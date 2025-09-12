España

‘Supervivientes All Stars 2′ estrena su lista de eliminados y Miri Pérez-Cabrero se sincera sobre su relación con Froilán

El ‘reality’ de supervivencia de Mediaset también ha vivido inesperado después de que Kike Calleja diese ‘el beso de la traición’ a una compañera

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Fani Carbajo y Kike Jiménez
Fani Carbajo y Kike Jiménez se juegan la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Si hay algo que ha dado de qué hablar en los últimos días ha sido el nuevo aspecto físico de Jorge Javier Vázquez, quien se robó el protagonismo en la primera gala de Supervivientes All Stars 2. Tanto es así que el de Badalona no ha dudado en bromear sobre ello, asegurando que “el mono tiene menos expresión que yo ahora mismo”. No obstante, su cambio estético y su gran sentido del humor han quedado en un segundo plano tras conocerse el nombre del primer expulsado de esta edición.

El duelo estaba en manos de Fani Carbajo, Noel Bayarri y Kike Calleja, quienes se encontraban en la cuerda floja tras ser nominados en la semana anterior. Después de haber dado paso a la ceremonia del barro, la expulsión quedó en mano de la que fuera concursante de La isla de las Tentaciones y el reportero. “Los espectadores de Supervivientes All Stars 2 han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea Fani“, ha anunciado el presentador catalán.

De esta manera, Kike Calleja ha estrenado la lista de expulsados de esta temporada. “Estoy tranquilo, contento y bien. Ha sido muy bonito disfrutar esta experiencia otra vez, ha sido más dura que la anterior”, ha dicho el comunicador, poco antes de que Laura Madrueño anunciase un gran giro en el concurso. “Tienes que ir a la sala de nominaciones”, ha manifestado la conductora de televisión.

Fani Carbajo y Kike Jiménez
Fani Carbajo y Kike Jiménez se juegan la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Una vez allí, Jorge Javier le ha explicado la misión que deberá cumplir. “Poseidón te otorga un último privilegio, se llama el beso de la traición. Escucha atentamente, tienes que elegir a qué compañero le das un punto directo para la nominación de esta noche. Tu decisión puede cambiar el nominado de la noche. Para comunicarlo tienes que darle un beso en la frente a quien le das un punto. Si se lo das a quién gana la prueba de líder, no servirá la puntuación“, le ha expresado el de Badalona. El periodista no ha dudado y le ha dado un beso a Sonia Monroy.

Y, después de que Gloria Camila y Miri Pérez-Cabrero se coronasen como líderes, llegaba el momento de conocer los nuevos nominados. Playa Armonía señaló a Adara, a la que se sumó Tony Spina por petición de la concursante de MasterChef. Por su parte, Playa Caos nominó a Elena Rodríguez, a quien se unió Iván González por nominación de la hija de José Ortega Cano. A pesar de que Kike Calleja le había dado el beso de la traición a Sonia Monroy, que le sumaba un punto en las nominaciones, la actriz y cantante lograba salirse con la suya y no enfrentarse a la decisión del público para esta semana. Serán Adara, Elena, Tony e Iván los que vivirán su peor semana como nominados.

La relación de Miri Pérez-Cabrero y Froilán

Uno de los momentos que no pasó desapercibido de la gala fue el instante en el que Miri se ha sincerado y ha hablado de su relación con el hijo de la infanta Elena. “¡Viva la infanta Elena, viva España! Ay, Dios mío. El Feli me va a matar. Espero que se esté riendo, tampoco he dicho nada del otro mundo“, ha dicho, volviendo a poner el foco de atención en uno de los temas que más ha dado de qué hablar durante este verano. Y es que la concursante fue cazada compartiendo momentos de mucha complicidad con el sobrino de Felipe VI. Pese a que dejó claro que entre los dos no había nada, lo cierto es que ambos se tienen un gran cariño. Y, prueba de ello, es que ella le tenga tan presente en Cayos Cochinos.

Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All
Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

"Atención, Miri no le llama Froilán, le llama el Feli, cosa que le llaman solo sus íntimos. Y luego dice: ‘Espero que se esté riendo’, si alguien no te importa te da igual lo que piense, si dice eso da que pensar“, ha manifestado Jorge Javier en plató. ”Le llama Feli porque entre los amigos le llaman así“, le ha defendido su padre. ”Está un poco preocupada, creo que sí, tener un amigo de la Casa Real indica que, a veces tienes que tener ciertos comportamientos para no herir, es más susceptible que una amistad normal“, ha continuado diciendo el padre de la participante, dejando entrever que entre Miri y Froilán hay una profunda amistad.

Temas Relacionados

SupervivientesSupervivientes EspañaTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de septiembre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y

El consejo de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y califica de “insuficiente” la oferta

El consejo de administración recomienda a los accionistas no acudir a la oferta por entender que infravalora de forma significativa el valor y el potencial de crecimiento de la entidad catalana

El consejo de Banco Sabadell

“Riesgo importante” en Barcelona y otras cinco provincias en aviso amarillo: la Aemet activa alertas por lluvias, tormentas y calor este viernes

Se espera un fin de semana “cálido para esta época del año”, pero con inestabilidad principalmente en el nordeste peninsular

“Riesgo importante” en Barcelona y

Sonia Díaz Rois, experta en gestión emocional: “WhatsApp tiene la capacidad de acercarnos a quien está lejos… pero a veces aleja a quien tenemos cerca"

En muchas ocasiones, comunicarse a través del teléfono móvil puede intensificar conflictos que, en persona, se resolverían con facilidad

Sonia Díaz Rois, experta en

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

Se trata del primero de los cinco buques de la serie que ha creado Navantia

Así fue la botadura de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la botadura de

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

El PP sangra hacia Vox: más de un millón de votantes populares migrarían hacia la ultraderecha en las próximas elecciones, según el CIS

El PP no tiene una postura clara en Gaza: del “no es un genocidio” de Almeida al “alzo la voz ante la barbarie” de Guardiola

Un detective pilla a un empleado “haciendo tiempo” en un bar durante horas de trabajo y le despiden: el trabajador recurre, pero la prueba es válida porque le vieron en lugares públicos

ECONOMÍA

El consejo de Banco Sabadell

El consejo de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y califica de “insuficiente” la oferta

Cotización del euro frente al dólar hoy 12 de septiembre

La energía solar espacial: la alternativa a las renovables terrestres que podría ahorrar a Europa 36.000 millones de euros anuales

La congelación de los tipos de interés acercará la rentabilidad de los depósitos al 2% y frenará la caída del euríbor

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 septiembre

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera