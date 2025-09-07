España

Sandra Barneda: “En ‘Supervivientes’ disfruto más, en ‘La isla de las tentaciones’ sufro mucho y me siento Cruella de Vil”

La presentadora vuelve a ponerse al frente de los debates dominicales de la segunda edición ‘All Stars’ del reality y cuenta a ‘Infobae España’ cómo vive este formato

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Sandra Barneda, en la presentación
Sandra Barneda, en la presentación de 'Supervivientes All Stars'. (FesTVal)

Supervivientes All Stars regresaba el pasado jueves a Telecinco con una segunda edición cuyo estreno ha estado empañado por las protestas de la comunidad local en los Cayos Cochinos, que impidieron el desarrollo normal en la gala. Este domingo, el reality emite su primer debate, un espacio que volverá a estar presentado por Sandra Barneda, quien afronta la edición con la ilusión de trabajar en uno de los mejores formatos de la televisión en España.

“Es un regalo presentar un programa como Supervivientes. Evidentemente, tiene sus complicaciones, pero disfruto, me lo paso bien”, confesaba a Infobae España y otros medios tras la presentación del reality en el FesTVal de Vitoria. Con seis ediciones de Supervivientes a sus espaldas, la presentadora sigue sin poder contener la emoción al arrancar la aventura: “Me sigue emocionando, porque si te deja de emocionar lo que haces, tienes que dejarlo. Tienes que vivirlo y darlo todo”, confiesa.

Pocos profesionales de la televisión pueden presumir de estar al frente de dos grandes formatos de éxito. Es el caso de la catalana, que también conduce La isla de las tentaciones. Preguntada por cuál de los dos realities siente predilección, Barneda se posiciona: “La isla de las tentaciones es un programa de corazón, nunca mejor dicho, para que te lo rompan o para que te recomponga. Lo llevó en mi corazón, pero Supervivientes, para mí… es otra cosa”. Y agrega: “Supervivientes es el reality 360, es el reality de los realities, donde pones a prueba cada parte de tu persona, emocional, física, mental, de ambiente, de convivencia… todo”.

La sinceridad de la periodista también se hace patente cuando la conversación gira hacia la presión emocional que enfrentan tanto los concursantes como ella misma: “Sufro mucho con La isla de las tentaciones, muchas veces me siento como Cruella de Vil, tengo complejo de mala persona porque sé que voy a ofrecerles unas imágenes que les van a partir el corazón. Con Supervivientes disfruto más, sufro de que me puedan malinterpretar, porque no me ven y quiero ser una referencia para ellos que les dé ánimo”.

Desafío físico y emocional

Sobre a cuál de los dos formatos que presenta preferiría ir como participante, Sandra Barneda lo tiene claro: “Yo preferiría ir a Supervivientes antes que a La isla de las tentaciones, porque dependerá de mí. Ir con tu pareja ya implica ir un poco sin una claridad, no depende todo de ti. En cambio, en Supervivientes todo depende de ti, de cómo estés, de las decisiones que tomes, de tu mente…”.

Sandra Barneda, atendiendo a sus
Sandra Barneda, atendiendo a sus fans en la presentación de 'Supervivientes All Stars'. (FesTVal)

En ese sentido, revela que lo que peor llevaría de la aventura en Honduras sería “el hambre y la pasividad en general”, poniendo en valor el esfuerzo constante que exige el programa tanto a concursantes como a quienes lo siguen detrás de cámaras.

“A Montoya se le ha entendido poco”

Barneda también abordó el caso de José Carlos Montoya, que decidió retirarse del foco mediático tras participar en La isla de las tentaciones y Supervivientes con apenas unos meses de diferencia. “He entendido que Montoya haya explotado hasta la necesidad de aislarse. Ha participado en los dos realities más ‘heavys’ de la televisión, y seguidos. Es normal, tiene que oxigenarse y asentar todo lo que ha vivido”, ha expresado, asegurando que no ha querido ponerse en contacto con él para no romper su aislamiento.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La escritora enfatiza el enorme desgaste emocional y mediático que supone exponerse a ese nivel, especialmente cuando la experiencia trasciende los límites habituales de la popularidad televisiva: “Ha pasado por una viralidad mundial y hay que colocar la cabeza. Creo que a Montoya se le ha entendido poco, le rompieron el corazón en 100 cachitos y luego se fue con su expareja a otra isla. Nos lo tomamos a coña porque son muy graciosos, pero tuvo que sobrevivir ahí y llegó a la final, luego se encontró un debate complicado, donde salieron a la luz distintas cosas después de un aislamiento de mucho tiempo”.

La comprensión y respaldo de Barneda hacia Montoya es inequívoca. Ella misma reconoce la necesidad de bajar el ritmo y recuperar el equilibrio tras una exposición tan intensa: “Es normal aislarse y refugiarse en tu familia, lo haríamos todos”, concluye.

Temas Relacionados

Sandra BarnedaLa isla de las tentacionesSupervivientes EspañaTelecincoMediaset EspañaProgramas de TelevisiónTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Clima en Valencia: la previsión meteorológica para este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: la previsión

Sergio Ramos encabeza las listas de YouTube Music en España con su nueva canción

“Cibeles” ha tenido un gran recibimiento por los usuarios de españoles de YouTube Music

Sergio Ramos encabeza las listas

La historia del hijo del último emperador de Vietnam que no sabía que su padre había sido rey y quiere volver a su país: “No me voy a convertir en dictador a mi edad”

A los 44 años, el llamado “hijo del cielo” dejó atrás el trono tras casi dos décadas de reinado en Vietnam y ocupó brevemente la jefatura de Estado antes de su definitivo exilio, donde conoció a la madre de su hijo

La historia del hijo del

El microbioma de los mamuts sale a la luz y reabre viejos interrogantes sobre su extinción

Un equipo de investigadores de Colossal ha analizado 483 fragmentos fósiles de los que han podido extraer más de 300 tipos de microbios

El microbioma de los mamuts
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dron de Airbus diseñado

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

ECONOMÍA

España, el país que reparte

España, el país que reparte más dinero público a ricos que a pobres, incluso sin contar las pensiones de jubilación

El 44% de los trabajadores de España dejaría su empleo sin tener otra oferta cerrada: “Si trabajo mucho y a penas llego a final de mes, no me compensa”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 6 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 septiembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio