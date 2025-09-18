Un joven de 24 años irrumpe en un hospital y tras varios intentos de distracción termina siendo arrestado e ingresado en un centro psiquiátrico

Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

Un joven de 24 años protagonizó el pasado sábado 13 de septiembre una jornada de gran tensión en la localidad de Aurillac, en el departamento francés de Cantal, al irrumpir en repetidas ocasiones en un hospital y desencadenar posteriormente un episodio de robo de vehículo, persecución policial y un incendio intencionado.

La primera intervención de las fuerzas de seguridad se produjo a lo largo de la mañana en el hospital Henri-Mondor de Aurillac. Según fuentes policiales, el joven, en evidente estado de embriaguez, comenzó a deambular por diferentes servicios del centro sanitario, lo que alteró el normal funcionamiento del mismo y generó alarma entre los trabajadores y pacientes.

El personal del hospital trató en dos ocasiones de reconducirlo al exterior con ayuda de agentes, pero en ambos casos el joven regresó, reincidiendo en su actitud perturbadora. Ante esta insistencia, se hizo necesaria la intervención directa de la policía para garantizar la seguridad del recinto.

Aunque en un primer momento parecía tratarse de un altercado puntual vinculado al consumo de alcohol, la situación se agravaría notablemente a lo largo del día, obligando a las autoridades a desplegar nuevos operativos.

Robo de vehículo y huida

Horas después, ya en la localidad vecina de Arpajon-sur-Cère, el joven volvió a dar señales de su comportamiento errático. Según los testimonios recabados, aprovechó la distracción de un conductor que se encontraba enganchando una remolque a su coche para subirse al vehículo y huir con él.

Un oficial de policía francés de espaldas (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

El robo fue rápidamente detectado por una patrulla policial, que intentó detener al individuo. Sin embargo, el joven se negó a obedecer las órdenes de alto y emprendió una huida temeraria, poniendo en riesgo la seguridad vial.

La persecución concluyó de manera aún más alarmante: alrededor de las 19:30 horas, el coche fue hallado incendiado en la carretera de Labrousse. Bomberos y agentes de la policía se desplazaron con urgencia al lugar para sofocar las llamas, sin que se registraran víctimas ni heridos.

Arresto y traslado psiquiátrico

La tensión se mantuvo durante varias horas más, hasta que cerca de la medianoche el joven fue finalmente localizado e interceptado en las inmediaciones del vehículo calcinado. Según confirmaron fuentes policiales, el arrestado seguía en estado de embriaguez en el momento de su detención.

Tras su arresto, fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en guardia a vista hasta ser presentado ante la autoridad judicial. Los magistrados, considerando tanto su historial —ya era conocido por la policía por problemas relacionados con el alcohol y antecedentes psiquiátricos— como la peligrosidad mostrada en la jornada, ordenaron su hospitalización bajo medida de internamiento forzoso.

De este modo, el joven ingresó en la unidad psiquiátrica del hospital Henri-Mondor, aunque bajo condiciones de detenido, lo que implica una estricta vigilancia.

Fuentes cercanas a la investigación confirman que el individuo ya había sido condenado con anterioridad en otro procedimiento judicial. Con este nuevo episodio, deberá responder nuevamente ante la justicia por los delitos de robo de vehículo, daños materiales —al incendiar el automóvil sustraído—, alteración del orden público y desobediencia a la autoridad.