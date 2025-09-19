Segunda gala de ‘Supervivientes All Stars 2′: una batalla madre e hija, la llamada de Gloria Camila con Ortega Cano y las confesiones de Tony Spina sobre Marta Peñate

Elena Rodríguez es la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars 2'. (Telecinco)

La gala de ayer jueves, 18 de septiembre, de Supervivientes All Stars fue una de esas que quedarán grabadas en la memoria de los seguidores del programa. Un duelo que todos esperaban: madre e hija enfrentándose no solo a los retos de la isla, sino también a las emociones intensas que despierta la convivencia en un escenario tan extremo. Y es que desde que Adara y su madre, Elena Rodríguez, se anunciaron como participantes, su relación ha estado en el punto de mira.

Adara, antes de partir hacia Honduras, ya había dejado claro lo complicado que podría ser estar allí con su madre: “Algunos pueden pensar que es guay que vaya con mi madre, y sí, es guay porque es un apoyo para mí, eso es una realidad, lo reconozco, soy totalmente consciente, pero por otro lado es mi madre y yo puedo estar mucho más inestable”.

Tras una semana asimilando la nominación conjunta y sin ser ninguna rescatada por la audiencia, finalmente tuvieron que batirse en el duelo final tras la salvación de Iván González. Y el momento llegó: Elena fue expulsada y Adara, con todo el dolor de su corazón, tuvo que despedirse de su madre y enfrentarse a la isla sola.

La llamada más esperada de Gloria Camila

Una de las escenas más conmovedoras de la noche vino de la mano de Gloria Camila, que con la voz quebrada, tomó un brebaje repugnante para poder hablar con su familia. El primero en aparecer al otro lado del teléfono fue José Ortega Cano, su padre, quien le envió todo su ánimo y cariño. “Estamos toda la familia pendiente de ella y sobre todo a Gloria darle todo nuestro ánimo y apoyo, que está estupendamente y tiene que seguir así”, le dijo el torero.

José Ortega Cano, además, no dudó en referirse a la fuerza de su hija: “Ella tiene dos ovarios puestos y es muy valiente, a ella le gusta la pelea, tiene calza como su padre”. Y aunque no todo fue fácil, Ortega Cano también se refirió al gran rival de su hija en la isla, Iván González, algo que provocó controversia en las redes sociales. “Con Iván siempre está la cosa ahí, pero yo creo que eso también alegra y que sean competitivos y no se dejen ganar”, afirmó el torero, dejando claro que la competencia siempre es parte del juego.

Pero no solo su padre tuvo la oportunidad de hablar con ella. Su tío Aniceto, también se unió a las palabras de apoyo: “Estoy aquí con tu padre. Está muy emocionado, casi no puede ni hablar. Te quiere decir muchas cosas, pero se le entrecorta la voz de los nervios”. Con estas palabras, Gloria Camila se sintió más cerca de su familia, aunque el aislamiento en la isla siga siendo su mayor desafío.

Un tema que la hija de Rocío Jurado no pudo evitar fue el de Rocío, hija de Michu y su hermano José Fernando. “La niña pequeña está con José María en el colegio y está estupendamente. Quédate tú tranquila, porque tienes una capacidad tremenda y quiero que los disfrutes y que seas la ganadora, por supuesto”, le tranquilizaba Aniceto.

Tony Spina se abre en canal sobre Marta Peñate

Tony Spina se confiesa sobre Marta Peñate. (Telecinco)

En un giro más personal, Tony Spina se sinceró sobre su relación con Marta Peñate, confesando cómo el deseo de ser padres es una de las mayores prioridades en su vida. “Yo no tengo hijos, pero sería lo primero de lo primero. Soy positivo, y si no pasa, yo soy feliz con ella”. Por primera vez en su vida, se puede decir que el ex de celebridades como Oriana González Marzoli o Makoke, está realmente enamorado. No hay un solo impedimento que pueda separarle de la que él considera el amor de su vida.

“Ella me dijo ¿tú estás seguro que quieres estar conmigo que no te pueda dar hijos? Pues claro, yo te quiero aquí y si no es contigo me da igual”, concluía Tony.

Los nominados de la noche

Finalmente, después de la prueba, Miri e Iván se convirtieron en los nuevos líderes de sus respectivas playas, lo que les otorgó el poder de decidir quiénes serían los nuevos nominados. Playa Caos eligió a Adara y Fani, mientras que en Playa Armonía, Iván nominó a Jessica Bueno y Gloria Camila. “Me parece muy mal, parece mentira que conociéndome diga esa barbaridad y sea tan falsa”, se quejaba Fani, visiblemente molesta. Así, los nominados para la próxima semana serán Adara, Fani, Jessica y Gloria Camila.