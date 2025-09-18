Rodaballo: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)

En el mundo gastronómico, el rodaballo se tiene en especial consideración gracias a su carne delicada prácticamente libre de espinas. Este pescado, antes considerado un producto exclusivo por su precio, ha ganado popularidad gracias a la acuicultura moderna.

Entre sus propiedades nutricionales, el rodaballo destaca como fuente de proteínas de alto valor biológico, que aportan todos los aminoácidos esenciales en una proporción adecuada para el organismo, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Además, aporta grasas saludables y posee un bajo contenido calórico, lo que lo convierte en una opción recomendada en dietas equilibradas.

En cuanto a vitaminas, el rodaballo contiene vitaminas del grupo B, como la vitamina B12 y niacina (vitamina B3). Aunque estos niveles pueden ser algo menores que los de otros pescados, una porción de rodaballo aporta la totalidad de las necesidades diarias de vitamina B12 y cubre el 40 % de las recomendaciones diarias de niacina para mujeres, de acuerdo con la información proporcionada por los informes de la FEN.

El rodaballo también provee cantidades relevantes de fósforo y selenio. El fósforo resulta esencial para la salud ósea, mientras que el selenio contribuye al buen estado del cabello y las uñas.

Rodaballo (AdobeStock)

Beneficios del rodaballo para la salud

La presencia de fósforo en el rodaballo favorece el mantenimiento de huesos y dientes en condiciones normales. Esto lo convierte en un alimento de interés para personas de todas las edades, especialmente niños en crecimiento y adultos mayores, según la FEN. El fósforo actúa de manera similar a los cimientos de un edificio, proporcionando la base estructural que fortalece el esqueleto.

El selenio presente en el rodaballo tiene un papel relevante en la protección celular contra el daño oxidativo. Este pescado contribuye al mantenimiento del cabello y las uñas, lo que suma un beneficio estético y funcional. El selenio funciona como un “escudo invisible” que protege los tejidos del daño ambiental y del estrés diario.

Además, las proteínas de alto valor biológico del rodaballo favorecen la reparación y formación de tejidos. Esto cobra especial importancia en etapas de crecimiento, recuperación después de cirugías o en la práctica deportiva, como destaca la Fundación Española de la Nutrición.

Otro beneficio aunque más enfocado a lo práctico es la casi ausencia de espinas en la carne del rodaballo. Esto facilita tanto el consumo en niños como en personas mayores o quienes presentan dificultades para deshuesar alimentos, lo que incrementa la inclusión de este pescado en la dieta.

Contraindicaciones del consumo de rodaballo

El rodaballo es seguro para la mayoría de las personas, pero quienes presentan alergia al pescado deben evitarlo sin excepción, porque puede desencadenar reacciones adversas, según recomienda la FEN.

Además, como todo pescado, debe consumirse bien cocinado para evitar infecciones parasitarias o bacterianas. Las personas que siguen dietas bajas en fósforo, como las que padecen insuficiencia renal crónica, deben consultar previamente a un profesional sanitario antes de aumentar su consumo de rodaballo.

Por último, el consumo recurrente de grandes peces podría llevar a la acumulación de metales pesados, como el mercurio, por lo que se recomienda variedad en la fuente de proteínas animales en la dieta.