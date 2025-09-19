España

Juan Nattex, experto en sueño: “Dormir muchas horas no siempre significa descansar bien”

Ciertas rutinas que se realizan antes de irse a la cama o durante el día pueden provocar problemas en el correcto descanso

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Pese a dormir muchas horas,
Pese a dormir muchas horas, algunas personas se sienten igualmente cansadas al día siguiente (Freepik)

Suena el despertador por la mañana, lo apagamos casi sin la posibilidad de abrir los ojos y, pese a haber dormido muchas horas, no nos sentimos descansados, lo que repercute en la energía, el rendimiento y en la concentración durante el día. Es algo que le ocurre a mucha gente y que revela un crecimiento en los problemas de sueño.

Y es que, pese a lo que generalmente suele pensarse, el descanso no está únicamente relacionado con el número de horas que se pasa en la cama: “Dormir muchas horas no siempre significa descansar bien”, destaca el experto en sueño Juan Nattex en un vídeo publicado en sus redes sociales (@nattex.juan en TikTok).

Los momentos previos a la hora de dormir y ciertas rutinas que se realizan durante el día pueden marcar la diferencia entre un despertar más o menos agradable al día siguiente: “La mayoría de las personas, cuando suena el despertador, lo primero que hacen es coger el teléfono móvil y ponerse a verlo”, explica el experto.

Esto resulta profundamente negativo porque, entre otros, provoca picos de dopamina nada más despertarse, generando que se comience el día en modo reactivo en lugar de proactivo; además, según destaca la American Psychological Association (APA), esta práctica está relacionada con mayores niveles de estrés porque el primer input del día suele ser trabajo pendiente, noticias negativas y comparación social, activando los niveles de cortisol.

Una mujer mirando el teléfono
Una mujer mirando el teléfono móvil antes de irse a dormir (Freepik)

Además, esto se une al hecho de ir con prisas a todos lados: “Te levantas corriendo, café y a la oficina”, impidiendo una necesaria exposición a la luz solar y provocando que gran parte del día se permanezca sentado. Una vez termina el trabajo y llegas a casa, “duermes una siesta larga” y “a la noche, te vas a cenar con pantallas”. Cuando llega la hora de dormir, se hace sin ningún tipo de rutina, por lo que “por más que duermas nueve horas, tu descanso nunca va a ser de buena calidad”.

Consejos para un correcto descanso

Juan Nattex señala que él, como experto del sueño, cuando se despierta lo primero que hace es abrir “las ventanas para que entre todo el sol que pueda y que se ventile”. Esta exposición a la luz solar matutina resulta muy beneficiosa: según un estudio elaborado por varios investigadores de la Universidad del Sur de Mississippi (Estados Unidos), aquellos que ponen en práctica este hábito tienen una mejor calidad del sueño.

Después, el experto en descanso señala que algunos días sale a correr y otros decide ir al gimnasio, potenciando el ejercicio físico para conseguir energía para después “cumplir con todas mis responsabilidades”.

Además, no demoniza la siesta: “Lo que nunca perdono son los veinte minutos de siesta”. Este tiempo sería necesario para descansar durante el día, puesto que, si son más largas, pueden provocar que en la noche el descanso sea deficiente o que haya dificultad para dormir.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

“Por la noche evito las pantallas”, explica Juan Nattex. “Trato de cenar temprano” y realiza alguna rutina ligera, como leer algún libro. Muchas personas, llegado el momento previo a irse a la cama, optan por pasar varios minutos o incluso horas delante de las pantallas, lo que provoca una menor duración del sueño y una peor calidad del mismo, según un estudio publicado en 2025 y realizado por investigadores del Departamento de Ciencias de la Población de la Sociedad Estadounidense del Cáncer (Georgia, Estados Unidos) y el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Washington (Estados Unidos).

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaSueñoDormirEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una española que vive en Estados Unidos confiesa las “barbaridades” que le han dicho por ser de este país

La falta de conocimientos geográficos y culturales de algunos estadounidenses sobre otros países abre un debate en redes sociales

Una española que vive en

Este es el suplemento alimenticio que ayuda a prevenir el cáncer de piel, según un estudio

Los dermatólogos recomiendan la ingesta de este complemente dietético para personas con antecedentes de esta enfermedad

Este es el suplemento alimenticio

Segunda gala de ‘Supervivientes All Stars 2′: una batalla madre e hija, la llamada de Gloria Camila con Ortega Cano y las confesiones de Tony Spina sobre Marta Peñate

Una de las galas más esperadas, marcada por la eliminación de Elena Rodríguez, quien se despide de la isla dejando a su hija enfrentar su futuro sola en Honduras

Segunda gala de ‘Supervivientes All

Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes hijos puedes cambiar tu turno de trabajo”

Formar una familia supone desafíos en la organización del tiempo, sobre todo en lo laboral, pero la normativa española ofrece medidas para facilitar la conciliación sin renunciar a la vida profesional

Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de los combustibles cambia todos los días

El precio de la gasolina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pierde su maleta, la aerolínea

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania “no se plantea” reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes

Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes hijos puedes cambiar tu turno de trabajo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 19 de septiembre

Alquileres de 25.000 € al mes y viviendas a 10 millones: Madrid y Barcelona acaparan el 35% del mercado inmobiliario de lujo

Los tres países europeos en los que es mejor que no busques trabajo: sus derechos laborales están estancados

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”