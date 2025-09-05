España

Rocío Flores vuelve a atacar a su madre en su reaparición televisiva: “Me ha destrozado la vida”

La hija de Rocío Carrasco reaparecerá en ‘¡De Viernes!’ después de tres años apartada de la televisión

Por Noé Guzmán

Adelanto de la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Rocío Flores será la gran protagonista del regreso de ¡De viernes! a Telecinco. El formato arranca su nueva temporada con la reaparición de la hija de Rocío Carrasco después de tres años apartada del foco mediático, una entrevista en la que, una vez más, la joven ataca públicamente a su madre.

En el fragmento del Scoop adelantado por Mediaset, la joven aborda su presente y cómo ha vivido estos años tras el relato de Rocío Carrasco en televisión sobre el maltrato que sufrió de manos de Antonio David Flores.

“Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta”, confiesa entre lágrimas. La influencer admite que reconocerlo le resulta doloroso y afirma: “No tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre”.

La nieta de Rocío Jurado sigue defendiendo el papel de su padre como pilar fundamental en su vida: “Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre”, afirma en la entrevista con Santi Acosta.

A lo largo de estos años alejada de la televisión, Rocío destaca la importancia que ha tenido la familia en su bienestar, compartiendo que su mayor preocupación ha sido ver el sufrimiento de los suyos: “Durante este tiempo yo he estado actuando en piloto automático, así es como yo me he sentido en todo este tiempo. Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Es como si tú me apuñalas ahora mismo en el corazón y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido todo este tiempo”.

La entrevista también revela uno de los momentos más delicados vividos junto a su padre, al revelar: “Llegó un punto en el que pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro”, expresa sin poder contener la emoción.

Los invitados de ‘¡De viernes!’

¡De viernes!, presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, inicia su nueva temporada con este testimonio inédito de Rocío Flores. Además de la entrevista con Flores, el programa contará con el retorno de Lydia Lozano a Mediaset y una conversación especial con José Carlos Montoya, que vuelve a los platós tras varios meses apartado del foco. La cita será esta noche a las 22:00 horas en Telecinco.

