

España registra la peor cifra

Los hombres con los que Sarah Ferguson se obsesionó: de las fotos de Kennedy en bañador a los mensajes “subidos de tono” a Kevin Costner

El periodista Andrew Lownie revela en un libro las celebridades a las que la duquesa de York intentó conquistar después de su divorcio

Los hombres con los que

Estos son los cuatro beneficios de escribir a mano: “El cerebro evolucionó para procesar información sensorial”

Los procesos cognitivos que se ponen en marcha a través de la escritura manual no son los mismos que con la mecanografía, según señalan diversos estudios

Estos son los cuatro beneficios

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

La mejora tecnológica en empresas y la integración de soluciones digitales innovadoras no han avanzado con la velocidad e intensidad requeridas para generar un repunte decisivo en la productividad

La implantación tecnológica, la asignatura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una profesora de autoescuela enseña

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

El exceso de velocidad causa 1 de cada 4 accidentes mortales: el 60% de los conductores supera el máximo en las convencionales y autopistas

El PP exige explicaciones al Gobierno por el uso de cámaras chinas en las fronteras de Ceuta y Melilla: “Comprometen la seguridad nacional”

Un nefrólogo advierte sobre los peligros de tomar excesiva vitamina D: “He visto gente con los riñones llenos de piedras”

ECONOMÍA

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos