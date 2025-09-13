España

Solo necesitas un calabacín y una lata de atún para preparar esta cena rápida y ligera

La terrina de calabacín y atún es un plato ligero y sencillo que se puede cocinar en casa con total facilidad

El calabacín es una de las hortalizas con menor contenido calórico (Pexels)

Las temperaturas suaves propias de septiembre marcan el regreso a la rutina y el ambiente invita a poner en la mesa propuestas frescas. Utilizando como base dos ingredientes sencillos, calabacín y atún, se puede preparar una receta rápida, sencilla y fresca que resalta los sabores de temporada y aporta ligereza a la cena. La terrina de calabacín y atún se presenta como la estrella de una comida familiar o de un aperitivo, perfecta para cortarse en rebanadas y descubrir en cada bocado la textura esponjosa y el equilibrio entre verduras y pescado.

Cómo preparar la terrina de calabacín y atún

La fórmula es sencilla: solo hacen falta un calabacín mediano, una lata de atún al natural (escurrida), huevos, nata espesa, queso rallado y un poco de cebollino o perejil fresco. A estos ingredientes se suman sal, pimienta y, si se busca un toque diferente, una pizca de pimentón o curry dulce.

El primer paso es preparar correctamente el calabacín, que conviene lavar y rallar sin retirar la piel. Tras espolvorear con un poco de sal, se deja reposar en un colador durante unos minutos para que suelte el exceso de agua y así se logra una textura óptima en la terrina. El atún, bien escurrido y desmenuzado con tenedor, se mezcla con los huevos, la nata, el queso rallado y las hierbas picadas. El calabacín se añade al final, bien prensado y sin exceso de líquido, para obtener una mezcla húmeda pero firme. Basta con añadir pimienta, ajustar el punto de sal y, si apetece, incorporar el pimentón o el curry.

La mezcla se vierte en un molde forrado con papel de horno o engrasado, alisando la superficie antes de meter en el horno, precalentado a 180 °C, durante unos 40 minutos. ¿El resultado? Un calabacín dorado por fuera y cuajado en el centro. Antes de desmoldar, conviene dejar que se temple y después enfriarlo al menos dos horas en la nevera, lo que facilita tanto el corte como la presentación.

Para una terrina siempre jugosa y firme, el truco está en escurrir bien el calabacín y respetar la proporción de huevo, responsable de la textura suave. Las hierbas y especias permiten introducir variantes según las preferencias: cebollino, perejil, eneldo o estragón funcionan bien, y el comino o el curry realzan el sabor del atún.

A la hora de servir, la terrina de calabacín y atún admite múltiples presentaciones. Ideal junto a una ensalada de tomates o brotes aliñados con limón, como aperitivo cortada en dados y acompañada de crackers, o sobre rúcula como entrante. Las salsas ligeras, como yogur griego con limón o queso fresco con hierbas, potencian la frescura del plato.

Entre las variantes, destacan la versión mediterránea con tomate seco y feta, el giro que aporta la leche de coco y el curry y la opción vegetal sustituyendo el atún por garbanzos. Un plato sencillo y versátil, nacido de un solo calabacín y una lata de atún, que convierte la cena cotidiana en un encuentro informal lleno de sabor de temporada.

