Sandra Barneda: “En ‘Supervivientes’ disfruto más, en ‘La isla de las tentaciones’ sufro mucho y me siento Cruella de Vil”

Sandra Barneda, en la presentación de 'Supervivientes All Stars'. (FesTVal)

Supervivientes All Stars regresaba el pasado jueves a Telecinco con una segunda edición cuyo estreno ha estado empañado por las protestas de la comunidad local en los Cayos Cochinos, que impidieron el desarrollo normal en la gala. Este domingo, el reality emite su primer debate, un espacio que volverá a estar presentado por Sandra Barneda, quien afronta la edición con la ilusión de trabajar en uno de los mejores formatos de la televisión en España.

“Es un regalo presentar un programa como Supervivientes. Evidentemente, tiene sus complicaciones, pero disfruto, me lo paso bien”, confesaba a Infobae España y otros medios tras la presentación del reality en el FesTVal de Vitoria. Con seis ediciones de Supervivientes a sus espaldas, la presentadora sigue sin poder contener la emoción al arrancar la aventura: “Me sigue emocionando, porque si te deja de emocionar lo que haces, tienes que dejarlo. Tienes que vivirlo y darlo todo”, confiesa.

Pocos profesionales de la televisión pueden presumir de estar al frente de dos grandes formatos de éxito. Es el caso de la catalana, que también conduce La isla de las tentaciones. Preguntada por cuál de los dos realities siente predilección, Barneda se posiciona: “La isla de las tentaciones es un programa de corazón, nunca mejor dicho, para que te lo rompan o para que te recomponga. Lo llevó en mi corazón, pero Supervivientes, para mí… es otra cosa”. Y agrega: “Supervivientes es el reality 360, es el reality de los realities, donde pones a prueba cada parte de tu persona, emocional, física, mental, de ambiente, de convivencia… todo”.

La sinceridad de la periodista también se hace patente cuando la conversación gira hacia la presión emocional que enfrentan tanto los concursantes como ella misma: “Sufro mucho con La isla de las tentaciones, muchas veces me siento como Cruella de Vil, tengo complejo de mala persona porque sé que voy a ofrecerles unas imágenes que les van a partir el corazón. Con Supervivientes disfruto más, sufro de que me puedan malinterpretar, porque no me ven y quiero ser una referencia para ellos que les dé ánimo”.

Desafío físico y emocional

Sobre a cuál de los dos formatos que presenta preferiría ir como participante, Sandra Barneda lo tiene claro: “Yo preferiría ir a Supervivientes antes que a La isla de las tentaciones, porque dependerá de mí. Ir con tu pareja ya implica ir un poco sin una claridad, no depende todo de ti. En cambio, en Supervivientes todo depende de ti, de cómo estés, de las decisiones que tomes, de tu mente…”.

Sandra Barneda, atendiendo a sus fans en la presentación de 'Supervivientes All Stars'. (FesTVal)

En ese sentido, revela que lo que peor llevaría de la aventura en Honduras sería “el hambre y la pasividad en general”, poniendo en valor el esfuerzo constante que exige el programa tanto a concursantes como a quienes lo siguen detrás de cámaras.

“A Montoya se le ha entendido poco”

Barneda también abordó el caso de José Carlos Montoya, que decidió retirarse del foco mediático tras participar en La isla de las tentaciones y Supervivientes con apenas unos meses de diferencia. “He entendido que Montoya haya explotado hasta la necesidad de aislarse. Ha participado en los dos realities más ‘heavys’ de la televisión, y seguidos. Es normal, tiene que oxigenarse y asentar todo lo que ha vivido”, ha expresado, asegurando que no ha querido ponerse en contacto con él para no romper su aislamiento.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La escritora enfatiza el enorme desgaste emocional y mediático que supone exponerse a ese nivel, especialmente cuando la experiencia trasciende los límites habituales de la popularidad televisiva: “Ha pasado por una viralidad mundial y hay que colocar la cabeza. Creo que a Montoya se le ha entendido poco, le rompieron el corazón en 100 cachitos y luego se fue con su expareja a otra isla. Nos lo tomamos a coña porque son muy graciosos, pero tuvo que sobrevivir ahí y llegó a la final, luego se encontró un debate complicado, donde salieron a la luz distintas cosas después de un aislamiento de mucho tiempo”.

La comprensión y respaldo de Barneda hacia Montoya es inequívoca. Ella misma reconoce la necesidad de bajar el ritmo y recuperar el equilibrio tras una exposición tan intensa: “Es normal aislarse y refugiarse en tu familia, lo haríamos todos”, concluye.