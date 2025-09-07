España

Andrés Millán, abogado, sobre el coste de oportunidad: “Cada euro que se invierte en la compra de una vivienda es un euro que no se invierte en otro activo”

Adquirir un inmueble implica renunciar a otras alternativas más rentables, pero la estabilidad sigue siendo un factor clave en las decisiones financieras de muchos ciudadanos

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Invertir en vivienda
Invertir en vivienda (Montaje Infobae con imágenes de @lawtips / TikTok)

El coste de oportunidad es un concepto esencial que muchos españoles pasan por alto al decidir si conviene comprar una vivienda o vivir de alquiler. Así lo expone el abogado Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, quien recalca: “Cada euro que se invierte en la compra de una vivienda es un euro que no se invierte en otro activo”. A través de un vídeo en TikTok, Millán desmonta los argumentos más habituales que recomiendan el alquiler frente a la propiedad, advirtiendo sobre los riesgos y matices que implica tomar esta decisión.

La lógica financiera detrás del alquiler y la compra

Muchos influencers y divulgadores financieros defienden vivir de alquiler incluso si se tienen recursos suficientes para la compra. El principal argumento es el coste de oportunidad: “Tú, cada euro que metes en una cosa, no la estás metiendo en otra”, explica Millán. Si una persona destina cien mil euros -aproximadamente el 20% de entrada más un 10% de impuestos- para comprar una casa, deja de disponer de ese capital para otras inversiones.

El abogado plantea varios ejemplos prácticos: “Si en vez de meterlos como entrada para el piso en el que vas a vivir, los inviertes en otro activo más rentable... cada mes podrías estar ganando dinero de tal forma que fuera más rentable que comprar tu propia casa”. Según sus cálculos, alquilar una vivienda de un millón de euros puede costar unos tres mil euros mensuales; sin embargo, invertir ese millón en tres viviendas de 330.000 euros y alquilarlas a 1.500 euros cada una generaría ingresos de 4.500 euros al mes. Así, “te sale mucho más rentable vivir de alquiler”.

La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (Fuente: INE / Europa Press).

Dificultad real para la mayoría de los ciudadanos

A pesar de lo atractivo de estas cifras, Millán advierte que “este argumento tiene sentido en gente con gran inteligencia financiera o un gran patrimonio, pero no para el común de los mortales”. El reto, según el abogado, radica tanto en la rentabilidad real de las inversiones alternativas como en la mentalidad española respecto al riesgo. “¿Tienes los huevos a meter el millón de euros o cien mil euros o lo que sea que tengas ahorrado en un fondo indexado al MSCI World o al S&P 500?”, interpela Millán, señalando que, aunque sea la opción racional, en la práctica pocos se atreven a invertir grandes sumas en mercados bursátiles.

“La mentalidad española no va de la mano de la inversión en este tipo de activos”, afirma, apuntando que es mucho más habitual comprar inmuebles que apostar por la inversión financiera, debido a la percepción de seguridad y control que ofrece la vivienda propia frente a la volatilidad de los mercados.

Evolución del mercado y riesgos del alquiler

Millán subraya las consecuencias sociales y económicas de ambos modelos: “Desde 2014, el alquiler se ha revalorizado un 80%, el de compra un 33% y el sueldo medio un 31%”, lo que supone que “el alquiler se ha revalorizado más del doble que los salarios y bastante más que el precio de compra”. A esto se suma la incertidumbre sobre la permanencia en la vivienda en régimen de alquiler: “El día de mañana, te pueden echar de la casa en la que estás de alquiler, si el propietario la necesita para vivir él. O te puede subir el precio del alquiler, lo que te fastidia todos los números que hayas echado antes”.

Por ello, Millán recomienda analizar cada caso con detenimiento y recalca que, aunque no siempre sea lo más rentable, tener una vivienda en propiedad supone una garantía de estabilidad y patrimonio para la jubilación y la vejez. “Vivir en tu casa puede no ser lo financieramente óptimo, pero al menos tendrás la casa como activo, como patrimonio para el resto de tu vida y podrás hacer con ella lo que quieras”, dictamina el abogado.

