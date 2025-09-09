España

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: "Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda"

El atractivo del oro como refugio frente a la inflación convive con algunos riesgos poco visibles: comisiones disfrazadas, reglas fiscales estrictas y dudas sobre su custodia segura

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Andrés Millán, abogado, sobre el
Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda” (Montaje Infobae España)

La volatilidad de activos tradicionales y monedas ha reavivado el interés de pequeños inversores en otro tipo de reservas, como fórmula para proteger su patrimonio frente a las fluctuaciones del mercado. En este contexto, el abogado Andrés Millán compartió en su cuenta de TikTok (@lawtips) algunos trucos para aquellos que quieran comenzar a invertir en este metal. Según Millán, “el oro se ha multiplicado por diez desde el año 2000, el triple que la vivienda y el doble que el S&P 500. Eso sí, lo que ha perdido valor frente a absolutamente todos los activos escasos es el euro”.

El auge de influencers y nuevos intermediarios en el sector ha traído consigo prácticas poco transparentes. Millán remarcó que algunos vendedores promocionan comisiones inferiores al 3%, aunque en realidad incrementan su margen: “te dicen que claro, ellos tienen una comisión inferior al 3%, pero luego en su local te dicen que el oro hoy está cotizando a 3.100 o 3.150 euros la onza, cuando si tú te fijas, en verdad está a 3.000”. De este modo, al sumar este cobro adicional al coste inicial, las comisiones efectivas pueden superar el 6%, sin contar gastos adicionales como el envío.

Comisión por inversión

En cuanto a los costes aceptables, Millán recomendó: “para mí, la única suma de comisiones aceptables está entre un 3 y un 4,5%. Más que eso, yo no lo compraría”. Añadió que la fiscalidad añade otra capa de complejidad al proceso, ya que solo el oro de inversión, es decir lingotes de oro puro, está exento de IVA. “Si no es oro puro, te pueden clavar un 21% de más. Un pendiente, una joya u oro impuro, carga ese sobreprecio. Y ya te estropea toda la rentabilidad”, precisó.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

Millán también contó con la colaboración de Rúben Férnandez, experto en oro, que aportó algunos de sus conocimeintos. Desde la perspectiva de las garantías y la autenticidad, el especialista señaló varios criterios fundamentales para una compra segura: “un lingote de inversión serio debe llevar: sello del fabricante, el peso, la pureza (que mínimo tiene que ser 995, pero lo ideal es 999,9) y el número de serie. También tiene que llevar el certificado de calidad, que significa que es reconocido internacionalmente”. Fernández recomendó que los inversores contrasten siempre el precio real en fuentes fiables como la página Kitco y verifiquen que los lingotes cuenten con los correspondientes certificados de calidad.

Dónde guardar el oro

Los riesgos no se limitan a lo económico. Millán subrayó la importancia de la trazabilidad y la custodia, advirtiendo sobre las consecuencias legales de operar al margen de los canales oficiales: “si compras sin factura, sin trazabilidad o sin estas marcas, puedes estar tirando el dinero y hasta tener un problema legal si lo dejas en herencia o si Hacienda lo descubre el día de mañana”.

Además, mantener el oro plantea el dilema de confiarlo a un banco, confiando en el sistema financiero, o asumir el riesgo de guardarlo en casa, donde podría ser sustraído. A pesar de alternativas como la de terceros que ofrecen custodiar oro físico, tanto Millán como Fernández coinciden en que cada método tiene sus riesgos inherentes y obliga al inversor a ser especialmente meticuloso al evaluar cada alternativa.

