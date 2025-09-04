Adara Molinero vuelve a ‘Supervivientes All Stars’: “La otra vez me equivoqué yendo, no se pueden hacer las cosas solo porque sea un trabajo”

Adara Molinero, en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

Adara Molinero regresa a Supervivientes All Stars. Tras su abandono de la edición anterior antes de tirarse del helicóptero para comenzar la aventura, la influencer tendrá una tercera oportunidad en el reality de Telecinco, que arranca este jueves.

En la presentación del formato que tuvo lugar en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, a menos de 24 horas de marcharse a Honduras, Adara expresó a Infobae España y otros medios cómo afronta esta nueva etapa: “Si estuviera desgastada, no volvería. Estoy preparada esta vez”.

La concursante explicó que su vuelta supone la oportunidad de cerrar heridas para ella, ya que se sintió “una fracasada” después de abandonar el programa. “Es como cerrar el capítulo, darle un poco el sentido a todo. Irme de Supervivientes me hizo aprender mucho como persona”.

Sobre su polémica marcha sin tan siquiera arrancar su concurso, la joven confiesa arrepentirse de aceptar ir al concurso el año pasado: “Me equivoqué totalmente, porque yo creo que cuando se hacen las cosas, se tienen que hacer porque te apetece y te ilusiona, no solamente porque sea trabajo. Yo no me sentía preparada, sentía que no estaba bien, pero me decía ‘tienes que ir a trabajar, tienes que hacerlo’. Me forcé a mí misma”.

Adara Molinero, en la presentación de 'Supervivientes All Stars' en Vitoria. (FesTVal)

Para la influencer, la decisión de volver al concurso ha sido completamente personal: “Ni le pedí consejo a mi terapeuta, lo decidí yo”, confesó. En esta oportunidad, la negociación del caché económico también ha sido relevante. “Se ha negociado el caché que merezco. Es una buena cantidad, pero es el 50% lo que me pagan y el otro 50 las ganas de quitarme esa espinita y sentir que puedo hacerlo”. El incentivo económico del premio final, no obstante, queda relegado para ella frente al objetivo personal: “Pienso más en el reconocimiento que te da el premio que en el dinero. Voy a luchar para que me digan ganadora, no por el dinero”.

“Se me ha juzgado mucho como madre”

El reencuentro con la convivencia y la gestión emocional son desafíos centrales para la concursante. “Voy a ir limpia, no quiero ir con nada en contra de nadie, quiero empezar desde cero y que allí se formen los roces de la convivencia. Es verdad que al final sientes más feeling con unos que con otros”, expresa, reconociendo que Alejandro Albalá es el concursante con el que a priori siente menos conexión.

En esta edición, además, Adara participará junto a su madre, Elena Rodríguez, un hecho que ella ve como un privilegio, pero también como un hándicap: “He hecho muchos realities, pero este quizás es en el que más vulnerable me voy a sentir, en cuanto a no saber frenar a tiempo y gestionar mis emociones. Mi madre, junto con mi hijo y mi sobrina, es la persona más importante de mi vida”, declaró en Vitoria, confesando que su madre será su mayor apoyo en la isla, pero también su talón de Aquiles.

La dureza de las condiciones en la isla es uno de los factores que más afectan en el concurso. “La lluvia te destroza completamente, te genera muchísimo desgaste. Sientes todo mojado, te cae y estás pensando cuándo va a acabar esto”, recordó sobre su experiencia anterior. A ello se suma la presión pública por su faceta de madre: “A mí se me ha juzgado mucho como madre, porque parece que me voy a ir de vacaciones a tomar el sol, pero me voy a trabajar para poder alimentar a mi hijo, llevarle al colegio y cubrir sus gastos”.

De cara a esta nueva edición, la influencer afirma que su prioridad se centra en ser genuina: “Yo me voy allí a ser yo, a quien le guste, agradecidísima de corazón porque lo va a intentar hacer lo mejor posible, y a quien no le guste, lo siento muchísimo. Soy imperfecta y me voy a equivocar seguro, lo mejor que puedo hacer es hacerlo lo mejor que pueda”. Considera que nada convencerá a quienes tienen una idea formada: “Hay personas que, por mucho que les expliques, no quieren entender. Para una persona que no quiere entender, nunca nada va a ser suficiente”.

Esa enseñanza le ayudará a sobrellevar su regreso a los Cayos Cochinos, donde el miedo a defraudar influyó considerablemente en su decisión de abandonar: “La otra vez, el miedo a fallar a mis seguidores fue una de las cosas que me influyó, pero después de hacer terapia me he dado cuenta de que la persona que me quiera, me va a querer tal y como soy”.

Pese a haber pasado por numerosos formatos de telerrealidad, hay uno en el que Adara descarta participar: “No me vería en La isla de las tentaciones. Soy una persona supersensible, lo vivo todo a flor de piel, lo bueno y lo malo, y también soy muy consciente de mis heridas y de lo que he vivido a lo largo de mi vida. Creo que ese programa me podría hacer mucho daño”, concluye.