Adara Molinero activa el protocolo de abandono en ‘Supervivientes: All Stars’ tras la expulsión de su madre: “¡Que me saquéis de aquí!”

Adara Molinero en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La segunda edición de Supervivientes: All Stars atraviesa su momento más tenso. La protagonista indiscutible de las últimas horas ha sido Adara Molinero, que ha encendido todas las alarmas al activar el protocolo de abandono. Una noticia que se conocía en directo este sábado durante la emisión de Bailando con las estrellas, cuando Jesús Vázquez interrumpió la gala para comunicar la situación.

El malestar de Adara llega justo después de que su madre, Elena Rodríguez, fuera expulsada en la última gala. Su marcha ha supuesto un golpe emocional para la concursante, que reconoció sentirse desolada al quedarse sin su mayor apoyo en Honduras. Antes de partir, Elena dedicó unas palabras cargadas de emoción a su hija: “Quiero que esto lo luches semana a semana. Disfruta, relájate, disfruta de este paisaje precioso. Lucha por lo tuyo, hija, también te pertenece. Yo desde fuera te defenderé todo lo que pueda. Tú lucha por esto. Piensa por quién estás aquí. Estoy tan orgullosa de ti...”.

Pero la ausencia materna no ha sido el único detonante. Según se ha desvelado, Adara atraviesa conflictos constantes con Miri Pérez-Cabrero, lo que ha incrementado su sensación de desgaste. “Me siento cuestionada todo el rato. Ella es una persona que me está llevando al límite y he decidido no entrar más porque no soy capaz de gestionar la situación. No me quiero ver superada y me está haciendo perder los nervios”, confesó la madrileña. Además, la tensión con otros compañeros como Noel Bayarri y Rubén Torres ha terminado por minar su resistencia.

Gritos de desesperación

Las imágenes emitidas en ¡Vaya Fama! muestran a una Adara al borde del colapso, repitiendo entre lágrimas: “¡No quiero estar más aquí!”. Sus compañeros, Fani Carbajo y Tony Spina, intentaron tranquilizarla sin éxito, mientras la concursante se mostraba incapaz de controlar la angustia.

El complicado estado emocional de Molinero se ve agravado por las duras condiciones climatológicas que atraviesa esta edición. Lluvias torrenciales han destrozado parte de los refugios, dejando a los participantes completamente empapados y sin apenas comodidades. “Me da pánico la lluvia, es peor que el hambre. Es muy duro estar aquí", llegó a afirmar Adara en uno de los vídeos difundidos por Telecinco.

Paralelamente, tensión en ‘Bailando con las estrellas’

El anuncio de la posible salida de Adara eclipsó en parte la segunda gala de Bailando con las estrellas, que también estuvo cargada de emoción. La noche dejó al primer expulsado de la edición: el influencer Aless Gibaja, que solo obtuvo el respaldo de Pelayo Díaz en un jurado compuesto además por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez e Inmaculada Casal.

Gibaja confesó que temía convertirse en el primer eliminado, aunque afrontó la decisión con optimismo: “Nos vamos súper felices, haber hecho el porté en directo para que lo veáis ya es un premio“. Pero la gala también dejó momentos destacados, como el beso de Anabel Pantoja a su bailarín Álvaro tras interpretar un vals vienés, o la actuación de Sara Escudero, que logró bailar a pesar de una tendinitis en el pie izquierdo sufrida durante los ensayos.

