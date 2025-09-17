Andrés Millán, abogado, contundente con los bancos tradicionales: “Es muy importante que entiendas esto si tienes dinero cualquiera de ellos”

Andrés Millán, en uno de sus últimos vídeos de TikTok, se ha referido de manera directa a la gestión del dinero por parte de los bancos. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

La mayoría de la gente está familiarizada con los bancos tradicionales, y no suelen ver más allá que lo conocido. Para tener los ahorros, la nómina o las cuentas, lo más normal es que acudamos a una de las entidades más conocidas. Pero a veces esa no es la mejor opción.

Así lo ha explicado el abogado Andrés Millán en uno de sus últimos vídeos de TikTok, en el que se ha referido de manera directa a la gestión del dinero por parte de estos bancos. “Es muy importante que entiendas esto si tienes parte de tu dinero en cualquiera de los bancos que todos conocéis, los de toda la vida que tendrás veinte sucursales cerca de ti”, ha subrayado Millán.

Millán ha señalado que los bancos tradicionales concentran la mayor parte de los depósitos en España, lo que les permite operar con escasa competencia real. “El 60% de los depósitos en España del dinero se concentra en solo cuatro bancos: Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell”, ha detallado el abogado en su video.

“Deja de esperar que tu banco te remunere la cuenta con una rentabilidad mínimamente decente”

Durante su intervención, Millán ha explicado la imposibilidad de que los bancos tradicionales remuneren las cuentas de manera atractiva para sus clientes. Ha descrito un sistema en el que los ahorradores apenas reciben rentabilidad por mantener su dinero en depósitos corrientes: “Deja de esperar que tu banco te remunere la cuenta el día de mañana con una rentabilidad mínimamente decente o que te ofrezcan algo en lo que invertir, que no tenga una comisión brutal. Eso no va a pasar”.

El abogado ha remarcado que la actual estructura bancaria favorece a las entidades de mayor tamaño. “Son el mayor ejemplo del capitalismo de amiguetes en el que vivimos, de monopolios que se han creado gracias a leyes para protegerlos y que haya muchísimas barreras de entrada para que nadie compita contra ellos”, ha explicado Millán.

Un mercado dominado por fusiones y restricciones regulatorias

Además, Millán ha comparado la situación bancaria actual con la proliferación de neobancos o bancos 100% digitales, que sí ofrecen productos de remuneración más competitivos, aunque con limitaciones regulatorias. Y ha apuntado que los nuevos operadores no pueden competir directamente con la banca tradicional en productos como hipotecas debido al marco legal vigente, que restringe la concesión de licencias bancarias y la apertura de sucursales físicas.

“Un neobanco con licencia de dinero electrónico, no pueden abrir oficinas físicas y además no pueden conceder hipotecas. Por eso los bancos tradicionales ahí tienen el monopolio y saben que la gente mayor irá a ellos a hacer todo y los jóvenes no nos queda otra que pasar por el aro cuando queramos una hipoteca o algo similar”, indicó el abogado.

De acuerdo con el análisis de Millán, la escasa apertura de nuevos bancos en el mercado español se explica por los requisitos legales, que incluyen un capital social mínimo de 18 millones de euros y un consejo de administración con al menos cinco integrantes avalados por el Banco de España. “Burocracia es una regulación masiva que solo quien se codea con los políticos es capaz de superar”, afirmó.

Incentivos y conflictos de interés en la oferta de productos financieros

El abogado ha subrayado que los incentivos de los gestores bancarios están alejados de los intereses del cliente. Según Millán, “los incentivos de tu banquero o de tu gestor están totalmente desalineados con respecto a los tuyos, porque él se va a llevar comisión por intermediar en cualquier clase de activo que te coloque”.

El historial de reclamaciones por productos financieros abusivos, ha recordado, alimenta la desconfianza. “Si hay cualquier problema, como ocurrió con las preferentes, como ocurrió con tantas cosas, si te he visto, no me acuerdo. La propia justicia actúa como su escudo. Productos masivamente declarados abusivos, cláusula suelo, hipotecas, multidivisa, IRPF, preferentes, tarjetas revolving tardan años en resolverse”, ha denunciado Millán en su video.

Recomendación final: pensamiento crítico y búsqueda de alternativas

El mensaje de Millán se aleja del asesoramiento personalizado para centrarse en una advertencia general. “Este vídeo es solo para recordarte que el banquero no es tu amigo y ya se ha demostrado en infinidad de ocasiones, y que tú tengas tu dinero en tu banco tradicional, que cobres tu nómina ahí, no significa que se tenga que quedar ahí”.

Como cierre, el abogado evitó recomendar bancos concretos y animó a sus seguidores a informarse y comparar productos: “En este vídeo no te voy a recomendar ninguna marca, simplemente te voy a recomendar que tengas pensamiento crítico, que busques alternativas y que dejes de esperar a que el día de mañana tu banco tradicional, por iniciativa propia, te ofrezca algo decente. Porque no va a pasar”, ha concluido.