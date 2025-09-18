Si tienes problemas de columna, esta es la mejor postura para dormir, según un médico

Dormir de lado puede ser útil para quienes sufren problemas de columna (Montaje Infobae)

La calidad del descanso nocturno tiene una influencia directa el bienestar físico y mental. Dormir bien resulta clave para prevenir problemas de salud y favorecer la recuperación del organismo. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula el sueño regular y profundo con una mejor función cognitiva, regulaciones hormonales estables y una disminución del riesgo de lesiones.

Dormir bien permite que el cuerpo repare los tejidos, regule la presión arterial y fortalezca el sistema inmunológico. De hecho, se ha demostrado que encadenar varias noches de sueño inadecuados afectan la memoria, predisponen a accidentes domésticos o laborales y elevan el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y depresión. De acuerdo con la National Sleep Foundation, al menos un tercio de la población mundial presenta algún grado de insomnio, lo que incide directamente sobre el rendimiento escolar, laboral y social.

La importancia de rutinas de descanso viene respaldada por entidades como la Sociedad Española de Sueño, que recomienda acostarse y levantarse a la misma hora a diario, mantener el ambiente del dormitorio oscuro y silencioso, evitar cenas copiosas y desconectarse de dispositivos electrónicos al menos media hora antes de ir a la cama.

La postura para dormir también incide en la salud, ya que mantener una alineación correcta de la columna vertebral evita tensiones musculares y favorece la circulación sanguínea. Sin embargo, el doctor Manuel Viso opina que “tenemos mucho menos control sobre la postura para dormir de lo que creemos”.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Cómo dormir si me duele la espalda

Según recoge este médico gallego natural de Ourense en su libro Súper Sanos. Nuevos hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente que alargarán tu vida (HarperCollins, 2025), el doctor no aconseja que controlar la postura al dormir forme parte de unos objetivos de vida saludable. “Intentar cambiar la postura al dormir puede no merecer la pena, y quizá sea más contraproducente, salvo condiciones especiales”. Una de esas condiciones especiales pueden ser los problemas de columna.

“Si tenemos problemas de columna, las posiciones recomendadas son de espaldas o de lado”, explica en su libro. “De espaldas con una almohada debajo de las piernas a la altura de las rodillas puede ayudar a mantener la curva natural de la columna vertebral y distribuir el peso de manera uniforme, reduciendo la tensión en la espalda”.

La otra alternativa es de lado, “también con una almohada entre las piernas”. Esta postura para dormir “mantiene la columna alineada y reduce la presión sobre la espalda baja”. Además, el doctor Viso recuerda que “debes asegurarte de que la almohada de la cabeza mantenga el cuello en una posición neutral”.

Un reflejo de la anatomía

En ocasiones se ha escrito que la postura a la hora de dormir puede revelar rasgos de nuestro carácter. El psicólogo Samuel Dunkell llegó a afirmar que las posiciones que adoptamos durante el sueño “orientaban sobre los rasgos de la personalidad”. Sin embargo, esto no ha sido nunca confirmado por otras investigaciones.

Tiempo después, el psicólogo Joseph De Koninck apuntó que “la postura al dormir sea más un reflejo de la anatomía y la fisiología que de la psicología de una persona, y que, una vez que uno se duerme, es el cuerpo el que decide su posición”.