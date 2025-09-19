España

Un psicólogo explica la única razón por la que te deja tu pareja: “Te ahorrarás muchísimos calentamientos de cabeza”

Las rupturas amorosas hacen entrar a las personas en un bucle de pensamientos intrusivos. Esto es una de las razones principales que alargan el duelo

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Un psicólogo informa sobre las
Un psicólogo informa sobre las razones por las que termina una relación (Montaje Canva Infobae)

Existen múltiples razones por las cuales las relaciones amorosas llegan a su fin: diferencias en los proyectos de vida, la distancia física o emocional, discusiones recurrentes o, simplemente, un amor que se va apagando con el tiempo. Cada relación es única, pero los factores que conducen a la ruptura suelen ser similares: expectativas incumplidas, falta de comunicación o la evolución personal de cada individuo que, en ocasiones, toma caminos distintos. Cuando estas separaciones ocurren, quienes son dejados a menudo atraviesan un período complejo marcado por pensamientos intrusivos, sentimientos de tristeza profunda y una constante revisión de los errores o momentos compartidos. Este proceso de duelo emocional implica un esfuerzo por reconstruirse y encontrar un nuevo equilibrio personal.

El duelo amoroso: autoestima y resiliencia

Según el psicólogo y divulgador de TikTok @acorlosgonz, si una persona cree que no está recibiendo lo que merece por parte de su pareja, puede empezar a replantearse la ruptura. Si no se siente valorada, respetada, es muy posible que quiera terminar dejándolo. Cuando suceden estas situaciones, un bucle de pensamientos intrusivos acentúan los momentos de tristeza. Según el psicólogo, esta introspección interior no sirve para nada más que alargar el duelo.

Una pareja experimentan los primeros
Una pareja experimentan los primeros momentos de la ruptura (Freepik)

El duelo trae consigo una vorágine de pensamientos complejos en donde, en muchas ocasiones, las personas cuestionan su valor. Sin embargo, para aquellos que tienen la conciencia tranquila y saben que, durante la relación, lo hicieron lo mejor que pudieron, es importante que entiendan que su valor no está relacionado con la ruptura. Por el contrario, lo que sí interviene es la incapacidad de la otra persona de apreciar lo que su expareja le puede ofrecer como compañero. A raíz de este hecho se puede producir un descenso de la autoestima o una falta de amor propio, que en ocasiones lleva a insistir a la otra persona de volver o intentarlo de nuevo.

book img

Lo siniestro

Gratis

Descargar
book img

Tres ensayos para una teoría sexual

Gratis

Descargar
book img

Psicopatología de la vida cotidiana

Gratis

Descargar
book img

Los actos obsesivos y las prácticas religiosas

Gratis

Descargar
book img

Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis

Gratis

Descargar
book img

Moisés y la religión monoteísta, tres ensayos

Gratis

Descargar
book img

Moisés y la religión monoteísta, tres ensayos

Gratis

Descargar
book img

Multiples intereses del psicoanálisis

Gratis

Descargar
book img

Psicopatología de las masas y análisis del Yo

Gratis

Descargar
book img

Obsesiones y Fobias

Gratis

Descargar
book img

Pegan a un Niño

Gratis

Descargar
book img

Psicopatología de las masas y análisis del Yo

Gratis

Descargar
book img

Tótem y Tabú

Gratis

Descargar
book img

El porqué de la guerra

Gratis

Descargar

Es fundamental comprender que rogar por una segunda oportunidad rara vez conduce a resultados positivos y, por el contrario, puede profundizar la sensación de pérdida y de desvalorización personal. Las expectativas de que la otra persona cambiará de opinión o que el amor volverá a florecer pueden convertirse en una trampa emocional que prolonga el sufrimiento. Aprender a soltar, aunque resulte doloroso, permite fortalecer la autoestima y establecer límites saludables. Con el tiempo, aceptar que algunas relaciones tienen un cierre definitivo ayuda a reconstruir la confianza en uno mismo y a abrirse a nuevas experiencias más equilibradas.

Sobre las terceras personas

Por otro lado, contrario a la creencia popular, el psicólogo advierte que, en los casos donde las terceras personas intervienen en la ruptura de una relación, este no es el único motivo. La presencia de alguien más suele ser solo un síntoma, no la causa de un distanciamiento previo entre la pareja. Cuando un miembro de la relación se siente desconectado, insatisfecho o emocionalmente distante, es más vulnerable a establecer vínculos fuera de la relación que reflejen las carencias de su vínculo inicial. En este sentido, la ruptura no ocurre por la intervención externa, sino por una desconexión preexistente que ya debilitaba la relación desde dentro, dejando que factores externos se conviertan en catalizadores, pero no en la raíz del conflicto.

Temas Relacionados

Rupturas AmorosasPsicologíaDuelo emocionalPensamientos intrusivosAutoestimaTerceras personasEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Los mejores trucos para eliminar los malos olores del sofá

Es posible preparar un detergente casero mezclando agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio

Los mejores trucos para eliminar

El mono borracho: los chimpancés toman el equivalente a dos cañas al día, una costumbre “heredada” por los humanos hace miles de años

Un estudio revela que los chimpancés consumen entre 13 y 15 gramos de alcohol al día

El mono borracho: los chimpancés

‘Padre no hay más que uno’ no termina: la saga de películas de Santiago Segura continuará en forma de serie

La franquicia verá la luz gracias a Atresmedia y Prime Video, aunque contará con un reparto totalmente nuevo

‘Padre no hay más que

La Confederación Hidrográfica pidió dos veces al Cecopi que alertara a la población el día de la DANA: “No se tomaban medidas”

El sistema de información hidrológica no dejó de dar información en todo momento, según ha asegurado Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

La Confederación Hidrográfica pidió dos

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

José Ebenezer explica en su cuenta de TikTok una forma de mejorar la seguridad vial nocturna

Un mecánico explica la utilidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica la utilidad

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

Este es el certificado que necesitas después de conseguir el pasaporte y el DNI español: “Te queda un trámite por hacer”

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Adriane Schwager, experta en contratación: “Hay algo muy básico que veo que los candidatos pasan por alto”

Pablo Ródenas, abogado, sobre la mejor forma de heredar una vivienda de tus padres: “Que no esperen a morirse para regalarte su casa”

Amancio Ortega incrementa su imperio: compra un centro comercial en Miami por 89 millones de euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel