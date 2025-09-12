‘Supervivientes All Stars 2′ estrena su lista de eliminados y Miri Pérez-Cabrero se sincera sobre su relación con Froilán

Fani Carbajo y Kike Jiménez se juegan la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Si hay algo que ha dado de qué hablar en los últimos días ha sido el nuevo aspecto físico de Jorge Javier Vázquez, quien se robó el protagonismo en la primera gala de Supervivientes All Stars 2. Tanto es así que el de Badalona no ha dudado en bromear sobre ello, asegurando que “el mono tiene menos expresión que yo ahora mismo”. No obstante, su cambio estético y su gran sentido del humor han quedado en un segundo plano tras conocerse el nombre del primer expulsado de esta edición.

El duelo estaba en manos de Fani Carbajo, Noel Bayarri y Kike Calleja, quienes se encontraban en la cuerda floja tras ser nominados en la semana anterior. Después de haber dado paso a la ceremonia del barro, la expulsión quedó en mano de la que fuera concursante de La isla de las Tentaciones y el reportero. “Los espectadores de Supervivientes All Stars 2 han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea Fani“, ha anunciado el presentador catalán.

De esta manera, Kike Calleja ha estrenado la lista de expulsados de esta temporada. “Estoy tranquilo, contento y bien. Ha sido muy bonito disfrutar esta experiencia otra vez, ha sido más dura que la anterior”, ha dicho el comunicador, poco antes de que Laura Madrueño anunciase un gran giro en el concurso. “Tienes que ir a la sala de nominaciones”, ha manifestado la conductora de televisión.

Una vez allí, Jorge Javier le ha explicado la misión que deberá cumplir. “Poseidón te otorga un último privilegio, se llama el beso de la traición. Escucha atentamente, tienes que elegir a qué compañero le das un punto directo para la nominación de esta noche. Tu decisión puede cambiar el nominado de la noche. Para comunicarlo tienes que darle un beso en la frente a quien le das un punto. Si se lo das a quién gana la prueba de líder, no servirá la puntuación“, le ha expresado el de Badalona. El periodista no ha dudado y le ha dado un beso a Sonia Monroy.

Y, después de que Gloria Camila y Miri Pérez-Cabrero se coronasen como líderes, llegaba el momento de conocer los nuevos nominados. Playa Armonía señaló a Adara, a la que se sumó Tony Spina por petición de la concursante de MasterChef. Por su parte, Playa Caos nominó a Elena Rodríguez, a quien se unió Iván González por nominación de la hija de José Ortega Cano. A pesar de que Kike Calleja le había dado el beso de la traición a Sonia Monroy, que le sumaba un punto en las nominaciones, la actriz y cantante lograba salirse con la suya y no enfrentarse a la decisión del público para esta semana. Serán Adara, Elena, Tony e Iván los que vivirán su peor semana como nominados.

La relación de Miri Pérez-Cabrero y Froilán

Uno de los momentos que no pasó desapercibido de la gala fue el instante en el que Miri se ha sincerado y ha hablado de su relación con el hijo de la infanta Elena. “¡Viva la infanta Elena, viva España! Ay, Dios mío. El Feli me va a matar. Espero que se esté riendo, tampoco he dicho nada del otro mundo“, ha dicho, volviendo a poner el foco de atención en uno de los temas que más ha dado de qué hablar durante este verano. Y es que la concursante fue cazada compartiendo momentos de mucha complicidad con el sobrino de Felipe VI. Pese a que dejó claro que entre los dos no había nada, lo cierto es que ambos se tienen un gran cariño. Y, prueba de ello, es que ella le tenga tan presente en Cayos Cochinos.

"Atención, Miri no le llama Froilán, le llama el Feli, cosa que le llaman solo sus íntimos. Y luego dice: ‘Espero que se esté riendo’, si alguien no te importa te da igual lo que piense, si dice eso da que pensar“, ha manifestado Jorge Javier en plató. ”Le llama Feli porque entre los amigos le llaman así“, le ha defendido su padre. ”Está un poco preocupada, creo que sí, tener un amigo de la Casa Real indica que, a veces tienes que tener ciertos comportamientos para no herir, es más susceptible que una amistad normal“, ha continuado diciendo el padre de la participante, dejando entrever que entre Miri y Froilán hay una profunda amistad.