Juan Nattex, experto en sueño: “Dormir muchas horas no siempre significa descansar bien”

Pese a dormir muchas horas, algunas personas se sienten igualmente cansadas al día siguiente (Freepik)

Suena el despertador por la mañana, lo apagamos casi sin la posibilidad de abrir los ojos y, pese a haber dormido muchas horas, no nos sentimos descansados, lo que repercute en la energía, el rendimiento y en la concentración durante el día. Es algo que le ocurre a mucha gente y que revela un crecimiento en los problemas de sueño.

Y es que, pese a lo que generalmente suele pensarse, el descanso no está únicamente relacionado con el número de horas que se pasa en la cama: “Dormir muchas horas no siempre significa descansar bien”, destaca el experto en sueño Juan Nattex en un vídeo publicado en sus redes sociales (@nattex.juan en TikTok).

Los momentos previos a la hora de dormir y ciertas rutinas que se realizan durante el día pueden marcar la diferencia entre un despertar más o menos agradable al día siguiente: “La mayoría de las personas, cuando suena el despertador, lo primero que hacen es coger el teléfono móvil y ponerse a verlo”, explica el experto.

Esto resulta profundamente negativo porque, entre otros, provoca picos de dopamina nada más despertarse, generando que se comience el día en modo reactivo en lugar de proactivo; además, según destaca la American Psychological Association (APA), esta práctica está relacionada con mayores niveles de estrés porque el primer input del día suele ser trabajo pendiente, noticias negativas y comparación social, activando los niveles de cortisol.

Una mujer mirando el teléfono móvil antes de irse a dormir (Freepik)

Además, esto se une al hecho de ir con prisas a todos lados: “Te levantas corriendo, café y a la oficina”, impidiendo una necesaria exposición a la luz solar y provocando que gran parte del día se permanezca sentado. Una vez termina el trabajo y llegas a casa, “duermes una siesta larga” y “a la noche, te vas a cenar con pantallas”. Cuando llega la hora de dormir, se hace sin ningún tipo de rutina, por lo que “por más que duermas nueve horas, tu descanso nunca va a ser de buena calidad”.

Consejos para un correcto descanso

Juan Nattex señala que él, como experto del sueño, cuando se despierta lo primero que hace es abrir “las ventanas para que entre todo el sol que pueda y que se ventile”. Esta exposición a la luz solar matutina resulta muy beneficiosa: según un estudio elaborado por varios investigadores de la Universidad del Sur de Mississippi (Estados Unidos), aquellos que ponen en práctica este hábito tienen una mejor calidad del sueño.

Después, el experto en descanso señala que algunos días sale a correr y otros decide ir al gimnasio, potenciando el ejercicio físico para conseguir energía para después “cumplir con todas mis responsabilidades”.

Además, no demoniza la siesta: “Lo que nunca perdono son los veinte minutos de siesta”. Este tiempo sería necesario para descansar durante el día, puesto que, si son más largas, pueden provocar que en la noche el descanso sea deficiente o que haya dificultad para dormir.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

“Por la noche evito las pantallas”, explica Juan Nattex. “Trato de cenar temprano” y realiza alguna rutina ligera, como leer algún libro. Muchas personas, llegado el momento previo a irse a la cama, optan por pasar varios minutos o incluso horas delante de las pantallas, lo que provoca una menor duración del sueño y una peor calidad del mismo, según un estudio publicado en 2025 y realizado por investigadores del Departamento de Ciencias de la Población de la Sociedad Estadounidense del Cáncer (Georgia, Estados Unidos) y el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Washington (Estados Unidos).