Arranca ‘Supervivientes All Stars’: adiós a los saltos en helicóptero, la intervención de la policía y los primeros nominados

La nueva temporada del ‘reality’ de supervivencia de Telecinco ha estado marcado por un conflicto que podría afectar al desarrollo de las galas

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Los concursantes de 'Supervivientes All
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

El inicio de la segunda temporada de Supervivientes All Stars ha sido inusual. Muy raro. Y es que el estreno del formato ha vivido un arranque completamente diferente a lo que se esperaba. Todo estaba preparado para que, los momentos más esperados del programa de Telecinco, se llevasen a cabo. Hablamos del mítico salto en helicóptero, la complicadísima Noria Infernal y, como no, los reencuentros.

Sin embargo, los planes dieron un giro de 180 grados después de que la policía hondureña haya tenido que intervenir en el programa. Desde que dio inicio la gala, Jorge Javier Vázquez detalló que el espacio podría sufrir ciertas modificaciones. No obstante, este adelanto no hizo presagiar entre los espectadores que se cancelarían los saltos en helicópteros y se cambiaría la dinámica del formato.

El presentador explicó que al llegar al lugar de la grabación, el equipo se encontró con un percance. “Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada. Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse como consideren. Por ello, en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos”, manifestó el de Badalona, dejando a la audiencia boquiabierta.

Jorge Javier Vázquez en el
Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Supervivientes All Stars' (Mediaset)

La televisión hondureña ha emitido algunas imágenes de cómo la policía ha tenido que intervenir. Las autoridades se trasladaron hasta las inmediaciones de la playa en la que el equipo de Supervivientes All Stars 2 trabaja para poner a punto todo lo relacionado con los juegos de las galas. En los vídeos, se observa cómo los miembros de la comunidad autóctona protestan, mientras la policía les impide llegar a la zona de juegos. Un momento de máxima tensión que, finalmente, ha dado lugar a que se cancelen los momentos míticos de la gala.

Jorge Javier Vázquez ha intentado calmar las aguas afirmando que el equipo se encuentran trabajando sobre la marcha porque “este es el espíritu de Supervivientes: superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga. Nuestro equipo y nuestros concursantes lo entienden así y van a dar lo mejor de ellos". De esta manera, se han tenido que adaptar algunos de los momentos más esperados por la audiencia, como es el caso de los saltos en helicópteros. Además, también se ha cancelado la Noria Infernal como juego del líder, así como el recorrido de barro que tenían previsto hacer en una de las playas.

Los concursantes de 'Supervivientes All
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Los primeros nominados

Pese a estos contratiempos, la primera gala ha llegado a su fin, dejando tras de sí la primera lista de nominados. Son cuatro los concursantes que se juegan su salida inmediata del reality de supervivencia. Aunque no haya habido Noria Infernal, sí que ha habido juego de líder. Los concursantes de Supervivientes All Stars 2 se han enfrentado a un juego en el que la fuerza y la resistencia han sido fundamentales, pues han tenido que subir a unos palos y aguantar agarrados sin caerse el mayor tiempo posible.

El ganador ha sido Alejandro Albalá, que se ha llevado el collar de líder y que le ha hecho inmune a las nominaciones. Además, le ha otorgado el poder de nominar a un compañero de forma directa. Ha sido entonces cuando ha empezado la ronda de nominaciones. Jorge Javier Vázquez ha dejado saber que los tres señalados han sido Noel Bayarri, Sonia Monroy y Fani Carbajo.

Por su parte, el que fuera novio de Isa Pantoja ha señalado a Gloria Camila, alegando que la ha nominado “porque sí, porque me ha venido a la cabeza, no por ningún motivo, pero es la persona que me quedaba. Lo siento, Gloria, pero Gloria”. De esta manera, Gloria Camila, Noel Bayarri, Sonia Monroy y Fani Carbajo se juegan la expulsión.

Temas Relacionados

SupervivientesSupervivientes EspañaTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

