El menú del día por menos de 15 euros que triunfa en Madrid: tres tapas, principal y postre con la firma de un chef Michelin

Chef Saúl Sanz, de los restaurantes Treze y Terzio (Cedida)

Madrid tiene una oferta gastronómica inmensa, casi inconmensurable. Cada día, miles de madrileños y visitantes buscan un restaurante que cumpla con todos sus requisitos, una opción que incluya las tres ‘B’: bueno, bonito y barato. Para muchos, el menú del día se ha posicionado como la solución ideal, una oferta que, desde hace décadas, nos ha permitido saciar el hambre con cocina casera a un precio más que asequible.

Pero, en los últimos años, salir a comer entre semana y encontrar un menú del día con una adecuada relación calidad precio se ha convertido en todo un reto. Y cada vez lo es más. Así lo demuestra el informe anual de Hostelería de España, que muestra una clarísima tendencia al alza. Desde que se comenzó a registrar su coste en 2016, cuando el precio medio era de 11,7 euros, este ha aumentado un 19,5%, alcanzando los 14 euros en 2024. En el caso de Madrid, esta cifra se encuentra ahora en los 14,80 €, situándose entre las más caras del país.

En este contexto, ¿quién no trataría de hallar un restaurante de confianza, uno donde la calidad, originalidad y producto no estén reñidos con un precio razonable? Es el objetivo que, desde hace años, defiende el chef madrileño Saúl Sanz, una cara conocida para los amantes de la gastronomía en la capital.

El menú del día de Saúl Sanz

Desde hace ya 15 años, Saúl Sanz dirige su pequeño universo gastronómico, con Treze, su propuesta más gourmet, como epicentro. Fue esta cocina, inspirada en la tradición aunque con toques de originalidad, la que ha conquistado a las grandes guías; a la Repsol, que le concede uno de sus Soles, y a la Michelin, que le otorga uno de sus Bib Gourmand. Cuatro años de vida tiene, por otro lado, su hermano pequeño, Terzio, situado en la misma calle del General Pardiñas, a pocos metros de distancia del primogénito.

Interior de TerZio, del chef Saúl Sanz (Web del restaurante)

Terzio, donde Sanz muestra su alter ego más desenfadado, combina una variada carta con un interesante menú de mediodía, uno que hace honor a esta tradicional costumbre española, aunque en esta ocasión en versión de alta cocina. Bajo esta premisa, Sanz ha creado el Menú TZ, una opción asequible y en constante que combina creatividad, sabor y productos de temporada por 14,50 €.

Los platos que aquí se incluyen se inspiran tanto en la cocina de recuerdo del chef como en sus influencias internacionales, permitiendo descubrir la cocina de Saúl Sanz de manera cercana y accesible. El contenido del menú cambia a diario, reflejando la frescura y ritmo del mercado.

Platos del restaurante Terzio (Web del restaurante)

Se sirve de martes a viernes y comienza por un trío de entrantes, tres tapas de la casa servidas de forma simultánea. Las opciones hacen guiños a la cocina internacional, como gyozas, ssam o samosas, y también a la tradición mediterránea con opciones como vichyssoise, ensalada de lentejas o sopas de temporada—. Le sigue un plato principal de carne o pescado cocinado con toques originales, recetas como la caballa con champiñón guisado, los raviolis de carne al curry rojo, el pollo asado con batata frita o lenguadina con verduras asadas. Como cierre, postre o café, acompañado siempre de bebida y pan. Todo ello por un precio de 14,50 €.